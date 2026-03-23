الترقيات الداخلية والخبرات الخارجية تعكس استثماراً طويل الأمد في القيادات المحلية

توسيع الشراكة لدعم العملاء في مواجهة تزايد المتطلبات التنظيمية وتعقيدات الحوكمة والضغوط التجارية

الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "جرانت ثورنتون الإمارات" عن تعيين عشرة شركاء جدد، في إطار خططها المستمرة للتوسع في دولة الإمارات وتعزيز كوادرها القيادية العليا عبر مختلف خطوط الخدمات، في وقت يشهد فيه السوق طلباً متنامياً من العملاء وتحوّلات متسارعة في بيئة الأعمال.

وتضم قائمة الشركاء الجدد كلاً من: سمير عبدي، شريك ورئيس قسم الخدمات الاستشارية؛ وكريس كوين، شريك التدقيق؛ وهاني زيدان، شريك التدقيق؛ وأحمد شيت، شريك خدمات التحقيقات الجنائية؛ وأحمد عفيفي، شريك التدقيق؛ وهاريس سايغال، شريك التدقيق؛ وراجيف باتيل، شريك العناية الواجبة المالية؛ وأناند بالاسوبرامانيان، شريك ورئيس قسم استشارات المخاطر والامتثال؛ وفيرونيكا فوكس، شريكة الموارد البشرية؛ وريتشارد هيلز، شريك ورئيس ابتكار المخاطر والتحقيقات الجنائية الرقمية.

ويأتي توسيع قاعدة الشركاء في وقت تعمل فيه المؤسسات في دولة الإمارات ضمن بيئة أعمال تتسم بتزايد التعقيدات التنظيمية، وارتفاع مستويات التدقيق والامتثال، فضلاً عن التأثير المتنامي للتكنولوجيا على نماذج الأعمال والصفقات التجارية. ومع هذه المتغيرات، تتجه الشركات بشكل متزايد للحصول على استشارات عملية ورؤى قيادية تجمع بين الخبرة المتخصصة في القطاع والفهم العميق للبيانات والأتمتة وخلق القيمة المدعوم بالتكنولوجيا، لا سيما في مجالات الصفقات وإعادة الهيكلة والحوكمة. واستجابة لهذه المتطلبات، تواصل شركة "جرانت ثورنتون الإمارات" تعزيز فريقها القيادي من خلال الاعتماد على قيادات داخلية ذات خبرات طويلة في الشركة إلى جانب استقطاب كفاءات سوقية رفيعة.

وجاء تعيين اثنين من الشركاء الجدد، وهما أحمد عفيفي وهاريس سايغال، نتيجة ترقيتهما من داخل الشركة، في خطوة تعكس نهج "جرانت ثورنتون الإمارات" في بناء كوادرها القيادية على المدى الطويل، بالاستناد إلى خبرات متجذرة في السوق المحلي وعلاقات ممتدة مع العملاء.

وبهذه المناسبة، قال هشام فاروق، الرئيس التنفيذي لشركة جرانت ثورنتون الإمارات: "تعكس هذه التعيينات تقديرنا للكوادر التي كسبت ثقة العملاء والزملاء من خلال جودة أعمالها ومهاراتها القيادية. ويتميز كل شريك بفهم عميق للسوق، ومسؤولية مهنية تتجاوز حدود المهام الفردية، بما يعزز قيمة الخدمات المقدمة للعملاء ويسهم في دعم مجتمع الأعمال بشكل عام".

من جانبه، أشار جيم بيكو، الرئيس التنفيذي لشركة "جرانت ثورنتون أدفايزرز"، إلى تنامي الخبرات القيادية داخل الشركة، قائلاً: "لا تُعد دولة الإمارات مجرد سوق مهم بالنسبة لنا، بل تمثل ركيزة أساسية وقوة محركة ضمن شبكتنا العالمية التي تضم أكثر من 24,000 موظف. وتعكس القيادات المنبثقة من هذا السوق، بما تمتلكه من فهم محلي راسخ وطموح عالمي، قوة منصتنا وتميز كوادرنا التي تقود أعمالنا. كما تضطلع دولة الإمارات بدور محوري في تقديم تجربة متكاملة عابرة للحدود لعملائنا، وتواصل ترسيخ معايير التميّز والريادة عبر شبكة جرانت ثورنتون".

بدوره، أكد ستيف تينانت، الرئيس التنفيذي لشركة "جرانت ثورنتون أدفايزرز"، لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، أهمية الخبرة المهنية والرؤية الاستباقية في ظل التحولات المتسارعة في بيئة الأعمال، قائلاً: "إن أكثر ما يقدّره العملاء اليوم هو المستشارون القادرون على فهم التحولات التي تعيد تشكيل الأسواق التي يعملون فيها، وإدراك المسؤولية المرتبطة بمواكبة هذا التغيير والبقاء في صدارته".

وأضاف: "مع التسارع غير المسبوق في تطور قطاع الخدمات المهنية، تعكس هذه التعيينات الجديدة رؤية استشرافية تمكّن من التعامل بفعالية مع التحديات والمستجدات المستقبلية".

ومع هذا التوسع، تواصل "جرانت ثورنتون الإمارات" ترسيخ حضورها وتعزيز مكانتها في السوق برؤية طويلة الأمد، ترتكز على الخبرة المتخصصة والاستمرارية وبناء علاقات راسخة قائمة على الثقة مع عملائها وشركائها.

نبذة عن شركة جرانت ثورنتون الإمارات

تعد شركة جرانت ثورنتون الإمارات العربية المتحدة من الشركات الرائدة في تقديم خدمات التدقيق والضرائب والاستشارات للعديد من القطاعات. وعلى مدار ما يزيد على 60 عامًا، واصلنا تقديم خدماتنا للعملاء من القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة، ملتزمين بتقديم خدمات متميزة عالية الجودة في ظل الرؤى الجديدة والتوجهات المتنوعة والأكثر تخصصاً.

ومنذ أبريل 2025، انضمت جرانت ثورنتون الإمارات العربية المتحدة إلى منصة متعددة الجنسيات أسستها شركة جرانت ثورنتون أدفايزرز ذ.م.م. في الولايات المتحدة الأمريكية.

تُعدّ "جرانت ثورنتون" كياناً ضمن شبكة "جرانت ثورنتون الدولية المحدودة"، التي تتيح الوصول إلى الشركات الأعضاء فيها في أكثر من 150 سوقاً حول العالم.

نبذة عن شركة جرانت ثورنتون أدفايزرز ذ.م.م.

تقدّم شركة جرانت ثورنتون أدفايزرز ذ.م.م. خدمات غير متعلّقة بالتدقيق، تشمل خدمات الضرائب والاستشارات. وهي واحدة من كيانين متخصصين يُعرفان باسم جرانت ثورنتون في الولايات المتحدة، إلى جانب شركة جرانت ثورنتون ذ.م.م.، وهي شركة مرخّصة للمحاسبة العامة المعتمدة (CPA) تقدّم خدمات التدقيق.

في يناير 2025، أسست جرانت ثورنتون أدفايزرز ذ.م.م. منصة متعددة الجنسيات والتخصصات، تقدّم خدمات استشارية وضريبية رفيعة المستوى، بالإضافة إلى خدمات تدقيق مستقلة. وبفضل مكاتبها المنتشرة في الأمريكيتين وأوروبا والشرق الأوسط، تقدّم المنصة تجربة مميّزة للعملاء تشمل حلولاً وقدرات معزّزة، مدعومة بتقنيات متطورة وفريق عمل يضم أكثر من 20,000 متخصص، يتمتعون بفرص هائلة للترقي الوظيفي وثقافة عمل عابرة للحدود.

تزاول شركتا "جرانت ثورنتون إل إل بي" و"جرانت ثورنتون أدفايزرز ذ.م.م" والشركات التابعة لهما أعمالهم وفقاً لهيكل ممارسة بديل يتوافق مع القوانين واللوائح والمعايير المهنية السارية، بما فيها معايير المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين المعتمدين.

كما تُعد جرانت ثورنتون المحدودة شركة محاسبة قانونية معتمدة، في حين لا تُعد جرانت ثورنتون أدفايزرز المحدودة كذلك.

يُستخدم اسم "جرانت ثورنتون" للدلالة على العلامة التجارية التي من خلالها تقدم الشركات الأعضاء في شبكة “جرانت ثورنتون الدولية المحدودة" خدماتها للعملاء، أو للإشارة إلى شركة واحدة أو أكثر من هذه الشركات الأعضاء. وتعتبر كل من "جرانت ثورنتون إل إل بي" و"جرانت ثورنتون أدفايزرز ذ.م.م" شركتين أمريكيتين منضويتين تحت شبكة "جرانت ثورنتون الدولية المحدودة". ولا تُعدّ "جرانت ثورنتون الدولية المحدودة" وشركاتها الأعضاء شراكة عالمية موحدة، بل تعتبر جميع الشركات الأعضاء كيانات قانونية مستقلة. وتتولى الشركات الأعضاء تقديم كافة الخدمات، بينما لا تقدم "جرانت ثورنتون الدولية المحدودة" أي خدمات مباشرة للعملاء.

-انتهى-

#بياناتشركات