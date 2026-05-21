دبي، الإمارات العربية المتحدة، أطلقت "دو" الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، حزمة من عروض الاتصال المخصصة للجهات الحكومية وحاملي بطاقة "حماة الوطن". وتتضمن العروض الجديدة عدة مزايا تشمل تخفيضات كبرى، وبيانات هاتف غير محدودة، وخدمات مجانية، في خطوة تستهدف تعزيز استمرارية العمليات التشغيلية للقطاع الحكومي، وتجسد، في الوقت نفسه، تقدير الشركة العميق لمنتسبي القوات المسلحة الإماراتية.

وتتيح "الباقة الحكومية 325" للجهات الحكومية وموظفيها المستحقين، الاستفادة من تخفيضات بنسبة 50%، إلى جانب ميزة بيانات الهاتف غير المحدودة، مما يوفر قدرات اتصال عالي الأداء تضمن سلاسة العمليات التشغيلية دون انقطاع.

كما تقدم "دو" لحاملي بطاقة "حماة الوطن، تقديرا لجهودهم في حماية مكتسبات دولة الإمارات العربية المتحدة، إعفاءً كاملًا من الرسوم لمدة ستة (6) أشهر، يتبعها تخفيض بنسبة 50% على الستة (6) أشهر التالية، تجسيدًا لالتزام "دو" الراسخ وتوافقها الدائم مع الأولويات الوطنية لدولة الإمارات.

وفي هذا السياق، قال كريم بنكيران، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في شركة "دو": "تتطلب الجهات الحكومية قدرات اتصالات موثوقة يمكن الاعتماد عليه في ظل احتياجاتها المتغيرة. صُممت عروضنا الجديدة خصيصا لتلبية هذه المتطلبات، ما يتيح لمؤسسات القطاع الحكومي الوصول الأدوات اللازمة للحفاظ على استمرارية ومرونة قدراتها التشغيلية التي تتماشى مع تطور طموحات دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال التحول الرقمي. كما يجسد تقديرنا لحاملي بطاقة "حماة الوطن" التزامنا الراسخ والعميق تجاه كل من يخدم هذه الأمة"

وتواصل "دو"، بصفتها مزود رائد لخدمات الاتصالات والخدمات الرقمية وشريك وطني موثوق، دعم الجهات الحكومية من خلال محفظة شاملة ومتكاملة من حلول الاتصال عالية الكفاءة، وخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المدارة، ومنظومات الأمن السيبراني المتطورة، بالإضافة إلى الخدمات الرقمية المتقدمة وتقنيات إنترنت الأشياء المُصممة لتعزيز سلاسة وفعالية وأمان الخدمات العامة.

وتجدد شركة "دو" التزامها الراسخ بأن تكون الشريك الموثوق للجهات الحكومية في مواكبة سعي دولة الإمارات العربية المتحدة نحو تحقيق طموحاتها الرقمية، من خلال توفير بنية تحتية رقمية مرنة ومجهزة لمتطلبات المستقبل مصممة لتلبية الاحتياجات المتغيرة للقطاع الحكومي.

نبذة عن "دو":

تحت شعار ("دو" تحيا بها الحياة)، تسهم الشركة في إثراء حياة المجتمع عبر محفظة شاملة ومتكاملة من حلول الاتصالات الرائدة والتي تشمل: خدمات الهاتف المتحرك، والخط الثابت، والنطاق العريض، والخدمات الترفيهية، وحلول التكنولوجيا المالية. ومن خلال نهجها الرقمي الرائد المدعوم بشبكات الألياف الضوئية فائقة الموثوقية وتقنيات الجيل الخامس (5G)، توفر "دو" حلولاً مبتكرة لخدمات الحوسبة السحابية والتحليلات القائمة على الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني المتقدم وتقنيات إنترنت الأشياء. كما تحرص "دو"، بصفتها المُمكّن الرقمي الموثوق لقطاع الاتصالات ورائدة مسيرة التحول الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة، على التعاون مع منظومة ديناميكية من الشركاء الاستراتيجيين لدفع مختلف القطاعات والمجتمعات نحو التميز التشغيلي والمساهمة في صياغة مستقبل رقمي أكثر ترابطًا وتقدمًا في المنطقة.

