الإمارات العربية المتحدة - أعلن جوليوس باير عن توسيع عملياته في أبوظبي بتأسيس مكتب استشاري جديد في أبوظبي العالمي(ADGM)، المركز المالي الدولي في العاصمة الإماراتية، في انتظار استكمال الموافقات التنظيمية النهائية. وسيقدم الكيان القانوني الجديد، شركة جوليوس باير (أبوظبي) المحدودة، خدمات إدارة الثروات للأفراد ذوي الملاءة المالية الفائقة، والمكاتب العائلية، وروّاد الأعمال. ومن المتوقع افتتاح المكتب الجديد في ديسمبر 2025.

وسيتولى قيادة شركة جوليوس باير (أبوظبي) المحدودة أمير إسكندر، الذي انضم بمنصب الرئيس التنفيذي. يجلب أمير خبرة واسعة ورؤى عميقة حول المنطقة من خلال أدواره القيادية في كل من بنك أبوظبي التجاري، وبنك الاتحاد الوطني، وسيتي غروب، ليقدم المشورة للأفراد ذوي الملاءة المالية الفائقة عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع تركيز على أبوظبي. وسيعمل أمير في منصبه الجديد تحت إشراف ريجيس برجر، رئيس منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى جوليوس باير.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال ستيفان بولينغر، الرئيس التنفيذي لدى مجموعة جوليوس باير المحدودة: " تُعدّ منطقة الشرق الأوسط واحدة من أهم أسواق النمو بالنسبة لجوليوس باير، وهي تحظى بأهمية محورية في استراتيجيتنا العالمية. فقد لمسنا منذ عقدين الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها المنطقة، ورسخنا حضوراً محلياً قوياً سمح بتحقيق النمو لنا ولعملائنا. وبالتالي، فإن توسعنا في أبوظبي يأتي استمراراً للمسيرة الحافلة بالإنجازات، وهو إعادة تأكيد على التزامنا طويل الأمد تجاه هذه المنطقة الديناميكية وعلى سعينا الدائم لتوفير أرقى الخدمات لعملائنا الكرام".

ومن جهته، قال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة أبوظبي العالمي (ADGM): "يسعدنا أن نرحّب بجوليوس باير، إحدى أبرز مجموعات إدارة الثروات في العالم، في أبوظبي العالمي (ADGM). ويُعدّ قرارهم بافتتاح مكتب في مركزنا المالي الدولي تأكيداً على الثقة في بروز أبوظبي كمحور مالي عالمي لإدارة الثروات والأصول. وبفضل إطارنا التنظيمي المتقدم، وتوافر رؤوس الأموال، ونمو مجتمع يضم مكاتب عائلية، ومستثمرين سياديين، ومؤسسات مالية عالمية، يتمتع أبوظبي العالمي (ADGM) بمكانة فريدة تمكّنه من دعم جوليوس باير في خدمة الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية جداً، والمكاتب العائلية. إن حضورهم، بما يحمله من إرث سويسري عريق وسمعة راسخة في إدارة الثروات عالمياً، إلى جانب فهم عميق للمنطقة ودولة الإمارات، يشكّل دليلاً قوياً على جاذبية أبوظبي العالمي (ADGM) كوجهة مفضلة لمديري الثروات الدوليين الراغبين في خدمة عملائهم انطلاقاً من أبوظبي."

من جانبه، قال راهول مالهوترا، رئيس شؤون منطقة الأسواق الناشئة لدى جوليوس باير: "أبوظبي هي أحد أكثر مراكز الثروة طموحاً في العالم، حيث تلتقي تقاليد الشركات العائلية بجيل جديد من روّاد الأعمال. إن تأسيس مكتب استشاري في أبوظبي العالمي (ADGM) يُعد خطوة طبيعية في مسيرة نمو جوليوس باير في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما يسرنا الترحيب بأمير إسكندر لقيادة حضورنا في العاصمة، حيث يحظى بدعم قوي من فريق يتمتع بعلاقات واسعة وخبرات كبيرة في السوق المحلية، مما يسهم في تعزيز مكانتنا في الدولة وقدرتنا على تلبية احتياجات عملائنا".

يتمتع جوليوس باير بحضور مميز في الشرق الأوسط منذ عام 2004، من خلال مكاتبه في دبي والمنامة، ومدعوماً بتغطية قوية من المراكز التقليدية بما فيها سويسرا والمملكة المتحدة.

جهات الاتصال

بريرنا أغراوال، هاتف: +971 (0) 52 787 3189

أفرين أسلام، هاتف: +971 (0) 4 3770582

حول جوليوس باير

جوليوس باير، المُدرجة في بورصة سيكس السويسرية تحت الرمز: BAER، هي مجموعة سويسرية رائدة عالمياً في قطاع إدارة الثروة، تركّز عملياتها على توفير الخدمات والاستشارات لكبار العملاء حول العالم. وبلغت قيمة الأصول التي تديرها 483 مليار فرنك سويسري بنهاية يونيو 2025. ويُعد بنك جوليوس باير، البنك السويسري الشهير الذي تأسس عام 1890، الذراع التشغيلي الرئيسي للمجموعة المُدرجة ضمن مؤشر الأسهم الرائدة السويسرية (SLI) الذي يضم أكبر 30 سهماً من حيث الحجم والسيولة في البورصة السويسرية.

تتمتع جوليوس باير بحضور في حوالي 25 دولة وقرابة 60 موقعاً عالمياً. ويقع مقرّها الرئيسي في زيورخ، مع مكاتب في مواقع استراتيجية تشمل بانكوك، ودبي، ودبلن، وفرانكفورت، وجنيف، وهونغ كونغ، ولندن، ولوكسمبورغ، ومدريد، ومكسيكو سيتي، وميلانو، وموناكو، ومومباي، وسانتياجو عاصمة تشيلي، وشنغهاي، وسنغافورة، وتل أبيب، وطوكيو. وحققت المجموعة مكانة مميزة في قطاع إدارة الثروات بفضل منهجيتها التي تركز على العملاء، وخدماتها الاستشارية الموضوعية القائمة على منصة منتجات جوليوس باير المفتوحة، بالإضافة إلى قاعدتها المالية الصلبة وثقافتها الإدارية القائمة على مفاهيم ريادة الأعمال.

لمزيدٍ من المعلومات، يرجى زيارة الموقع: www.juliusbaer.com.

-انتهى-

#بياناتشركات