مسقط ـ جمعية علوم وتقنية المياه الخليجية: عقد مجلس إدارة جمعية علوم وتقنية المياه الخليجية الاجتماع السادس لمجلــس الإدارة في الدورة 2021-2023 في العاصمة العمانية مسقط، برئاسة الدكتور عبدالعزيز الطرباق رئيس مجلس الإدارة، لمناقشة تنظيم مؤتمر الخليج الخامس عشر للمياه، إلى جانب مناقشة التطورات المتعلقة بوثائق مؤتمر الخليج الرابع عشر للمياه الذي عقد في الرياض، ومتابعة أعمال اللجان خلال الفترة المقبلة.

وفي بداية الاجتماع، رحب الدكتور الطرباق بأعضاء مجلس الإدارة، مثمناً الجهود المبذولة في جمع وثائق المؤتمر الرابع عشر ورفع أوراق العمل والأبحاث العلمية على موقع الجمعية الالكتروني، إلى جانب تحميل جميع المحاضرات العلمية المسجلة وتسجيلات الفيديو والتوصيات على الموقع لتكون متاحة أمام جميع الباحثين والمهتمين، في الوقت الذي استعرض فيه رئيس لجنة الشئون العلمية والتدريب الدكتور وليد زباري المستجدات بشأن تحميل جميع المحاضرات والصور والأفلام الخاصة بجلسات المؤتمر والورش التدريبية على موقع الجمعية، موضحاً أنه قد تم إرسال نتائج المؤتمر وتوصياته على الأمانة العامة لمجلس التعاون مشفوعة بطلب عرضها على الوزراء الخليجيين المعنيين بالمياه في اجتماعهم المقبل، مشيراً إلى أن الجمعية بصدد إرسال رسائل شكر مرفقة بنتائج المؤتمر وتوصياته والوثائق العلمية إلى المنظمات التي ساهمت بدعم المؤتمر ، كما سترسل الجمعية التقرير النهائي للمؤتمر إلى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي الداعم الرئيس للمؤتمر الرابع عشر مع نسخ من الوثائق المطبوعة، وتم في الاجتماع الترتيبات والاستعدادات لمؤتمر الخليج الخامس عشر للمياه من حيث تم مناقشة موضوع المؤتمر ومكان إقامته.

هذا، وأشاد أعضاء مجلس الإدارة خلال الاجتماع بنجاح تنظيم ورشة عمل "دور الإعلاميين في توعية المجتمع بقضايا وتحديات المياه في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" التي نظمتها الجمعية بالشراكة مع وكالة موارد المياه بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، والجمعية العمانية للمياه، بدعم من الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وشارك فيها نحو 60 إعلامي خليجي وأخصائي ترشيد في دول الخليج، مقدرين جهود وحسن تنظيم وزارة البيئة والزراعة والثروة السمكية والجمعية العمانية للمياه.

إلى ذلك، ناقش أعضاء مجلس الإدارة تقارير لجان الجمعية كالجنة العلمية والتدريب، لجنة العضوية، لجنة الاستثمار والمالية واللجنة الإعلامية، كما ناقشوا عقد ندوة ارتفاع مناسيب المياه في دول مجلس التعاون، وندوة إدارة المياه ما بعد جائحة كوفيد والدروس المستفادة في الفترة المقبلة، إلى جانب مناقشة اقتراح اللجنة العلمية بإقامة عدد من الدورات التدريبية بالتعاون مع الجمعية العربية لمرافق المياه أكوا في المجالات المختلفة لعلوم المياه، ومن ضمنها إدارة المياه الفاقدة وإدارة عملية إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة.

وفي السياق ذاته، ناقش الأعضاء طلب الجمعية العمانية لعقد اجتماع بين مجلسي إدارة الجمعتين لبحث سبل التعاون المشترك في مختلف المجالات الانشطة الاجتماعية والعلمية المتعقلة بقضايا المياه في دول الخليج العربي، بعدها استعرض الأمين المالي رئيس لجنة الاستثمار والموارد المالية المهندس محمد سوار خطة اللجنة بشأن إمكانيات استثمار أصول الجمعية ومنها المقر، وقيمة موجودات الجمعية والميزانية النهائية، كما بحثوا سبل ايجاد دخل منتظم للجمعية لتغطية المصاريف الإدارية والتشغيلية.

شارك في الاجتماع كلاً من الدكتور وليد خليل زباري نائب الرئيس، والمهندس محمد علي سوار الأمين المالي، والدكتور محمد فلاح الرشيدي أمين السر، وأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ عبدالرحمن محمد المحمود، والمهندس محمد سيف العريفي، المهندس علي محمد الحامدي، المهندس حمد خميس الحاتمي، والدكتور علي عبدالله الجلعود، والمهندس علي رضا حسين المدير التنفيذي.

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