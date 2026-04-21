يدعم النظام التكامل مع الأنظمة القائمة ومعدات متعددة المورّدين عبر التطبيقات البلدية والتجارية

يأتي الإطلاق استجابةً لتزايد تعقيد العمليات وارتفاع الطلب على بنية تحتية مائية آمنة ومترابطة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة جراندفوس، الرائدة عالمياً في حلول المضخات وتقنيات المياه المتقدمة، عن إطلاق نظام التحكم الذكي جينيكون، المصمم لتعزيز كفاءة المراقبة والتحكم، ورفع مستويات الأداء في أنظمة البنية التحتية المائية الحديثة في منطقة الشرق الأوسط.

يأتي هذا الإطلاق في وقت تشهد فيه شبكات البنية التحتية في المنطقة توسعاً كبيراً، يفرض على المشغّلين إدارة أنظمة معقدة عبر مواقع متعددة واعتماد تطبيقات متنوعة ومعدات مختلفة، إلى جانب الضغوطات التي تفرضها التغيرات المناخية، ووتيرة التحول الرقمي المتسارعة، والتي تتطلب تبني رؤية أوضح للأنظمة، واستجابة أسرع، وإدارة أكثر أماناً وكفاءة.

وبناء على هذه الحاجة صُمّم جينيكون ليوفّر منصة تحكّم مركزية متكاملة تتيح للمشغّلين إدارة الأنظمة المائية المعقدة من خلال واجهة واحدة، تجمع بين مختلف مكونات النظام ضمن بيئة تشغيل موحّدة، ما يؤدي إلى تعزيز مستوى الرؤية التشغيلية وتحسين كفاءة التحكم، وبالتالي زيادة موثوقية الأداء وتحسين استمرارية العمليات اليومية.

ويتميّز النظام بتوافقه مع مجموعة واسعة من التطبيقات مثل: شبكات إمدادات مياه البلدية، وأنظمة الري الزراعي، وتنسيق الحدائق، وأنظمة تعزيز الضغط، إلى جانب المباني الشاهقة والمنشآت التجارية، حيث أن أهمية المراقبة والإدارة اللحظية عن بُعد لمثل هذه البيئات، ضرورة لابد منها وأساس لضمان أداء مستقر ومتواصل.

كما يسهّل جينيكون إجراء التحديثات ضمن البنية التحتية القائمة، ويتيح التكامل مع معدات من جهات خارجية، ما يمكّن المشغّلين من تطوير الأنظمة القديمة دون الحاجة إلى استبدالها بالكامل، خاصة فيما يتعلق بأنظمة التحكم في السرعة المتغيرة، ويعزز كفاءة التشغيل والاستفادة من الأصول الحالية.

ومن جهة أخرى، تم تطوير النظام ليواكب متطلبات الأمن السيبراني المتقدمة في البيئات الرقمية الحديثة، حيث يوفّر مستويات حماية عالية، إلى جانب إمكانيات المراقبة والتحكم عن بُعد عبر منصة جراندفوس كونيكت، ويسهم ذلك في تمكين المشغّلين من إدارة منشآتهم بأمان عبر مواقع متعددة، والاستجابة بفعالية أكبر للتحديات التشغيلية المختلفة.

وتعقيباً على هذا الإطلاق الجديد قال عبد العزيز داغستاني، مدير المبيعات الإقليمي لقطاع مرافق المياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومدير جراندفوس في المملكة العربية السعودية:

"نشهد في مختلف أنحاء الشرق الأوسط تحولًا واضحاً وتوجهاً نحو اعتماد بنية تحتية مائية أكثر ترابطاً وذكاءً، تماشياً مع ما تفرضه البيئة الجديدة التي تتطلب من المشغّلين إدارة أنظمة معقدة بكفاءة وتحكم عال، ومع توفر "جينيكون" اليوم في المنطقة، نقدّم لعملائنا نهجاً أكثر تكاملًا في إدارة الأنظمة، يجمع مختلف الأصول ضمن منصة واحدة وآمنة، ما يعزز مستوى الرؤية التشغيلية، ويبسّط العمليات، ويُمكّنهم من الاستجابة بفعالية أكبر لمتطلبات البنية التحتية المتزايدة".

ويتميز جينيكون بمزايا متعددة من أبرزها:

شاشة متعددة اللمس بقياس 10 بوصات مع عرض بصري للمخطط الشامل النظام، توفّر فهماً واضحاً لتكويناته وأدائه

واجهة تشغيل وإعدادات سهلة الاستخدام، تُبسّط عمليات التركيب وإدارة النظام

قدرات متقدمة في مجال الأمن السيبراني، تدعم متطلبات البنية التحتية الرقمية الحديثة

تحديثات برمجية عن بُعد، تضمن بقاء الأنظمة محدثة دون التأثير على العمليات

إمكانيات المراقبة والتحكم عن بُعد عبر منصة "جراندفوس كونيكت"، ما يتيح إدارة الأنظمة عبر مواقع متعددة

ويأتي تصميم جينيكون امتداداً لتقنيات وحدة التحكم سي يو 352، مع تقديم وظائف تشغيلية محسنة متقدمة، ومستويات أعلى من الأمان السيبراني، إلى جانب واجهة استخدام أكثر تطوراً، تسهل إدارة أنظمة مائية عالية التعقيد بكفاءة أكبر.

ويتوفر نظام التحكم جينيكون حاليًا في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، دعمًا لجهود تطوير بنية تحتية مائية بشكل أكثر ذكاءً وكفاءة وقدرة أكبر على التكيّف، ولمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.grundfos.com :

نبذة عن شركة جراندفوس

تحتلّ شركة جراندفوس موقع الصدارة في مواجهة تحديات المياه والمناخ في العالم، من خلال العمل على تحسين جودة الحياة حول العالم، وبصفتها إحدى أبرز الشركات العالمية في حلول المضخات وتقنيات المياه، تلتزم شركة جراندفوس بضمان استدامة تدفّق المياه وحمايته وتعزيزه، عبر تقديم حلول وأنظمة موفرة للطاقة والمياه، تلبي احتياجات مجموعة واسعة من التطبيقات في مرافق المياه والقطاعات الصناعية والمباني.

تعمل شركة جراندفوس في أكثر من 56 بلدًا، مع فريق مجتهد يضمّ أكثر من 22,000 يجمعهم هدف واحد يتمثل في إحداث أثر إيجابي مستدام قطرةً بعد قطرة.

انضموا إلينا في رحلتنا نحو مستقبل مستدام على الموقع التالي: www.grundfos.com

