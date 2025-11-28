دبي، الإمارات العربية المتحدة: تستعدّ دبي الإنسانية، بالتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية إيطاليا ومستودع الاستجابة الإنسانية التابع للأمم المتحدة، لعقد المؤتمر الثاني للدول التي تستضيف مراكز الاستجابة الإنسانية حول العالم في 28 نوفمبر 2025 بمدينة برينديزي الإيطالية، وذلك بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى الخامسة والعشرين لتأسيس مستودع الاستجابة الإنسانية التابع للأمم المتحدة.

وسيُشارك في المؤتمر رفيع المستوى ممثلون عن إحدى عشرة دولة تستضيف المراكز الإنسانية حول العالم، إلى جانب كبار المسؤولين من المنظمات الدولية والحكومات والقطاع الخاص، لبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق والابتكار في التأهب والاستجابة للأزمات الإنسانية الطارئة.

وقال معالي محمد إبراهيم الشيباني، رئيس مجلس إدارة دبي الإنسانية:

"لطالما أدركت دبي أن فاعلية الاستجابة الإنسانية تعتمد على التعاون العالمي والمسؤولية المشتركة. ويجسد هذا المؤتمر التزام دبي الإنسانية بدعم المجتمع الإنساني الدولي عبر تعزيز الشراكات بين الدول المضيفة ومراكز العمل الإنساني الكبرى، والمساهمة في بناء منظومة قادرة على مواجهة الأزمات بكفاءة واستدامة أعلى .

ونتطلع إلى النقاشات التي سيقدمها المؤتمر. وبصفتنا الأمانة العامة للمؤتمر والمركز الإنساني الرائد والأكبر في العالم، ستواصل دبي الإنسانية قيادة الجهود المشتركة والعمل بلا كلل لخدمة المحتاجين."

ومن جانبها، قالت معالي ريم إبراهيم الهاشمي، وزيرة الدولة للتعاون الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة وعضو مجلس إدارة دبي الإنسانية:

"يعكس المؤتمر الثاني للدول المُضيفة لمراكز العمل الإنساني التزاماً دولياً متنامياً بالعمل المشترك والمسؤول. كما يؤكّد أيضاً الدور الحيوي والابتكاري الذي تضطلع به دولة الإمارات، حيث بدأت دبي الإنسانية منذ عام 2023 في تأسيس شبكة عالمية تربط بين مراكز ومدن العمل الإنساني. فالعالم اليوم يحتاج إلى تحولات سريعة وفعّالة، ومن خلال تعزيز شبكة الأمان العالمية يمكننا ضمان استجابة إنسانية أسرع وأكثر ذكاءً واستدامة، بما يحقق أثراً محلياً طويل الأمد عبر تعاون عالمي واسع."

ويركّز المؤتمر على تعزيز شبكة الأمان العالمية، وهي تمثل تحالف يقوم على النوايا الحسنة ويجمع مراكز العمل الإنساني والدول المُضيفة لها بهدف دعم الجاهزية والاستجابة الإنسانية للأزمات الطارئة حول العالم. كما سيتطرّق المؤتمر إلى بنك البيانات اللوجستية للخدمات الإنسانية،وهي منصة رقمية توفّر رؤية لحظية لحركة وتوافر المواد الإغاثية. وقد جرى اعتمادها حتى الآن في دولة الإمارات وإيطاليا وبنما، ما أسهم في رفع مستوى الشفافية التشغيلية، وتحسين التنسيق، والحد من الازدواجية، وتقليل البصمة البيئية لعمليات الإغاثة.

وسيناقش المشاركون كذلك آليات دمج الاستدامة في سلسلة الإمداد والتوريد الإنسانية، من استخدام وسائل النقل منخفضة الانبعاثات والتغليف الصديق للبيئة، إلى توظيف البيانات والتقنيات الحديثة لتعزيز عمليات الاستجابة المقاومة للتغيرات المناخية.

وبناءً على نتائج المؤتمر الأول الذي استضافته دبي الإنسانية ووزارة الخارجية الإماراتية على هامش مؤتمر الأطراف في عام 2023، ستتناول نسخة برينديزي تعزيز الشراكات وتبادل المعلومات (الهدف 17 من أهداف التنمية المستدامة)، ودعم الابتكار والاستدامة في سلسلة الإمداد والتوريد الإنسانية، بالإضافة إلى معالجة التحديات المناخية والرقمية التي تؤثر على الاستجابة للأزمات من خلال تقوية أواصر التعاون بين الدول المضيفة والمنظمات الإنسانية.

-انتهى-

