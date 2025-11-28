(المنامة، مملكة البحرين): أعلن خليجي بنك، أحد ابرز البنوك الإسلامية الرائدة في مملكة البحرين، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة إسناد لإدارة الأملاك، بهدف إطلاق حملة ترويجية مشتركة لتقديم حلول تمويلية مرنة لعملاء الشركة الراغبين في امتلاك وحدات سكنية ضمن مشاريعها. وتشمل المذكرة دعم العملاء المؤهلين ضمن برنامج السكن الاجتماعي التابع لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وذلك عبر تسهيلات تمويلية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية تُسهم في تعزيز فرص التملك السكني وتسهيل الإجراءات المتعلقة به.

جرت مراسم التوقيع على هامش معرض سيتي سكيب البحرين 2025، حيث وقعت السيدة أميرة العباسي، مدير إدارة الخدمات المصرفية للأفراد، بالنيابة عن خليجي بنك، في حين وقع السيد عبدالرحمن الكوهجي، الرئيس التنفيذي، عن شركة إسناد، وسط حضور عدد من المدراء والمسؤولين من كلا الجانبين.

ووفقًا لمذكرة التفاهم، سيتيح خليجي بنك للعملاء مجموعة من المزايا التمويلية الخاصة تتضمن فترة سماح تصل إلى 12 شهرًا، وإعفاءات من رسوم التسجيل والإدارة والتأمين، إضافة إلى تمويل بنسبة تصل إلى 120% من قيمة العقار ودعم لفواتير الكهرباء لأول 20 عميل لمدة عام كامل، واشتراكات IFIX مجانية لـ20 عميلًا آخر، واشتراك إنترنت مجاني لمدة 12 شهرًا لعدد إضافي من العملاء. كما تقدم الحملة خصومات حصرية لدى مجموعة من المتاجر الشريكة، إلى جانب فتح حساب راتب يتيح عائدًا متوقعًا يصل إلى 4% وفرصًا للفوز بجوائز شهرية تبلغ 1,000 دينار لخمسة فائزين.

وتأتي هذه المبادرة المشتركة في إطار الجهود المستمرة التي يبذلها الطرفان لتقديم حلول مبتكرة تدعم المستفيدين من برامج الإسكان الاجتماعي، وتزويدهم بخيارات عملية وميسرة تواكب احتياجاتهم وتوفر لهم تجربة متكاملة في عملية التملك. ومن شأن هذه الشراكة تعزيز التكامل بين القطاع العقاري والمصرفي، وتمكين شرائح أوسع من العملاء من الحصول على تمويل مناسب وفق معايير واضحة ومرنة.

وقالت السيدة أميرة العباسي، مدير إدارة الخدمات المصرفية للأفراد في خليجي بنك، بهذه المناسبة: "يسعدنا التعاون مع شركة إسناد لإدارة الأملاك عبر هذه المذكرة التي تمثل خطوة مهمة نحو توفير حلول تمويلية مبتكرة تلبي احتياجات العملاء المستفيدين من برنامج السكن الاجتماعي. ويسعى خليجي بنك، من خلال هذه الحملة المشتركة، إلى تعزيز خيارات التملك السكني عبر تقديم مزايا تنافسية تساعد العملاء على تجاوز التحديات المرتبطة بعملية التملك، بما في ذلك رسوم التسجيل والتأمين وفترات السداد. ونؤكد التزامنا بتقديم خدمات متكاملة تسهّل على العملاء اتخاذ قرار التملك وتضمن لهم تجربة أكثر سلاسة ووضوحًا في كل مراحل التمويل."

وأضافت: "نواصل في خليجي بنك العمل على تطوير منتجات تمويلية تتوافق مع احتياجات المجتمع وتنسجم مع رؤية المملكة في تعزيز الاستقرار السكني. ونثق بأن شراكتنا مع شركة إسناد ستسهم في توسيع قاعدة المستفيدين وتقديم حلول عملية ومرنة تدعم تطلعات الأسر البحرينية."

ومن جانبه، قال السيد عبدالرحمن الكوهجي، الرئيس التنفيذي لشركة إسناد: "نحن سعداء بهذه الشراكة مع خليجي بنك، والتي تأتي في إطار التزامنا بتوفير تجربة تملك متميزة لعملائنا من خلال حلول تمويلية تتسم بالمرونة وتلائم احتياجات المستفيدين من برامج الإسكان الاجتماعي. وتعد الحملة الترويجية المشتركة خطوة عملية نحو تعزيز خدماتنا وزيادة القيمة المقدمة للعملاء، بما يضمن لهم خيارات سكنية مناسبة وامتيازات تجعل عملية التملك أكثر يسرًا."

وأضاف الكوهجي: "نتطلع إلى مواصلة العمل جنبًا إلى جنب مع خليجي بنك لتقديم مبادرات جديدة تدعم المستفيدين وتسهّل رحلتهم نحو امتلاك المسكن المناسب. ونؤمن بأن هذه الشراكة ستسهم في رفع جودة الخدمات العقارية المقدمة وتلبية الطلب المتزايد على السكن المتكامل."

وتجسد مذكرة التفاهم بين خليجي بنك وشركة إسناد لإدارة الأملاك خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون بين القطاعين المصرفي والعقاري، بما يدعم المستفيدين من برنامج الإسكان الاجتماعي ويوفر لهم خيارات تمويلية أكثر مرونة وجودة. ومن المتوقع أن تسهم الحملة المشتركة في تحسين تجربة العملاء وتوسيع فرص التملك السكني ضمن مشاريع إسناد الحالية والمستقبلية.

ويعتبر خليجي بنك هو أحد البنوك الإسلامية المتميزة التي تسعى لتحقيق طموحات العملاء من خلال نموذج مصرفي إسلامي يقدم مجموعة شاملة من الخدمات المصرفية عالية الجودة للأفراد والشركات وفرصاً استثمارية متوافقة مع الشريعة الإسلامية الغراء.

