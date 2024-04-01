دبي، الإمارات العربية المتحدة، 01 أبريل 2024: أعلنت داماك العقارية، الشركة الرائدة في قطاع التطوير العقاري الفاخر في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن إطلاق "مجموعة أوتوغراف"، التي تشكل أحدث عروضها السكنية الفاخرة ضمن مجتمع "داماك هيلز" المرموق. وتُعزز فلل البوتيك المصمّمة بدقة لا متناهيّة من محفظة داماك للمنازل الفاخرة في السوق العقاري بدبي.

تقع "مجموعة أوتوغراف" وسط المناظر الخلابة والطبيعة الغنّاء في قلب مجتمع "داماك هيلز"، واستوحي اسمها من مفهومها المميّز والقائم على مبدأ "محدودة في العدد ولكن لا حدود لفخامة تصميمها". تُقدّم المجموعة 50 فيلا سكنية حصريّة مكوّنة من 4 إلى 7 غرف نوم مُصمّمة بحرفية عالية وبشكل استثنائي تُعيد تعريف مفهوم العيش الفاخر. وتُوفّر المجموعة أيضاً 14 نموذجاً مختلفاً للفلل الفاخرة المنتشرة في مجتمع "داماك هيلز"، والتي تتميّز بأرقى الحِرَف المعمارية، مع تشطيبات فاخرة من الرخام المستوردة من إيطاليا واسبانيا واليونان، لتزين كل فيلا ضمن هذه المجموعة العصرية.

تبدأ أسعار الفلل من 5.1 مليون درهم إماراتي، وستتيح للمُلّاك والمقيمين، على حدٍّ سواء، الاستفادة من أرقى الخدمات والمرافق الترفيهية التي يضمها مجتمع داماك هيلز، بما في ذلك الإطلالات البانورامية على الحدائق الخضراء وملعب الغولف. يَعِدُ هذا الملاذ بمجموعة كبيرة من التجارب الغنية والغامرة، ابتداءً من "ترمب إنترناشيونال غولف كلوب" المرموق وصولاً إلى الاسطبلات ومنتزه التزلّج.

وبهذا الشأن، قال محمد الطحاينة، المدير العام للمشاريع في شركة داماك العقارية: "يُسعدنا أن نُقدّم ’مجوعة أوتوغراف‘ والتي نعتبرها بمثابة نقلة جديدة في مفهوم العيش الفاخر داخل مجتمع ’داماك هيلز‘. تتميز الفلل بتصاميمها الأنيقة والديكورات الداخلية العصرية، كما توفر وسائل راحة عالية المستوى، وأجواء هادئة وأنيقة ستُعزّز من تجارب المعيشة للقاطنين فيها. ويُسلّط هذا الإطلاق الضوء على توسّع محفظة داماك الفاخرة والنمو السريع الذي تُحقّقه لتلبية الطلب على المنازل الفاخرة في دولة الإمارات العربية المتحدة. ستوفّر ’مجموعة أوتوغراف‘ فرصة استثنائيّة لتكون ’داماك هيلز‘ موطناً للمقيمين الذين يبحثون عن نمط حياة غير عادي".

"داماك هيلز" هو مجتمع سكني رئيسي يضمّ مجموعة متنوعة من العقارات الفاخرة التي تتنوع ما بين الفلل والشقق السكنية، بالإضافة إلى وجود فندق. ويضم المشروع أيضاً نادي ترمب الدولي للغولف "ترمب إنترناشيونال غولف كلوب"، ويتميز بوجود مساحات خضراء شاسعة تغطي أربعة ملايين قدم مربعة تتيح للسكان فرصة الاستمتاع بمساحات ذات طابع خاص مناسبة للاسترخاء أو ممارسة الرياضة، بما في ذلك الحدائق الهادئة المطلّة على بحيرات صافية، وحديقة تزلج، واسطبلات، وملعب كرة قدم، وملعب تنس، وغيرها الكثير.ستندمج "مجموعة أوتوغراف" بسلاسة ضمن مجتمع "داماك هيلز" النابض بالحياة، والذي يوفّر للسكان إمكانيّة الاستمتاع بوسائل الراحة والمرافق الترفيهية بكل سهولة.

نبذة عن داماك

تتبوأ "داماك العقارية" و"داماك إنترناشونال" مكانةً مرموقة في سوق العقارات الفاخرة في الشرق الأوسط منذ عام 2002، حيث تمكنتا خلال تلك السنوات، من تطوير مشاريع عقارية سكنية وتجارية وأخرى مخصصة للأنشطة الترفيهية وفق أفضل المعايير العالمية. بفضل هذا النجاح، وسعت داماك أعمالها في الشرق الأوسط، لتمتد مشاريعها إلى كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وقطر، والأردن، ولبنان، والعراق، والمالديف، وكندا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة.

منذ ذلك الحين، تمكنت داماك من تسليم نحو 46,000 وحدة سكنية. كما عززت من مكانتها في قطاع العقارات الفاخرة، من خلال الدخول في شراكات مع بعض العلامات التجارية الأكثر شهرةً على مستوى العالم في مجال الموضة والأزياء، لتقدم بذلك مفاهيم جديدة عن نمط المعيشة الفاخر. تضمنت هذه الشراكات منازل فاخرة بالتعاون مع فيرساتشي، و كافالي، وجست كافالي، وزهير مراد، ودي جريسوغونو، وروتانا وفنادق ومنتجعات باراماونت ومجموعة فنادق راديسون. ضمن رؤية ثابتة وزخم قوي، تعمل داماك العقارية وداماك إنترناشونال على بناء الجيل القادم من نمط الحياة الفاخر في الشرق الأوسط.

لمعرفة المزيد، يرجى زيارة الموقع الرسمي لشركة داماك العقارية: www.damacproperties.com.

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الهاتف الثابت: 0097143732197

البريد الإلكتروني: corporatecommunications@damacgroup.com

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