دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت كلٌّ من دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، وهواوي، الشركة الرائدة في مجال توفير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) والأجهزة الذكية، اختتامهما بنجاح برنامج "بذور من أجل المستقبل" للعام 2022 الذي تم على مرحلتين، ويهدف إلى تعزيز مهارات جيل الشباب من المواهب الإماراتية ودعم الجهود المبذولة لتطوير امكانيات القوى العاملة من السيدات والخريجين الجدد من أبناء الإمارات.

واستقبلت دو في إطار المرحلة الأولى من البرنامج 28 من الخريجين الإماراتيين في مقرها الرئيسي بدبي هيلز، حيث تعرّفوا واطلعوا على المجالات التقنية المتخصصة في الشركة، وتمكنوا من التفاعل وتبادل وجهات النظر مع الموظفين والمتخصصين في أقسام مختلفة بالشركة، إلى جانب اكتساب خبرات عملية حول الكفاءات والمهارات التقنية المطلوبة في عالم الأعمال. وشهدت المرحلة الثانية من البرنامج تدريب 11 خريجة إماراتية في مقر الشركة والعديد من متاجر البيع بالتجزئة التابعة لها ضمن مسارات تدريب مصممة لمساعدتهن على تطوير حياتهن المهنية.

وفي معرض حديثه عن أهداف البرنامج التعاوني الجديد، قال إبراهيم ناصر، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والخدمات المشتركة في دو: "تواصل دو التزامها بدعم تطوير مهارات القوة العاملة الإماراتية لضمان تمتعهم بمسارات مهنية قيّمة ومتنوعة توفر فرص وظيفية متكافئة للجميع. وتنسجم شراكتنا طويلة الأمد مع هواوي وبرامج التدريب المشتركة التي نطلقها مع رؤية دو واستراتيجيتها الهادفة للتركيز على تطوير مهارات المواهب الإماراتية من السيدات والشباب واستقطابهم ليكونوا جزءاً من رحلة دو نحو المستقبل. وتتيح لنا مثل هذه المبادرات والبرامج المساهمة في تعزيز استدامة الموارد البشرية في دولة الإمارات وتزويد الجيل القادم من قادة الأعمال الإماراتيين بالمهارات المطلوبة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مستقبلاً".

ومن جهته قال شونلي وانغ، نائب رئيس شركة هواوي في منطقة الشرق الأوسط: "يتطلب النجاح في تسخير التقنيات المتطورة التي تلعب دوراً محورياً في تعزيز مبادرات التحول الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة، تمتع الموظفين والقوى العاملة بمهارات متقدمة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بهدف تحقيق الاستفادة الكاملة من إمكانات الاقتصاد الرقمي. وقد أثبتت الشراكات بين المؤسسات الرائدة على مستوى القطاع والأوساط الأكاديمية وشركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أهميتها وفعاليتها في تزويد الشباب بالخبرات والمهارات اللازمة لمساعدتهم على النجاح والتقدم في هذا القطاع الحيوي والديناميكي. ونقدر عالياً شراكتنا مع دو لرعاية هذه المواهب الشابة من خلال برنامج "بذور من أجل المستقبل" بما يساهم في دعم تطوير القطاع التكنولوجي في دولة الإمارات العربية المتحدة".

يربط دو وهواوي تاريخ طويل من الشراكات المتميزة ولا سيّما في مجال حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطوير الشبكات. وتُعد هذه السنة الثانية على التوالي التي تتعاون فيها الشركتان لتقديم فرص تدريب مميزة لدعم جهود قسم الموارد البشرية في دو وخططها لتعزيز المسارات المهنية للمواهب والموظفين لديها. وستسهم هذه الشراكة أيضاً في تطوير المهارات وتحسين مستوى الخبرات والمعرفة بين أبناء الإمارات في مجال التقنيات الناشئة مثل الجيل الخامس والسحابة وغيرها.

ويذكر أن هواوي أطلقت برنامج "بذور من أجل المستقبل" في عام 2008، وهو برنامج عالمي رائد وطويل الأجل يندرج في إطار الإيفاء بالمسؤوليات الاجتماعية للشركات (CSR)، ويجسد الجهود التي تبذلها الشركة بالشراكة مع عدد من المؤسسات الحكومية والأكاديمية الخاصة والعامة في دول المنطقة، للإسهام في تعزيز دور المواهب التقنية في بناء الاقتصاد الرقمي وتطوير النظام الإيكولوجي المتماسك لمستقبل قطاع تقنية المعلومات والاتصالات، الذي يعتبر المواهب التقنية الوطنية

محورا أساسيا له وأحد أهم أولوياته. وحتى تاريخ يونيو 2021، تم تنفيذ البرنامج في 137 دولة ومنطقة، وشارك فيه 12,000 طالبٍ من أكثر من 500 جامعة وحصل على إشادة أكثر من 180 رئيس دولة ومسؤول حكومي رفيع المستوى حول العالم.

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