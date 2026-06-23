من شأن المدرسة، المقرر افتتاحها في سبتمبر 2029، أن تعزز حضور «جيمس لإدارة المدارس» في أوروبا، في إطار سعيها لاستكشاف المزيد من الفرص الواعدة في المنطقة.

دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت "جيمس لإدارة المدارس" (GEMS School Management – GSM)، الذراع الاستشارية والتشغيلية لمؤسسة جيمس للتعليم، و"أومنيا جورجيا" (Omnia Georgia)، إحدى شركات التطوير العقاري الراسخة في جورجيا، عن توقيع اتفاقية ملزمة لخدمات ما قبل التشغيل بهدف تأسيس وتشغيل مدرسة دولية عالمية المستوى في تبليسي بإدارة مجموعة جيمس.

ويمثل هذا الاتفاق دخول "جيمس لإدارة المدارس" إلى السوق الجورجية، وخطوة مهمة ضمن خططها للنمو والتوسع الدولي، بما يعزز حضورها في أوروبا بالتزامن مع استكشاف فرص إضافية في مختلف أنحاء المنطقة.

ومن المقرر افتتاح المدرسة في سبتمبر 2029، حيث ستقدم منهاجاً تعليمياً دولياً للطلاب من عمر 3 إلى 18 عاماً. وستقع المدرسة في قلب مشروع "أومنيا إيساني" (Omnia Isani)، وهو مشروع مجتمعي رئيسي مخطط وفق رؤية متكاملة من قبل "أومنيا جورجيا" في منطقة إيساني سريعة النمو في تبليسي، بما يتيح للعائلات الوصول إلى تعليم عالمي المستوى ضمن مجتمعاتهم السكنية.

وبفضل النمو السكني المتسارع والاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية بالمنطقة، من المتوقع أن تصبح المدرسة إحدى المؤسسات الرائدة في مجال التعليم الدولي في تبليسي، وأن تشكل معياراً للتميز التعليمي على مستوى المنطقة.

ويشهد قطاع التعليم في جورجيا نمواً متسارعاً، إذ تتجاوز قيمته حالياً 3 مليارات دولار أمريكي، ويسهم بنحو 7% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. كما يتزايد الطلب على التعليم الخاص، مع توقع ارتفاع أعداد الطلاب الملتحقين بالمدارس الخاصة إلى نحو 73,100 طالب وطالبة بحلول العام الدراسي 2028/2029، مقارنة بنحو 66,500 طالب وطالبة في عام 2024.

وفي الوقت ذاته، تبرز منطقة أوروبا الوسطى والشرقية باعتبارها واحدة من أكثر أسواق التعليم الدولي ديناميكية في القارة، حيث سجلت معدلات الالتحاق نمواً تراوح بين 15% و18% خلال الفترة الممتدة بين عامي 2020 و2025.

وفي تعليق له، قال روبرت تارن، الرئيس التنفيذي لـ"جيمس لإدارة المدارس": "نتطلع من خلال شراكتنا مع أومنيا جورجيا إلى توظيف عقود من الخبرة التعليمية ضمن مشروع مصُمم منذ البداية ليضع احتياجات العائلات على رأس أولوياته. وتمنحنا هذه الشراكة فرصة إنشاء مدرسة ترسي معياراً جديداً للتعليم الدولي في تبليسي، وتسهم في تحفيز مسيرة التميز التعليمي على مستوى المنطقة بأكملها".

من جانبه، قال أليكسي باسياشفيلي، الرئيس التنفيذي لشركة "أومنيا جورجيا": "تقف جورجيا اليوم عند نقطة تحول مهمة، مدفوعة باقتصاد متنامٍ، وتزايد أعداد السكان الدوليين، وطلب متنامٍ على أفضل مستويات التعليم. وتتيح لنا شراكتنا مع جيمس لإدارة المدارس الاستجابة لهذه التطلعات بأكثر الطرق تأثيراً، ليس فقط من خلال تطوير المساكن، بل عبر بناء مجتمع متكامل يتيح للعائلات الازدهار والنمو. وستشكل هذه المدرسة القلب النابض لمشروع أومنيا إيساني".

وبموجب هذه الشراكة، ستقدم «جيمس لإدارة المدارس» نموذجها المتكامل "ASPIRE"، الذي يشمل تصميم المدرسة، وتخطيط المناهج، واستقطاب الكوادر، وأنظمة الحماية، ودمج التكنولوجيا، والإدارة التشغيلية الكاملة، مستفيدة من خبرة جيمس العالمية الممتدة لأكثر من 65 عاماً في قطاع التعليم.

فيما ستتولى "أومنيا جورجيا" أعمال التخطيط الرئيسي، والإنشاء، ودمج المدرسة ضمن المجتمع المحيط، بما يضمن توفير بيئة تعليمية عالية الجودة وسهلة الوصول. كما ستدعم «جيمس لإدارة المدارس» المفاهيم المعمارية والتصاميم الخاصة بالمشروع لضمان توافقها مع معايير جيمس العالمية، إلى جانب العمل مع الجهات المحلية المختصة لدعم الموافقات التنظيمية والتراخيص اللازمة.

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نبذة عن نموذج ASPIRE

يُعد "ASPIRE" نموذجاً متكاملاً من «جيمس لإدارة المدارس» لتصميم المدارس وافتتاحها وتطويرها، حيث يجمع ستة محاور رئيسية ضمن حزمة واحدة متكاملة تُعرف بـ«المدرسة الجاهزة». وتشمل هذه المحاور: الدعم الشامل من البداية إلى النهاية؛ الأنظمة والعمليات والإجراءات؛ الشراكات وإشراك أصحاب المصلحة؛ الشمولية والمعايير العالية؛ استقطاب الكوادر والاحتفاظ بها وتطويرها؛ والتميز التعليمي.

نبذة عن جيمس للتعليم:

جيمس للتعليم هي من أبرز مقدمي خدمات التعليم الخاص من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر في العالم، حيث تقوم بتعليم أكثر من 200,000 طالب وطالبة من أكثر من 176 جنسية عبر شبكتها العالمية من المدارس التي تملكها وتديرها. ومن خلال ما يقرب من نصف مليون خريج، قامت جيمس ببناء إرث مؤثر يمتد عبر الأجيال والقارات. تأسست جيمس في دبي عام 1959، وما زالت مؤسسة عائلية، بقيادة مؤسسها ورئيسها الملهم، صني فاركي، وأبنائه دينو فاركي (الرئيس التنفيذي للمجموعة) وجاي فاركي (نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة). تُقدم جيمس مجموعة واسعة من المناهج ومسارات التعلم، حيث تركز على تقديم تعليم عالي الجودة للطلاب من جميع مناحي الحياة. في كل عام، يتخرج طلاب جيمس في أفضل جامعات العالم، بما في ذلك جميع جامعات رابطة اللبلاب (Ivy League) الثماني وجميع جامعات مجموعة راسل في المملكة المتحدة، ويواصلون مسيرتهم ليصبحوا قادة ومبتكرين وصانعي التغيير في جميع القطاعات. من خلال شبكة مدارسها المتنامية ومبادراتها الخيرية، تلتزم جيمس برسالتها: توفير تعليم عالي الجودة في متناول كل متعلم، في كل مكان.

لمعرفة المزيد، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.gemseducation.com

نبذة عن "أومنيا جورجيا"

تُعد أومنيا جورجيا (Omnia Georgia) شركة تطوير عقاري ذات رؤية مستقبلية، تستند إلى خبرة واسعة في مجال الإنشاءات الصناعية والتزام راسخ بالمساهمة في تشكيل مستقبل الحياة الحضرية. وتركّز الشركة على تنفيذ مشاريع تطويرية ضخمة متعددة الاستخدامات تسهم في النمو المستدام للمدن وتخلق قيمة طويلة الأمد للسكان والشركات والمستثمرين.

ويُعتبر مشروع أومنيا إيساني (Omnia Isani) المشروع الرئيسي للشركة، وهو مشروع بارز متعدد الاستخدامات يجري تنفيذه حاليًا في مدينة تبليسي. وقد صُمم ليكون وجهة حضرية متكاملة بالكامل، حيث سيجمع بين المكونات السكنية والتجارية والفندقية والتجزئة والترفيهية ضمن بيئة مخططة وفق رؤية عمرانية شاملة.

وسيضم مشروع أومنيا إيساني مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية عالية الجودة، مدعومة بمرافق خدمية وترفيهية متكاملة، ومساحات عامة منسقة بالمناظر الطبيعية، وبنية تحتية حضرية حديثة. كما سيشمل المشروع مرافق مكتبية وتجارية، وشققًا فندقية مخدّمة، إضافة إلى مجموعة متكاملة من المرافق الرياضية والصحية، بما في ذلك مسبح، ومركز لياقة بدنية، ومناطق ترفيهية خارجية.

ويتميز مشروع أومنيا إيساني بتصميمه المعماري المعاصر، وطابعه متعدد الوظائف، وتخصيصه مساحات واسعة للمناطق الخضراء والترفيهية، ما يؤهله ليصبح أحد أبرز المشاريع العمرانية في مدينة تبليسي. ويعكس المشروع رؤية أومنيا جورجيا في إنشاء مجتمعات حيوية ومترابطة تعزز جودة الحياة وتسهم في التحول المستمر للمشهد الحضري للمدينة.

لمعرفة المزيد، يرجى زيارة: https://omnia.ge/en.

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