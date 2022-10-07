زوغ، سويسرا: يسر جمعية "بي أس في بلوكتشين" أن تعلن أنها ستطلق فعالية خاصة لاستقبال كبار الشخصيات في رأس الخيمة في الإمارات العربية المتحدة. وسيقام الحدث في 8 أكتوبر 2022 في منتجع إنتركونتيننتال في رأس الخيمة وسيضم قائمة ضيوف حصريين. وهذا يشمل أعضاء من العائلة المالكة والمديرين التنفيذيين من الفئة "C" وأعضاء مختارين من وسائل الإعلام.

وسيشهد الحدث أمسيةً من المحادثات واللجان من خبراء المجال العالميين. وعلى الحضور أن يتوقعوا أيضًا عقد جلسات فردية لمعرفة المزيد عن "بي أس في" وعن حالات استخدامها لتقنية "البلوكتشين" في مجالاتهم.

وأبرز الضيوف الذين من المقرر أن يتحدثوا خلال الحدث هم:

• مارسين زاراكوفسكي - رئيس طاقم العمل في "بي أس في- BSV Blockchain Association"

• بريان دوجيرتي – الشريك المؤسس لشبكة توزيع البلوكتشين، "سمارت لدجر- SmartLedger"

• محمد إبراهيم جيجا - الشريك المؤسس لشركة "دومنيوم- Domineum"

• جيفري ويلي-وسو - الشريك المؤسس لشركة "دومنيوم- Domineum"

• ستيفان نيلسون - مؤسس "يونيسوت- UNISOT"

• روهان شاران – مؤسس "تايمشاين لابس- TimeChain Labs"

وقال محمد سلمان أنجوم، رئيس مركز "بي أس في-BSV" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وزميل رئيسي في "InvoiceMate": "يعمل مركز "بي أس في" للشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا على العديد من مشاريع البلوك تشين التعليمية والتنفيذية لدفع الابتكار في الإمارات العربية المتحدة."

وسيشمل هذا الحدث طرح برنامج التدريب في رأس الخيمة لتوجيه صانعي القرار الحكوميين وتثقيف المطورين ورواد الأعمال المحليين حول قدرات "بي أس في بلوكتشين" وهي مبادرة حظيت بالفعل باهتمام كبير في البلاد."

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- انتهى -

حول جمعية BSV Blockchain

جمعية BSV Blockchain هي جمعية لا تبغي الربح (Verein) في سويسرا، ومنظمة الصناعة العالمية التي تقدم Bitcoin SV (BSV). تجمع BSV بين الشركات ومشاريع الشركات الناشئة والمطورين والتجار والبورصات ومقدمي الخدمات ومجهزات معاملات البلوكتشين (المعدنين) وغيرها ضمن نظامها البيئي. تدعم الجمعية شبكة BSVبلوكتشين باعتبارها بيتكوين- Bitcoin الأصلية، مع بروتوكول مستقر وخارطة ضخمة وشبكة بلوكتشين عالمية للمؤسسات للتوسع لتصبح تقنيات الأموال الجديدة منتشرة في العالم. كما تسعى المنظمة إلى بناء نظام بيئي قائم على الأطر التنظيمية يعزز السلوك القانوني مع تشجيع العملة الرقمية وتقنية البلوك تشين.

لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر:

سوزان أبو ضرغام - bc.com-suzan@unlock

هاريس خان - h.khan@lightningsharks.co.uk