دبي، الإمارات العربية المتحدة – انسجاماً مع رؤية دبي المستمرة لترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز المدن العالمية في التحول الرقمي والابتكار المالي، رحّبت دبي للتأمين بالمبادرة الجديدة التي أعلنت عنها حكومة دبي، والتي تتيح سداد الرسوم الحكومية عبر العملات الرقمية، في خطوة نوعية تُسرّع من تبنّي الأصول الرقمية ضمن المعاملات اليومية والخدمات الحكومية في الإمارة.

ويعكس هذا الإعلان النهج التقدّمي الذي تتبعه دبي في بناء اقتصاد رقمي متكامل وجاهز للمستقبل، كما يؤكد التزام الإمارة بدمج التقنيات المالية المتقدمة ضمن القطاعين الحكومي والخاص. ومع استمرار تطور حلول العملات الرقمية وتقنيات البلوك تشين عالمياً، تواصل دبي تصدّر المشهد في تطوير منظومة تنظيمية وابتكارية تدعم المعاملات الرقمية السلسة والآمنة.

وفي وقت سابق من هذا العام، أصبحت دبي للتأمين أول شركة تأمين في المنطقة تطلق محفظة رقمية مدعومة بالعملات الرقمية، تتيح استلام أقساط التأمين وصرف المطالبات التأمينية عبر الأصول الرقمية ضمن إطار آمن ومنظم.

وانطلاقاً من هذا الإنجاز، ترى دبي للتأمين أن المبادرة الحكومية الأخيرة تعزز من الدور المتنامي للعملات الرقمية في مستقبل الخدمات المالية وتجارب العملاء.

وفي تعليقه على الإعلان، قال عبد اللطيف أبو قورة، الرئيس التنفيذي في دبي للتأمين: "يمثل إعلان حكومة دبي عن إتاحة الدفع بالعملات الرقمية للرسوم الحكومية خطوة تحولية جديدة تعزز مكانة دبي كواحدة من أكثر الاقتصادات الرقمية تطوراً واستشرافاً للمستقبل على مستوى العالم. كما يعكس رؤية واضحة نحو تبني الابتكار، وتعزيز المرونة المالية، وبناء منظومة رقمية أكثر ترابطاً للأفراد والشركات على حد سواء"

لقد بدأت دبي للتأمين بالفعل باتخاذ خطوات مبكرة في هذا الاتجاه من خلال إطلاق محفظتنا الرقمية المدعومة بالعملات الرقمية، والتي تتيح للعملاء دفع أقساط التأمين واستلام تسويات المطالبات باستخدام الأصول الرقمية ضمن إطار آمن ومنظم. واليوم، تأتي هذه المبادرة الحكومية لتؤكد أهمية دمج الحلول المالية الرقمية ضمن الخدمات اليومية، وتعزز الثقة بمستقبل المعاملات الرقمية في مختلف القطاعات.

وتابع عبد اللطيف أبو قورة، الرئيس التنفيذي في دبي للتأمين، قائلاً: "نؤمن بأن قطاع التأمين يلعب دوراً محورياً في دعم أجندة التحول الرقمي في دولة الإمارات، من خلال تبنّي تقنيات مالية مبتكرة ومسؤولة تسهم في تحسين تجربة العملاء، وتعزيز سهولة الوصول للخدمات، ورفع الكفاءة التشغيلية. ومع استمرار المنطقة في ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للابتكار المالي وتقنيات البلوك تشين، تواصل دبي للتأمين التزامها بأن تكون في طليعة الجهات التي تسهم في رسم مستقبل خدمات التأمين في العصر الرقمي."

ويأتي هذا التوجه في وقت تواصل فيه دبي تسريع المبادرات المرتبطة بتبنّي تقنيات البلوك تشين، والتحول إلى المدن الذكية، وتطوير الاقتصاد الرقمي، مما يعزز مكانتها كمركز عالمي رائد للابتكار والتكنولوجيا المالية والبنية التحتية المالية المتقدمة.

ومن خلال مواكبة الرؤية الرقمية الشاملة لدولة الإمارات، تواصل دبي للتأمين تعزيز التزامها بالابتكار، والحلول المرتكزة على احتياجات العملاء، والخدمات التأمينية المستقبلية المصممة لتلبية المتطلبات المتغيرة للأفراد والشركات.

نبذة عن دبي للتأمين

تُعد دبي للتأمين واحدة من أبرز شركات التأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تقدم مجموعة شاملة من الحلول التأمينية للأفراد والشركات. ومن خلال تركيزها المستمر على الابتكار، والحوكمة، وثقة العملاء، تواصل الشركة لعب دور محوري في رسم مستقبل قطاع التأمين في دولة الإمارات.

