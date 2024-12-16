البرج المكون من 47 طابقاً يقدم عصراً جديداً من العيش الفاخر، ويضم مساكن لا مثيل لها وأول "نادي ترامب" مخصص للأعضاء فقط في المملكة

جدة، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة "دار جلوبال"، المطور العالمي الرائد للمشاريع العقارية الفاخرة والمدرجة في بورصة لندن للأوراق المالية، عن إطلاق "برج ترامب جدة"، بقيمة بلغت 2 مليار ريال بالشراكة مع منظمة ترامب الشهيرة. سيشكل هذا البرج المكون من 47 طابقاً، تحفة معمارية تزين كورنيش جدة بإطلالة رائعة، وسيكون أحد أطول الأبراج السكنية في المدينة، بما يسهم في إضافة مستوى جديد من الفخامة والخصوصية إلى المملكة.

يقع "برج ترامب جدة" في موقع استراتيجي بالقرب من عدد من أشهر المعالم الأخرى في المدينة، فهو أكثر من مجرد مشروع سكني، حيث يمثل نقلة نوعية في أسلوب وطريقة العيش الفاخرة. ومن أبرز ما يميز البرج الجديد "نادي ترامب"، وهو أول نادٍ اجتماعي مخصص للأعضاء فقط في المملكة، ومن المقرر أن يكون الوجهة المثالية للنخبة في المدينة، حيث سيوفر مزيجاً لا مثيل له من الخصوصية والفخامة والحصرية، وسيعمل كمركز ديناميكي لتنظيم الأحداث والفعاليات الراقية، وتناول الطعام الاستثنائي، والتجارب المصممة خصيصاً لأعضائه.

تم تصميم "برج ترامب جدة" لتلبية الحاجة إلى المزيد من المشاريع الحيوية، حيث يوفر مجموعة متنوعة من المساكن الفاخرة بإطلالات خلابة على البحر الأحمر. ويَعد المشروع قاطنيه بتجربة معيشية لا مثيل لها من خلال التصميمات المدروسة بعناية والتشطيبات الفاخرة والمرافق ذات المستوى العالمي، بما في ذلك مساحات البيع بالتجزئة ومراكز اللياقة البدنية والمنتجعات الصحية والمطاعم الفاخرة. وسيضمن دمج المساحات الخضراء وتعزيز حلول مواقف السيارات والتخطيط الحضري الذكي تحقيق توازن سلس بين الفخامة والمسؤولية البيئية.

وسلط زياد الشعار، الرئيس التنفيذي لشركة "دار جلوبال"، الضوء على الدور المحوري للمشروع قائلاً: "تشهد مدينة جدة تطوراً ملحوظاً، حيث تنتقل من الإسكان التقليدي إلى ناطحات السحاب الديناميكية والمشاريع متعددة الاستخدامات التي تعكس تفضيلات الأفراد في المعيشة الحديثة. وسيكون ’برج ترامب جدة‘ عاملاً رئيسياً في تمكين هذا التحول وإحداث هذه النقلة النوعية، حيث يجمع بين الفخامة الفائقة ونبض وحيوية الحياة العصرية. ويسهم تعاوننا المتواصل مع منظمة ترامب ليس فقط في إعادة تعريف العيش الفاخر، بل أيضاً في تعزيز مكانة جدة كمركز حضري عالمي المستوى".

من جانبه، قال إريك ترامب، نائب الرئيس التنفيذي لمنظمة ترامب: "يسعدنا التعاون مع "دار جلوبال" في مشروعنا الثالث معاً، مما يعزز وجودنا في الشرق الأوسط ويُرسّخ معايير الفخامة التي تحملها علامة ترامب في المنطقة. يمثل ’برج ترامب جدة‘ تجسيداً لالتزامنا المشترك بالتميز والابتكار. معاً، نعمل على إنشاء مشروع رائد يعكس رؤية وتطلعات مدينة جدة، ويوفر تجربة سكنية وحياتية فريدة من نوعها ستحدد معايير جديدة للفخامة لسنوات قادمة."

ويعتمد هذا المشروع على الشراكة الناجحة بين منظمة ترامب و"دار جلوبال"، مثل منتجع ترامب الدولي ونادي الجولف ومساكن ترامب، والذي يأتي في إطار مشروع "عايدة" المرتقب في عُمان، والإعلان الأخير عن "برج ترامب دبي".

ومن بين المشاريع الأخرى، تعمل "دار جلوبال" أيضاً على تنفيذ مشروع ضخم لبناء 200 فيلا سكنية جديدة في الرياض. ويشكل دخول الشركة إلى السوق السعودية جزءاً من استراتيجيتها الشاملة لتقديم معاييرها من الفخامة التي تحظى بالتقدير الدولي، إلى قطاع العقارات المزدهر في المملكة العربية السعودية. وبفضل سجلها الحافل في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأوروبا، تستعد "دار جلوبال" لتقديم مستوى لا مثيل له من التطور لسوق يتسم بالمشترين المميزين من محبي التنقل حول العالم.

نبذة عن "دار جلوبال"

دار جلوبال ش.ع.م هي شركة دولية رفيعة المستوى للتطوير العقاري تركز بشكل أساسي على إنشاء منازل العطلات الفاخرة في بعضٍ من أكثر المواقع المرغوبة عبر أنحاء الشرق الأوسط وأوروبا، بما في ذلك وسط مدينة دبي، والعاصمة العمانية مسقط، ومنطقة كوستا ديل سول في جنوب إسبانيا.

تم تأسيس دار جلوبال في الأصل لإنشاء وتطوير الأصول الدولية لشركة دار الأركان للتطوير العقاري ش.م.ع الرائدة في المملكة العربية السعودية. ونجحت دار الأركان، المدرجة في السوق المالية السعودية منذ عام 2007، بتسليم أكثر من 15000 وحدة سكنية بقيمة إجمالية تصل إلى 7.5 مليار دولار.

تخطط المجموعة أيضاً لتوسيع نطاق تركيزها ليشمل أصول الضيافة بهدف شراء أو بناء المنشآت الفندقية وبيعها بعد فترة تمتد من ثلاث إلى خمس سنوات من بدء التشغيل بمجرد استقرار تدفقات إيراداتها. وتشمل الأسواق المستهدفة إسبانيا ودبي وجزر المالديف وأثينا ولندن. وتم إدراج دار جلوبال في السوق الرئيسي لبورصة لندن للأوراق المالية بتاريخ 28 فبراير 2023.

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