دبي – شهدت دبي الرقمية حفل تخريج المشاركين في برنامج مهارات الذكاء الاصطناعي، الذي نفذته بالتعاون مع شركة مايكروسوفت، ضمن مبادراتها الهادفة إلى تمكين موظفي حكومة دبي من امتلاك المهارات الرقمية المتقدمة، وتطوير خبراتهم في مجال الذكاء الاصطناعي عبر برامج تدريبية وورش عمل تطبيقية متخصصة، بما ينسجم مع أهداف استراتيجية دبي للذكاء الاصطناعي.

شارك في البرنامج 120 موظفاً من 36 جهة حكومية وخاصة، حيث انخرطوا في مساقات تدريبية تستهدف تطوير مهاراتهم في مجالات تعلّم الآلة وتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي التوليدي وتطوير البرمجيات المعزّزة بالذكاء الاصطناعي. وركّز البرنامج على رفع كفاءات موظفي حكومة دبي في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعزيز الاقتصاد الرقمي وتحفيز الابتكار الحكومي من خلال استثمار الأفكار الجديدة والتقنيات الناشئة.

تضمّن البرنامج ثلاثة مسارات رئيسية هي مسار مطوّري الذكاء الاصطناعي الذي ركّز على بناء الحلول الذكية وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير الأنظمة، ومسار رواد الذكاء الاصطناعي الذي خُصص لتمكين قادة المؤسسات من قيادة تبنّي الذكاء الاصطناعي واستراتيجياته، وأخيراً مسار رواد كوبايلوت الذي ركّز على الاستفادة من أدوات Microsoft Copilot لتعزيز الإنتاجية والإبداع في بيئة العمل.

تخلل الحفل تكريم المشاركين من الجهات الحكومية والخاصة الذين أتموا بنجاح جميع مراحل البرنامج من التدريب النظري إلى التطبيق العملي حيث قام سعادة مطر الحميري الرئيس التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الرقمية بتكريم الفرق الفائزة في مشروعَي الهاكاثون اللذين استعرضا حلولاً مبتكرة قائمة على الذكاء الاصطناعي.

وصرّح سعادته قائلاً: " لطالما كان تطوير الكوادر الحكومية بمثابة محور أساسي في مسيرة التحول الرقمي لإمارة دبي. كما أن الشراكة الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص أسهمت في إعداد جيل جديد من الكفاءات الرقمية المزوّدة بالمهارات والمعرفة اللازمة لصنع المستقبل. وقد جاء برنامج مهارات الذكاء الاصطناعي الذي تم تطويره بالتعاون مع مايكروسوفت ليجسد هذا التوجه، ويؤكد التزامنا بتمكين موظفي حكومة دبي من توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي بمسؤولية وكفاءة بما يعكس حرص دبي الرقمية على تعزيز جاهزية الإمارة لمستقبلٍ يرتكز على الابتكار والتعاون والتعلّم المستمر كأسس راسخة لحكومة ذكية واقتصاد رقمي مستدام."

وقالت إيفون شبيب، مدير القطاع الحكومي في مايكروسوفت الإمارات: "نسعى في مايكروسوفت لتمكين الأفراد والمؤسسات وكذلك الحكومات التي تسعى لتقديم خدمات حكومية أكثر كفاءة وابتكاراً. ويجسد تعاوننا مع هيئة دبي الرقمية نموذجاً متميزاً لما يمكن إنجازه عندما تجتمع الرؤية القيادية مع قدرات التكنولوجيا. ومن خلال البرامج التدريبية المشتركة والالتزام المتبادل، نشعر بالفخر لدعم دبي الرقمية في بناء مستقبل أكثر ذكاءً وترابطاً لسكان دبي ومجتمعاتها. كما نلتزم بتأهيل أكثر من 55 ألف موظف حكومي بمهارات وأدوات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية المتقدمة، في إطار استثمارنا الأوسع في دولة الإمارات والبالغ 15.2 مليار دولار بحلول عام 2030. إن تزويد موظفي القطاع الحكومي بهذه المهارات الحيوية يسهم في تمكين الحكومات من تحقيق مستويات جديدة من الكفاءة والابتكار والقدرة على الاستجابة."

ويأتي هذا البرنامج في إطار جهود دبي الرقمية المستمرة لبناء كفاءات رقمية مؤهلة وتوظيف الذكاء الاصطناعي كأداة محورية لدفع الابتكار والكفاءة والنمو المستدام في منظومة حكومة دبي

-انتهى-

#بياناتشركات