مبادرة جديدة تعزز قطاع الشحن البحري في المملكة

- سوف تعمل خدمة الشحن البحري من دي إتش إل على تحسين أوقات العبور وتعزيز الموثوقية.

- سيتم تخليص البضائع المستلمة في منطقة الايداع و إعادة التصدير بالبوابة الشرقية في غضون 24 ساعة، مما يؤدي إلى تحسين النقل العام بما لا يقل عن ستة أيام.

المملكة العربية السعودية: أصبحت دي إتش إل غلوبال فور واردينج أول مزود لوجستي يطلق خدمات تخليص الشحن البحري السريعة في منطقة الايداع وإعادة التصدير باالبواية الشرقية في مطار الملك فهد الدولي في الدمام وذلك لتسريع معالجة خدمات الشحن البحري - "أقل من حمولة الحاويات".

ويهدف المركز الجديد، الذي يمتد على مساحة 100,000 متر مربع في مطار الملك فهد الدولي بالدمام، إلى تسهيل حركة الشحن الجوي والبري إلى المملكة العربية السعودية بطريقة سلسة وفعالة. وتعد منطقة الايداع والتصدير في الموقع الأسرع نموًا والوحيد في المملكة العربية السعودية؛ الذي يوفر مرافق متعددة الوسائط والاستخدامات مزودة بنظام متطور في درجات الحرارة ، إلى جانب بوابة تخليص سريعة المسار ومركز توزيع وطني ومنشأة تخزين مقيد.

في هذا السياق؛ سوف توفر دي إتش إل خدمة نقل موثوقة ومدارة بالكامل من البداية إلى النهاية، مما يضمن القدرة على التنبؤ عبر سلسلة التوريد. سيتم تخليص البضائع المستلمة في مرفق الإيداع في غضون 24 ساعة من الوصول إلى المرفق، وبالتالي تحسين العبور العام بما لا يقل عن ستة أيام مقارنة بالجداول الزمنية التقليدية.

وفي معرض تعليقه حول هذه المبادرة؛ صرحت سو دونوجهيو، الرئيس التنفيذي للكتلة العربية والعضو المنتدب في المملكة العربية السعودية في دي إتش إل غلوبال فور واردينج: " نحن فخورون لكوننا من أوائل الشركات التي لديها وجود نشط وفعال في أول منطقة إيداع وإعادة تصدير في المملكة العربية السعودية. من خلال هذا المرفق، سوف تتمكن دي إتش إل جلوبال فوراردينج من تقديم المزيد من الخدمات المباشرة، وتقليص أوقات العبور إلى الحد الأدنى، مع نقل موثوق ومدار بالكامل من طرف إلى آخر، مما يضمن إمكانية التنبؤ عبر سلسلة التوريد ويسمح بالتسليم في الوقت المناسب؛ وهذا يعني أن استلام الحاويات والعزل والتخليص والتحميل والتسليم إلى المستخدم النهائي سيتم التعامل معه بسلاسة من قبل دي إتش إل غلوبال فور واردينج وذلك بالتعاون مع السلطات. ونحن نهدف إلى مركزية وإدارة الشحنات العالمية من مصادر متعددة ، مع أوقات عبور مضمونة وموثوقية محسّنة. "

من جانبه، علق مارك سي أنتوني، المدير التجاري المنطقة الشرقية للبوابة الأجنبية: "يسعدنا أن نعلن أن دي إتش إل غلوبال فور واردينج يعد أول عميل في خدمات الشحن البحري - "أقل من حمولة الحاويات"، وذلك في الميناء الواقع في مطار الملك

فهد الدولى. ويشكل هذا الميناء أهمية قصوى كونه مركز متعدد الوسائط والاستخدامات حيث يشهد معدلات نمو متسارعة جداً. يستمر الشحن البحري في مسارات النمو بمعدلات متنامية حيث يتطلع المزيد من العملاء إلى استخدام مطار الدمام كبوابة تخليص بديلة لميناء الدمام البحري لتجنب الازدحام وأوقات الانتظار الطويلة. ستكون خدمة التخليص السريع للشحن البحري التي يشرف عليها دي اتش ال ومنطقة الايداع وإعادة التصدير في البوابة الشرقية مفيدة لجميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك المرسلون السعوديون الذين يسعون لتسليم السفن إلى الباب بشكل أسرع ".

وتضمن الفوائد الرئيسية لخدمات الشحن البحري في منطقة الايداع وإعادة التصدير في البوابة الشرقية: متوسط أوقات تخليص الشحنة التي تقل عن 12 ساعة وتجنب غرامات التأخير في الميناء وتجنب رسوم الحجز وتأجيل مدفوعات الرسوم أثناء احتجاز البضائع في منطقة الايداع والقدرة على استخدام هذه المنطقة كمركز محوري في المملكة العربية السعودية على صعيد توصيل الميل الأخير لتخليص الشحنات، والقدرة على تنفيذ خدمات القيمة المضافة على التخليص المسبق للواردات.

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دي إتش إل - شركة خدمات لوجستية للعالم دي إتش إل هي عالمة تجارية رائدة على مستوى العالم في مجال الخدمات اللوجستيات. وتوفر مجموعة أقسام دي إتش إل محفظة استثمارية ًل مثيل لها من الخدمات اللوجستية التي تتنوع ما بين خدمة شحن الطرود على المستوى المحلي والدولي، والشحن عبر التجارة الإلكترونية، وحلول التنفيذ، والنقل السريع الدولي البري والجوي والبحري، وإدارة سلسلة الإمداد الصناعية. وفي ظل وجود قرابة 400,000 موظف في أكثر من 220 دولة وإقليم على مستوى العالم، تعمل شركة دي إتش إل على ربط الافراد والشركات بشكٍل آمن وموثوق من أجل التمكين المستدام لتدفقات التجارة العالمية. ومن خلال توفير الحلول المتخصصة لأسواق النمو والقطاعات التي تشمل التكنولوجيا وعلوم الحياة والرعاية الصحية والطاقة والمركبات والبيع بالتجزئة استطاعت دي إتش إل أن تكون "شركة الخدمات اللوجستية للعالم".

دي إتش إل هي جزء من مجموعة دوتش بوست دي إتش إل. وحققت المجموعة أرباحاً بلغت أكثر من 66 مليار يورو عام 2020. وفي ظل ممارسات الشركة المستدامة والالتزام تجاه المجتمع والبيئة، تقدم المجموعة مساهمةً إيجابية في العالم تهدف مجموعة دوتش بوست دي إتش إل إلى تقديم خدماتٍ لوجستية بصافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050