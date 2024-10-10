(عمّان، الأردن): وقعت الشركة الأردنية لصيانة الطائرات المحدودة "جورامكو"، التي تعد الذراع الهندسية لشركة دبي لصناعات الطيران، والتي تتخذ من العاصمة الأردنية عمّان مقراً لها، اتفاقية هامة يوم الأربعاء الموافق 09 تشرين الجاري مع مجموعة المطار الدولي، الشركة الأردنية المسؤولة عن إعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي، وذلك في إطار خطط "جورامكو" الطموحة لتوسعة مرافقها.

وقد وُقِّعَت الاتفاقية في مقر "جورامكو"، من قِبَل كل من الرئيس التنفيذي لمجموعة المطار الدولي، نيكولا دفيليير، والرئيس التنفيذي لشركة "جورامكو"، فريزر كوري، وذلك تحت رعاية وحضور وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني، وإلى جانبهم عدد من كبار مسؤولي كلا الطرفين.Top of Form

وتمثل هذه الاتفاقية علامة فارقة في استراتيجية نمو "جورامكو" للسنوات المقبلة، وذلك بإضافة هنجر جديد "هنجر 7" المتطور لمرافقها. ويتوقع أن يتم تشغيل الهنجر بحلول نهاية عام 2024، في خطوة توسعية تنطوي على انعكاسات إيجابية عدة، بما فيها تعزيز قدرة الشركة على خلق المزيد من فرص العمل للقوى العاملة المحلية التي تلتزم "جورامكو" التزاماً راسخاً تجاه تنميتها وتطويرها، هذا فضلاً عن تعزيز قدرتها على استقطاب وخدمة المزيد من العملاء من أنحاء العالم، بما يسهم في نموها عالمياً.

وفي تعليق له على هذا الشأن، قال الرئيس التنفيذي لشركة "جورامكو"، فريزر كوري: "سعداء بمشاركة خططنا التوسعية التي تعبر عن مرحلة محورية في مسيرتنا. هذا ويعكس قرارنا الاستراتيجي مدى الالتزام لدينا بتحقيق النمو المستدام، وتعزيز مكانتنا كمزود عالمي رائد في مجال خدمات صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات التجارية الفائقة وذات الجودة العالية."

كما وعلق الرئيس التنفيذي لمجموعة المطار الدولي، نيكولا دفيليير: "يؤكد هذا الاستثمار التحويلي التزامنا الثابت بتوسيع بنية مطار الملكة علياء، وتعزيز طاقته الاستيعابية، وتعزيز دوره الاستراتيجي في المنطقة. لن يعزز هذا المشروع الهام من إمكانات صيانة الطائرات والخدمات عالية الجودة لشركات الطيران فحسب، بل سيساهم أيضاً في الاقتصاد المحلي من خلال خلق مئات فرص العمل الجديدة. هذه خطوة رئيسية تؤكد استمرار مطار الملكة علياء في العمل كمركز رئيسي لشركات الطيران والركاب على حد سواء."

حول "جورامكو":

تعد الشركة الأردنية لصيانة الطائرات المحدودة "جورامكو"، واحدة من الشركات الرائدة التي تقود مسيرة مهنية حافلة مع أكثر من 6 عقود من الخبرة في مجال صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات التجارية، والتي تخدم قاعدة واسعة من العملاء في منطقة الشرق الأوسط، وأوروبا، وجنوب آسيا، وأفريقيا، فضلاً عن بلدان رابطة الدول المستقلة. وتقدم الشركة خدماتها التي تتراوح ما بين الصيانة والإصلاح والتجديد لطائرات العملاء من طرازات مختلفة تشمل طائرات إيرباص، وبوينغ، وإمبراير. وتمتلك "جورامكو" موقعاً استراتيجياً في المنطقة الجمركية الحرة في مطار الملكة علياء الدولي في العاصمة الأردنية عمّان. وتعمل الشركة من مقرها وعبر منشآتها التي تضم 5 هناجر يمكنها استيعاب ما يصل إلى 17 طائرة. هذا وتعتبر شركة "جورامكو" واحدة من الشركات المرخصة من قبل عدد من المنظمات الدولية بما فيها الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران (EASA)، وإدارة الطيران الفيدرالية الأميركية (FAA)، فضلاً عن هيئة تنظيم الطيران المدني في الأردن (JCARC). ولمعرفة المزيد حول أكاديمية "جورامكو" والبرنامج التدريبي وآلية الانضمام إليه، يرجى زيارة الرابط التالي، أو زيارة أي من قنوات الأكاديمية على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.