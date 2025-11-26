(دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة): أعلنت جي إف إتش بارتنرز المحدودة ("جي إف إتش بارتنرز")، وهي شركة إدارة استثمارات تتخذ من مركز دبي المالي العالمي مقرًا رئيسيًا لها، والذراع العالمية لاستثمارات العقارات التابعة لـ مجموعة جي إف إتش المالية، عن استحواذها على حصة الأغلبية في شركة ديفمارك للوساطة العقارية ذ.م.م ("ديفمارك")، المنصة الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة لمبيعات وتسويق مشاريع التطوير العقاري.

تأسست ديفمارك في عام 2018، وقادت منذ ذلك الحين جهود المبيعات لأكثر من 30 مشروعًا بإجمالي قيمة تطويرية تتجاوز 10 مليارات درهم إماراتي، من خلال شبكة توزيع مبيعات تضم أكثر من 2000 شركة وساطة وأكثر من 15,000 وسيط. وتُعد ديفمارك الشركة الرائدة في دولة الإمارات في مجال استشارات مبيعات وتسويق مشاريع التطوير العقاري، حيث تلعب دورًا محوريًا في مساعدة المطورين السكنيين على تعزيز أداء عمليات البيع عبر نهج شامل يغطي جميع المراحل بدءًا من تحديد موقع المشروع، مرورًا بالتسويق وحتى تنفيذ المبيعات.

وسيواصل السيد شون مكولي والسيد ريتشارد أيبار، مؤسسي ديفمارك، قيادة وإدارة أعمال الشركة، بالتعاون مع جي إف إتش بارتنرز، من أجل التوسع في الأسواق داخل دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، مع العمل على تقديم حلول تمويل مؤسسية جديدة للمطورين وتطوير أشكال مبتكرة من التميّز في سوق التطوير السكني.

وتعتبر هذه الصفقة ذات اهمية لجي اف اتش بارتنرز نظرا لان القطاع السكني في دولة الإمارات اصبح محور جذب متزايدًا للمستثمرين الإقليميين والدوليين على حد سواء، حيث تجاوز إجمالي حجم الصفقات العقارية 550 مليار درهم إماراتي منذ بداية العام، إلى جانب نمو قطاع المشاريع السكنية ذات العلامات التجارية الذي تتمتع فيه ديفمارك بخبرة مثبتة. ويُعد هذا الاستحواذ الاستراتيجي على ديفمارك هو الثاني لـ جي إف إتش بارتنرز في دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال منصات العقارات، وذلك بعد استحواذها على مانري ريت (GFH Partners Manrre REIT – (CEIC شركة مساهمة عامة، كما يمثل دخولها إلى منظومة المبيعات والتسويق العقاري السكني في دول مجلس التعاون الخليجي، بما يعزز حضورها الاستثماري في قطاع العقارات، حيث تدير المنصة حاليًا أكثر من 33 أصلًا عقاريًا بقيمة تتجاوز 1.5 مليار درهم إماراتي تحت الإدارة.

ويأتي هذا التعاون كجزء من استراتيجية الشراكات العالمية للمنصات التي تنتهجها جي إف إتش بارتنرز، والتي تستثمر من خلالها إلى جانب مشغلين متمرسين لبناء منصات متخصصة وقابلة للتوسع ضمن القطاعات العقارية الرئيسة.

وبهذه المناسبة، صرح السيد نائل مصطفى، الرئيس التنفيذي لجي إف إتش بارتنرز، بالقول: "يمثل الاستحواذ على ديفمارك امتدادًا لاستراتيجيتنا القائمة على الشراكة في الشركات ذات التخصص العقاري، من خلال الاستثمار إلى جانب فرق إدارة متميزة لبناء فرق عمل متخصصة ومستدامة. إن ريادة ديفمارك في السوق وعلاقاتها الوثيقة مع المطورين تجعل منها شريكًا رئيسيًا في توسعنا عبر منطقة دول مجلس التعاون وفي تعزيز التواصل بين المستثمرين والأسواق المالية والمطورين ضمن منظومتنا."

من جانبه، علق السيد شون مكولي، الرئيس التنفيذي لديفمارك، قائلًا: "إن انضمامنا إلى جي إف إتش بارتنرز يمنح ديفمارك نطاقًا مؤسسيًا أوسع وقوة مالية أكبر وإمكانية الوصول إلى تدفقات رأس المال العالمية. وسنواصل معًا الارتقاء بمعايير تسويق المشاريع العقارية ومبيعاتها في المنطقة، مع التوسع في أكثر أسواق الخليج حيوية. والأهم من ذلك، أن هذه الشراكة تعزز القيمة التي نقدمها للمطورين من خلال ربطهم بمصادر جديدة للتمويل واستراتيجيات أكثر تطورًا، إلى جانب منظومة أوسع من المستثمرين والمشترين لتسريع نجاح مشاريعهم."

وأضاف السيد ريتشارد أيبار، العضو المنتدب في ديفمارك، بالقول: "يشهد قطاع مبيعات وتسويق العقارات تحولًا سريعًا، ويُعد تحول ديفمارك إلى كيان مؤسسي خطوة مهمة في هذا التطور. فشراكتنا مع جي إف إتش بارتنرز تمكّننا من تقديم هيكل أكثر تنظيمًا وقدرة أكبر على التوسع والتمويل، بما يساعد المطورين على تحقيق أهدافهم التجارية بكفاءة أعلى ورؤية استراتيجية أوسع."

نبذة عن جي إف إتش بارتنرز المحدودة:

تُعد جي إف إتش بارتنرز المحدودة شركة إدارة استثمارات عقارية عالمية مرخصة من سلطة دبي للخدمات المالية ، وتتخذ من مركز دبي المالي العالمي مقرًا لها، وتدير أصولًا تبلغ قيمتها نحو 7 مليارات دولار أمريكي في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي. وتتخصص الشركة في الاستثمار الموضوعي في قطاعات الخدمات اللوجستية والمعيشة والرعاية الصحية والبنية التحتية الرقمية، وتعمل وفق نموذج تشغيلي مزدوج يجمع بين إدارة الصناديق الاستثمارية والاستثمار في الحصص التشغيلية في الشركات المتخصصة ضمن هذه القطاعات.

جي إف إتش بارتنرز المحدودة مخوّلة بتقديم الخدمات المالية فقط إلى العملاء المهنيين ونظراء السوق، وذلك وفقًا للتعريفات المعتمدة لدى سلطة دبي للخدمات المالية. ويُقدَّم هذا الإعلان لأغراض المعلومات فقط، ولا يشكّل عرضًا عامًا أو دعوة للاستثمار في أي منتج أو خدمة.

وتُعد الشركة مملوكة بالكامل لـ مجموعة جي إف إتش المالية ش.م.ب ("جي إف إتش")، المدرجة في بورصة البحرين وبورصة الكويت وسوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية.

نبذة عن ديفمارك للعقارات ذ.م.م:

تُعد ديفمارك للوساطة العقارية ذ.م.م الشركة الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال استشارات مبيعات وتسويق مشاريع التطوير العقاري، والمعروفة بنهجها الموجّه للمطورين والقائم على تحقيق النتائج. تقدم الشركة استشارات متكاملة تغطي جميع مراحل دورة التطوير العقاري، بدءًا من تصور المشروع وحتى عملية البيع النهائية. وبفضل سجلها الحافل في التعاون مع العلامات العقارية العالمية، أصبحت ديفمارك شريكًا موثوقًا للمطورين في السوق، بفضل فريق قيادي يتمتع بخبرة تراكمية تتجاوز 100 عام في المجال العقاري، وبحجم مبيعات يتخطى 10 مليارات درهم إماراتي، ما يجعلها من بين أكثر الشركات خبرة وريادة في مجال مبيعات وتسويق مشاريع التطوير العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة.

-انتهى-

#بياناتشركات