جدة - في خطوة نوعية تعكس تطور التكنولوجيا الصناعية في المملكة، أبرمت شركة جونسون كنترولز العربية، الرائدة عالميًا في حلول التكييف (HVAC) وأنظمة تحكم المباني الذكية وكفاءة الطاقة، اتفاقية تعاون مع شركة قادة البناء الحديث (MBL) لتقديم حلول تبريد متكاملة من علامتها الرائدة يورك لمصنع "سير"، أول علامة تجارية سعودية للسيارات الكهربائية. بموجب هذا التعاون، ستقوم جونسون كنترولز العربية بتوريد وتشغيل نظام تبريد متكامل يعتمد على أحدث تقنيات يورك، ويتضمن 12 تشيلر، ووحدات تبريد متنوعة تصل إلى 33,000 طن تبريد.



يمثل مصنع "سير"، الواقع في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، حجر الأساس في تطوير قطاع السيارات الكهربائية في المملكة. حيث يهدف المصنع إلى إنتاج سيارات كهربائية بمعايير تنافسية عالمية، مع التركيز على الاستدامة، الكفاءة، والتكنولوجيا المتقدمة.

وفي تعليق على هذا الإنجاز، صرّح الرئيس التنفيذي الدكتور مهند الشيخ بأن جونسون كنترولز العربية تفخر بدورها في هذا المشروع الوطني الطموح، الذي يعكس التزامها بتوفير حلول ذكية ومستدامة تدعم رؤية المملكة 2030 وتعزز كفاءة المنشآت الصناعية المستقبلية. "نجاح الشركة في هذا المشروع يعكس ثقة شركائها بقدرات يورك التقنية وموثوقيتها، ويؤكد قدرتها على تقديم حلول متكاملة تنافس كبرى الشركات العالمية، مدعومة بفرق هندسية متخصصة، سرعة التنفيذ، والدعم الفني الممتاز لما بعد البيع."



وتزامن هذا الإنجاز مع احتفال جونسون كنترولز العربية بتدشين أول خط إنتاج في المنطقة لتصنيع تشيلرات المبردة بالهواء بسعة 600 طن في مجمع يورك الصناعي بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية في جدة. ويأتي هذا الإنجاز بالتزامن مع افتتاح أول مختبر اختبار أداء معتمد من مؤسسة AHRI في المملكة للتشيلرات المبردة بالهواء بهذه القدرة، في خطوة تُرسخ مكانة المملكة كمركز إقليمي للابتكار الصناعي في قطاع التبريد والتكييف.



حيث حضر حفل تدشين خط الإنتاج الجديد في مجمع يورك الصناعي كبار التنفيذيين من الأطراف المشاركة، من بينهم السيد طارق تلمساني، الرئيس التنفيذي لشركة MBL، والسيد محمد فتحي البرداني، مدير إدارة المنشآت وصيانة المصنع في “سير”.

يمثل هذا التعاون محطة محورية في مسيرة جونسون كنترولز العربية، حيث يرسّخ موقعها كشريك استراتيجي في مشاريع التصنيع الكبرى في المملكة، ويعزز دورها في دعم البنية التحتية الصناعية وتوفير حلول تبريد متقدمة وفعالة للطاقة تلبي أعلى معايير الجودة والاستدامة.

-انتهى-

#بياناتشركات