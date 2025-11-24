افتُتح المركز الجديد بحضور الرئيس التنفيذي لـ"دو" وكبار التنفيذيين وعدد من كبار ممثلي الجهات الحكومية

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "دو"، الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، عن الافتتاح الرسمي لمركز اتصال العملاء الجديد بالكامل بالفجيرة، ليبدأ العمل كمركز مُخصص لخدمة متعاملي "دو" من المواطنين ومُدار حصرياً عبر فريق إماراتي من السيدات، في خطوة تعكس التزام الشركة بتعزيز التوطين والارتقاء بتجربة العملاء، وترسيخ حضورها المجتمعي في مختلف أنحاء دولة الإمارات.

وجرى تنظيم حفل الافتتاح في مقر المركز الجديد بحضور فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة "دو"، إلى جانب مجموعة من القيادات التنفيذية العليا بالشركة. كما شهد الحفل حضور نخبة من كبار ممثلي الجهات الحكومية، من بينهم سعادة محمد بن صقر النعيمي، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد للخدمات المساندة، وسعادة الدكتور أحمد حسن المرشدي، مدير عام مركز الفجيرة لنظم المعلومات الجغرافية.

وبهذه المناسبة، قال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة "دو": "نفخر بافتتاح مركز اتصال العملاء الجديد بالفجيرة، والذي يُدار بالكامل بكفاءات إماراتية، وهو أمر يعكس إيماننا الراسخ بقدرات المواهب الوطنية ودورها الحيوي في دعم مسيرة التطور الرقمي في الدولة، فيما يجسد هذا المركز التزامنا بتوفير فرص نوعية للمواطنين، وتقديم تجربة خدمة راقية تتوافق مع الثقافة المحلية وتلبّي تطلعات متعاملينا من المواطنين، ونسعد بمواصلة دعمنا لرؤية الدولة من خلال تمكين الكفاءات الوطنية."

تعزيز المواهب الوطنية والارتقاء بجودة الخدمة

وتم تطوير مركز اتصال العملاء بالفجيرة ليعكس قيم "دو" القائمة على الابتكار والمرونة وتميّز الخدمة، ويأتي تشغيله بطاقم إماراتي نسائي بالكامل ليؤكد توجه "دو" الاستراتيجي نحو تنمية القدرات الوطنية وتوفير مسارات مهنية متخصصة في مجال خدمة العملاء.

وسيشكّل المركز نموذجاً معيارياً لتقديم خدمات مخصّصة ومتوافقة ثقافياً، حيث يوفر لمتعاملي "دو" من المواطنين تجربةً أكثر خصوصية ووصولاً أسهل للخدمات ومستوى أعلى من الثقة والتواصل.

محطة رئيسية في مسيرة التوطين

وينسجم افتتاح مركز اتصال العملاء بالفجيرة مع التوجه الاستراتيجي لـ "دو" في تعزيز التوطين وبناء كوادر وطنية قادرة على قيادة تجربة العملاء في المستقبل، فيما يعد المركز كذلك ترجمةً عمليةً لالتزام "دو" بتطوير بيئة عمل تستند إلى كفاءات وخبرات وطنية راسخة ومتجذّرة في المجتمع المحلي، وقادرة على تقديم أداء متميز يدعم مسيرة التحول الرقمي في دولة الإمارات.

نبذة عن "دو":

"دو"، تحيا بها الحياة، من خلال قيادتها لمستقبل رقمي متطور، حيث تُعد الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، وتُقدم مجموعة واسعة من الحلول المبتكرة في مجالات الهاتف المحمول، والثابت، وخدمات النطاق العريض، وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المبتكرة والخدمات المالية الرقمية، التي تهدف إلى تبسيط خدمات الاتصالات وتوفير التقنيات المتطورة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال استراتيجيتها التي تركز على الرقمنة أولاً، والمدعومة بشبكة ألياف ضوئية فائقة وتقنية الجيل الخامس، تُمكّن "دو" الجهات الحكومية، والمؤسسات، والأفراد من التقدم التكنولوجي من خلال التعاون مع شبكة ديناميكية من الشركاء لتعزيز تميز العمليات التشغيلية لكافة قطاعات الاعمال وازدهار المجتمع، وتعمل على المساهمة في بناء مستقبل رقمي متقدم وأكثر اتصالاً في المنطقة، مما يرسخ التطور الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

لمزيد من المعلومات عن "دو": www.du.ae

-انتهى-

#بياناتشركات