سيلينا بيبر: “يؤثر فصل الصيف على الأعمال التسويقية ونسبة مبيعات بعض الأعمال بالسلب؛ حيث أفاد تقرير أعدته شركة SumAll لتحليلات الويب عن وجود تؤكد إنخفاض 30% في نسب التسوق خلال الشهور بين يوليو وديسمبر"

جدة - شاركت جودادي، الشركة المتخصصة في تمكين رواد الأعمال من جميع أنحاء العالم والمدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز(NYSE: GDDY)، بعض النصائح الفعالة لكيفية زيادة المبيعات الخاصة بالشركات خلال المواسم التجارية العصيبة مثل الصيف. ويأتي ذلك في إطار رؤية الشركة لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة ليستمروا ويحافظوا على أعمالهم في ظل المتغيرات الدائمة في عالم الأعمال من مواسم وتوجهات جديدة، بالتماشي مع رؤية مصر 2030.

وصرحت سيلينا بيبر، رئيسة الاستراتيجية التجارية للأسواق الدولية: "يعتبر فصل الصيف الوقت المناسب لقضاء العطلات السنوية، وهذا ما يؤثر على الأعمال التسويقية ونسبة مبيعات بعض الأعمال بالسلب؛ حيث أفاد تقرير أعدته شركة SumAll لتحليلات الويب عن وجود إنخفاض 30% في نسب التسوق خلال الشهور بين يوليو وديسمبر. وعليه، من المهم لأصحاب الشركات أن يركزوا جهودهم على جعل منتجاتهم وخدماتهم أكثر جاذبية تستوحي روح موسم العطلات "الصيف" لتحقيق أهدافهم العملية.

وهنا تستعرض GoDaddy بعض النصائح المقترحة والإجراءات المحورية التي يجب مراعاتها لمساعدة رواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة لينموا ويستمروا خلال شهور الصيف:

تذكر أن تخطط للمستقبل:

يفضل دائمًا تخطيط الحملة التسويقية لموسم الصيف قبل بدايته بشهرين، حيث يمكنك توفير الوقت وإطلاقها بمجرد دخول الموسم. وبعد مرحلة التخطيط، يأتي دور إجراء استبيانات أولية بين العملاء لمساعدتك لفهم احتياجاتهم وتوقعاتهم من المنتج أو الخدمة المقدمة.

فكر خارج حدود منطقتك:

سيكون في بعض الأحيان شهوراً تفصل بينك وبين فصل الصيف حيث تباع المنتجات والخدمات الخاصة بشركتك، لذا يجب على رواد الأعمال أن يتسموا بمنظور أوسع خاصة في الفترة الأنسب على الأطلاق لبناء متجرك الإلكتروني؛ فوفقًا لــ statista.com خلال 2021 أكثر من 2.14 مليار شخص في جميع أنحاء العالم اشتروا منتجات من خلال المتاجر الإلكترونية مقارنة بــ1.66 مليار شخص بعام 2016. وبانتشار المتاجر الإلكترونية بهذا القدر، أصبح من السهل عليك بيع منتجاتك عالميًا في البلاد التي وصل فيها فصل الصيف بالفعل، حيث يمكنك الاستفادة من أداة GoDaddy للمتجر الإلكتروني (GoDaddy’s E-store) وبناء متجرتك الآن والوصول إلى عملاء أكثر عبر الإنترنت.

استخدم العروض المحدودة:

يعد الترويج لعروض الـ48 ساعة أو العروض المحدودة من أفضل الوسائل التي تعزز المبيعات لما تخلقه تلك العروض من ضرورية–تشجع العملاء على التفاعل معها، ولكي تزيد من التفاعل يجب عليك مشاركة تلك العروض على منصات التواصل الاجتماعي لتمكينها من وصولها لأكبر عدد من العملاء؛ كما يمكنك الاستفادة من أدوات GoDaddy للتسويق عبر البريد الإلكتروني (GoDaddy E-mail Marketing) للترويج لتلك العروض والتأكد من أعلى نسبة انتشار لها ودعم المبيعات عبر الإنترنت من خلال منصات إضافية.

استكشف شراكات جديدة:

إذ لم يكن نشاطك التجاري مرتبطًا بالصيف، فحاول التعاون أو المشاركة مع أنشطة تجارية أخرى تزدهر خلال الصيف، حيث يمكن أن ينظر مقهى أو مخبز في الشراكة مع وكالة سفر أو شركة لمتاجر الآيس كريم أو العلامات التجارية الخاصة بملابس البحر.

أحتفل بالمناسبات الخاصة:

هناك يوم للأحتفال بالمناسبات الخاصة في مختلف البلدان، وبالتالي يجب عليك التحقق من تقويم منطقتك للأيام المميزة أثناء تخصيص المنتجات والخدمات؛ على سبيل المثال، في الشرق الأوسط، هناك عيدان في موسم الصيف، يمكنك الاستفادة منهم لتخصيص العروض لتتناسب الأجواء الاحتفالية المختلفة.

ويعد تخصيص موقعك الإلكتروني أو جزء فيه ليعكس روح المناسبات المختلفة كالعيد، من أهم الخطوات التي تساهم في زيادة المبيعات علاوة على خلق تجربة مستخدم لا تنسى، وكالمعتاد يمكنك إنشاء موقع الويب الخاص بعملك باستخدام GoDaddy Website-Builder، حيث تتوفر أفضل أدوات بناء مواقع الويب والتسويق بأسعار تنافسية باللغتين الإنجليزية والعربية.

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