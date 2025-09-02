دبي، الإمارات العربية المتحدة – احتفالًا بالذكرى العشرين لتقديم تعليم بريطاني عالي الجودة في دولة الإمارات العربية المتحدة، افتتحت جامعة هيريوت-وات دبي اليوم جناحها الجديد والمتطور في مجمع دبي للمعرفة. يمتد مبنى جيمس وات على مساحة تقارب 50,000 قدم مربع، وهو مصمم لخدمة ما يزيد عن 1500 طالب. وقد سُمي المبنى تيمّنًا بجيمس وات الذى أشعل الثورة الصناعية، وهو مصدر إلهام اسم الجامعة، مما يعكس إرثها العريق في الابتكار والبحث العلمي والتأثير.

وتعليقًا على التوسعة الجديدة، قالت بروفيسور هيذر ماكغريجور، عميد ونائب رئيس جامعة هيريوت-وات دبي: "يسعدني الانتقال اليوم إلى حرمنا الجامعي الجديد الموسّع. منذ تأسيسنا في دولة الإمارات العربية المتحدة عام ٢٠٠٥، التزمت جامعة هيريوت-وات دبي بتعزيز التميز الأكاديمي. وقد تعزز هذا الالتزام بإطلاق حرمنا الجامعي المُصمّم خصيصًا لهذا الغرض عام ٢٠٢١، وحصولنا على الاعتماد الأكاديمي الأولي لجميع برامجنا من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مما يُجسّد التزامنا المتواصل بدعم قطاع التعليم في المنطقة."

وأضافت: "يُمثل المبنى الجديد إنجازًا آخر في سعينا الدائم لتعزيز تجارب الطلبة والبحث والابتكار. ونحن ملتزمون برسالتنا في رعاية الجيل القادم من القادة".

صُمم مبنى جيمس وات مع التركيز على تعلم الطلاب ورفاهيتهم، ويضم مجموعة واسعة من المرافق الحديثة والمساحات التعاونية. إلى جانب الفصول الدراسية وبيئات التعلم الرقمية، يستفيد الطلاب من مركز طلابي مخصص ومنصات تعليمية مشتركة تدعم المشاركة الأكاديمية والاجتماعية.

ولتحسين تجربة الطلاب بشكل أكبر، يوفر المبنى مساحات متخصصة مثل غرفة التعلم النشط وغرفة العافية، مما يوفر مساحات تدعم النمو الفكري والرفاهية العامة.

كما يضم مجموعة من مساحات التعلم التفاعلية المصممة لتعزيز التعاون والابتكار في التدريس. وتشمل هذه المساحات غرفة تركيز للعمل الفردي أو الجماعي المكثف؛ وغرفًا صغيرة مجهزة بأجهزة كمبيوتر وشاشات متصلة للدراسة الجماعية والتعلم بين الأقران؛ وقاعات تدريس وندوات مرنة يمكن استخدامها للمحاضرات وورش العمل وغيرها من الأنشطة. بالإضافة إلى ذلك، يوفر المسرح المصمم خصيصًا والذي يتسع لما يصل إلى 200 شخص مكانًا مثاليًا للمحاضرات والفعاليات والتجمعات الجامعية

ومع وضع مفهوم الاستدامة في أولويات الجامعة، يضم مبنى جيمس وات 23 مترًا مربعًا من الجدران الخضراء، والأثاث المستدام، ووصلات نقل عام ممتازة.

على مدى العقدين الماضيين، كانت جامعة هيريوت وات فى دبي في طليعة تشكيل مشهد التعليم العالي في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد تم تصنيفها من بين أفضل مقدمي التعليم العالي في دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل مستمر، معترفًا بها لتميزها في التدريس، والأداء البحثي، ورضا الطلاب، وقابلية توظيف الخريجين. في أوائل عام 2025، حصلت جميع برامج البكالوريوس والدراسات العليا الحالية على الاعتماد الأكاديمى الأولي من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في دولة الإمارات العربية المتحدة (MoHESR) من خلال هيئة الاعتماد الأكاديمي (CAA)، مما عزز مكانتها كمركز للتميز في التعليم العالي والتطوير المهني.

يعكس إطلاق مبنى جيمس وات مهمة جامعة هيريوت وات دبي المستمرة لتقديم تعليم بريطاني استثنائي عالي الجودة في دولة الإمارات العربية المتحدة مع دفع عجلة الابتكار والبحث ونجاح الطلاب في اقتصاد عالمي سريع التطور.

عن جامعة هيريوت وات دبي:

بصفتها أول جامعة بريطانية تؤسس حرمًا جامعيًا لها في عام 2005، أثبتت جامعة هيريوت وات دبي مكانتها بصفتها جامعة رائدة في سوق التعليم العالي في الإمارات العربية المتحدة. وقد جذبت سمعتها في التعليم العالمي عالي الجودة والبحث العملي الرائد، إلى جانب روابطها القوية مع قطاع الأعمال والصناعة، عددًا كبيرًا من الطلاب الجامعيين وطلاب الدراسات العليا. وتقدم الجامعة مجموعة واسعة من البرامج والتخصصات، تغطي درجات البكالوريوس والدراسات العليا. ويتميز خريجو جامعة هيريوت وات بكونهم من الأكثر توظيفًا وطلبًا من جانب أفضل المؤسسات حول العالم، إذ يحصل أكثر من 90% منهم على وظائف بمستوى خريجين أو يتابعون دراساتهم خلال ستة أشهر من التخرج.

