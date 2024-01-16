تعكس الشراكة التزام دو بتوفير تجارب اتصال استثنائية لعملائها ودفع عجلة التحول الرقمي في مختلف أنحاء الإمارات

دبي، الإمارات العربية المتحدة: وقّعت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، اتفاقية شراكة مع "إنتل سات"، أحد أكبر مزودي الخدمات التجارية للاتصالات والبث الفضائي عبر الأقمار الصناعية والشبكات الأرضية في العالم، تستهدف توسيع نطاق الاتصال الخلوي وتعزيز جودة التغطية في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة. ويمثل هذا التعاون خطوة مهمة نحو تعزيز جودة خدمات اتصال الهاتف المتحرك على المستوى الوطني، بما يشمل المناطق البعيدة والنائية.

وقال سليم البلوشي، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في دو: "تسهم تقنيات الاتصال الحديثة بدور حيوي في تعزيز تطور المشهد الاجتماعي والاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة. وانطلاقاً من مكانتنا كمزود وطني رائد لخدمات الاتصال، فإننا نسعى إلى توفير تجارب استخدام استثنائية لعملائنا في جميع أنحاء الدولة، وذلك من خلال تسخير أحدث تقنيات وحلول الاتصال، وتعزيز تعاوننا مع الشركات الرائدة في قطاع التكنولوجيا. وسيساهم اعتماد الحلول والتقنيات المتقدمة للبنية التحتية للشبكات في دفع عجلة الابتكار التكنولوجي وتمكين جميع أفراد مجتمعنا من مواكبة متطلبات العصر الرقمي".

وأضاف البلوشي: "تُعد حلول الاتصال الخلوي التي تعتمدها دو في شبكتها الأكثر تطوراً وتقدماً على مستوى القطاع، ما يعزز بشكل كبير من قدرات تغطية الهاتف المتحرك في مختلف المناطق بالدولة. وتتيح لنا شراكتنا مع "إنتل سات" الاستفادة من القدرات الكاملة للقمر الصناعي IS-39، لتوفير تغطية عالية الجودة حتى في المناطق النائية. وبفضل التقنيات المتقدمة التي سيتم اعتمادها بموجب هذه الشراكة، سيتمكن المستخدمون من الاستمتاع بتجربة اتصال متميزة وغير منقطعة، بغض النظر عن مكان وجودهم على امتداد الدولة. ويضع هذا المستوى المتقدم من الجودة والموثوقية معايير جديدة للتميز في مجال الشبكات الخلوية".

ومن جانبه قال ريس مورجان، نائب الرئيس والمدير العام لشركة إنتل سات: «تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة تعزيز ريادتها في مجال الاتصالات والبنية التحتية الرقمية على مستوى العالم. وبصفتها شركة رائدة عالمياً في مجال الاتصال عبر الأقمار الصناعية، تتمتع إنتل سات بخبرات واسعة ومكانة مرموقة تخولها تقديم الدعم لرؤية دولة الإمارات العربية المتحدة والجهود التي تبذلها شركة دو للارتقاء بجودة خدمات الاتصال في الدولة. ونتطلع إلى العمل مع دو لتوسيع نطاق وصول شبكتها وتوفير تغطية موثوقة لعدد متزايد من العملاء على امتداد دولة الإمارات".

ويعكس هذا التعاون التزام دو بتقديم تجارب اتصال استثنائية لجميع عملائها ودفع عجلة التحول والابتكار التكنولوجي والرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة. وبفضل هذه البنية التحتية المتقدمة للشبكات، سيحظى عملاء الشركة في مختلف المناطق بالدولة بتجارب اتصال فائقة الجودة وذلك بما يتماشى مع رؤى دولة الإمارات وتطلعاتها للمستقبل.

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