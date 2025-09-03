• عبدالرحمن رضا: فخورون بلعب دور ريادي في تعزيز الابتكار وتشجيع ريادة الأعمال وبناء نظام بيئي رقمي أقوى للمستقبل.

مدينة الكويت – أعلنت شركة تطبيق جاهز، المنصة الرائدة التي تربط العملاء بمتاجرهم المفضلة من خلال الطلبات عبر الإنترنت، بالتعاون مع مركز الكويت للابتكار (KIC)، عن الاختتام الناجح لأول هاكاثون للابتكار الغذائي في الكويت، المبادرة الوطنية التي جمعت بين الشباب والشركات الناشئة والمبتكرين الطموحين لإعادة تصور مستقبل قطاع الأغذية من خلال التكنولوجيا وريادة الأعمال وحل المشكلات بسلاسة.

على مدار البرنامج، تنافس 19 فريقاً بما في ذلك 12 فريقاً جماعياً و7 مشاركين أفراد لتطوير حلول مبتكرة تعتمد على التكنولوجيا لمعالجة التحديات الحقيقية في قطاع الأغذية والتوصيل. من التطبيقات المدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى الحلول القائمة على البيانات ونماذج تحسين اللوجستيات، سلط الهاكاثون الضوء على إبداع وقوة الشباب الكويتي التقنية.

فضلاً عن الحلول التكنولوجية، عزز الهاكاثون أيضاً أهمية التعاون بين الشركات الناشئة والطلاب المبتكرين وقادة الصناعة، مما يدعم ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في الكويت.

تكريم الفائزين

تم تكريم الفائزين خلال حفل الختام في المقر الرئيسي لجاهز - قاعة الأندلس حيث حصل على المركز الأول – مشروع واصل (بقيادة نور التنيب، سمو العون، سدره عسراوي، نوره المذن، الاء الكندري)، و مشروع لمة (بقيادة يوسف قاسم، خالد قاسم) في المركز الثاني، وفي المركز الثالث – التسعير الديناميكي (عمر العتيبي).

هذا وتم تقييم الفائزين وفقاً لإطار تحكيم صارم يركز على الأصالة والتفرد والقدرة على إحداث تأثير حقيقي في قطاع الاغذية والتوصيل. كما تم إعطاء وزن متساوٍ لعوامل إضافية مثل الجدوى السوقية وقوة العرض والعمق التقني للنماذج الأولية/المنتجات الأولية، مما يضمن الاعتراف بالمشاريع ليس فقط لإبداعها ولكن أيضاً لإمكانية تنفيذها بفعالية.

منصة ابداع وتمكين

وبهذه المناسبة، علق عبدالرحمن رضا، قائد فريق التسويق في جاهز، قائلاً: "كان هذا الهاكاثون منصة لتمكين شباب الكويت وأفكارهم، وتحويل الإبداع إلى حلول ملموسة لقطاعنا. في جاهز، نحن فخورون بلعب دور ريادي في تعزيز الابتكار وتشجيع ريادة الأعمال وبناء نظام بيئي رقمي أقوى للمستقبل."

خبرات وقيادة

أقيم الحدث بتقديم عبدالعزيز درويش، المضيف الخاص من تلفزيون الكويت، وشمل مساهمات رئيسية من أحمد المذن، مدير تحليل البيانات في جاهز، ومحمد الرفاعي، الرئيس التنفيذي لمركز الكويت للابتكار.

ضمت لجنة التحكيم خبرات متنوعة، بما في ذلك الدكتور محمد الجيماز، استشاري في تقييم الأفكار وفرص الاستثمار - التوجيه في الوعي المالي، والذي يحمل اعتماداً رسمياً من الهيئة الكويتية لتشجيع الاستثمار المباشر (KDIPA) لتمثيل المستثمرين الأجانب، والمهندسة سارة بورجيب، حكم دولي، وخالد السلطان، مالك ثينيس Thinnies في الكويت.

كما شهد الحفل حضور ضيوف مميزين، بما في ذلك الشيخ عبدالله أحمد صباح السالم، وممثلين من شركة stc وزين ورئيس جمعية مشرف معاذ عثمان اليحيا، مدير عام الصندوق الوطني، نائب مدير الهيئة العامة للشباب وليد الانصاري، مدير عام في مركز صباح الأحمد للموهبة والابداع ندى الديحاني، عضو هيئة تدريس من قسم الهندسة الكهربائية في جامعة الكويت دكتور محمد الصفار، مؤسس Tap Payment على ابو الحسن، وشخصيات مجتمعية بارزة. مما يعكس التزام جاهز بتعزيز النظام البيئي للابتكار في الكويت وتمكين المواهب الشابة، بما يتماشى مع رؤية الكويت 2035.

نبذة عن جاهز

تطبيق جاهز هو شركة تابعة لشركة جاهز الدولية ومقرها المملكة العربية السعودية، إحدى أكبر شركات توصيل الطعام في المملكة.

تأسست جاهز في عام 2016، وسرعان ما اكتسبت زخمًا في صناعة توصيل الطعام في المملكة ، حيث ظهرت كلاعب بارز بأكثر من 1.3 مليون مستخدم نشط وأكثر من 34000 شريك توصيل في جميع أنحاء البلاد اعتبارًا من 31 مارس 2021.

في عام 2022، دخلت جاهز السوق الكويتية بينما أطلقت عملياتها في البحرين في العام نفسه.

-انتهى-

#بياناتشركات