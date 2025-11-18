أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: وقعت جامعة نيويورك أبوظبي مذكرة تفاهم مع مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة تهدف إلى تعزيز البحث والتعليم والابتكار في مجال الأمن السيبراني.

تعزز المذكرة جهود البحث والتعليم والتدريب في مجال الأمن السيبراني من خلال تبادل المواد التعليمية وتنظيم ورش العمل والمؤتمرات والزيارات التعليمية المشتركة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والباحثين. سيعمل المشاركون مع خبراء الصناعة برعاية برنامج CYBERE71، الذي يوفر التدريب العملي حول كيفية بناء وتشغيل الشركات الناشئة التي تركز على الأمن السيبراني.

ستستفيد الشراكة من الخبرات المشتركة لتطوير مشاريع بحثية مشتركة، والمساهمة في سياسة الأمن السيبراني الوطنية، والتأسيس لمنظومة متكاملة لتأهيل المواهب الجاهزة لمواجهة التحديات الناشئة. ومن خلال هذا التعاون، تهدف جامعة نيويورك أبوظبي ومجلس الأمن السيبراني إلى تعزيز القدرات الوطنية، ودفع الابتكار في حلول الأمن، ورعاية نظام بيئي مستدام من المهنيين المهرة في مجال الأمن السيبراني.

قال أرلي بيترز، نائب رئيس جامعة نيويورك أبوظبي: "يلعب الأمن السيبراني دوراً حيوياً في دعم مرونة بنيتنا التحتية الرقمية واقتصادنا. تعزز هذه الشراكة مع مجلس الأمن السيبراني لدولة الإمارات التزام جامعة نيويورك أبوظبي بتطوير الأبحاث والتعليم في مجال يعتبر حيوياً لتنمية الدولة على المدى الطويل. معاً، نهدف إلى تجهيز المهنيين المستقبليين بالمعرفة والمهارات للمساهمة بشكل ملموس في قدرات الأمن السيبراني الوطنية".

تعد المذكرة من ثمار الجهود الساعية إلى تعزيز المبادرات المتعلقة بالأمن السيبراني بين جامعة نيويورك أبوظبي ومجلس الأمن السيبراني، وستدعم هذه الشراكة الرسمية تطوير المهنيين والباحثين المهرة المجهزين لمواجهة التحديات الناشئة في هذا المجال.

يقود التعاون مكتب تطبيق الأبحاث وريادة الأعمال في جامعة نيويورك أبوظبي، بالشراكة مع الأستاذ أوزغور سنان أوغلو، مدير مركز الأمن السيبراني وأستاذ هندسة الكمبيوتر في الجامعة.

من جهته أكد سعادة الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات أن: "هذا التعاون يأتي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها مختلف مؤسسات الدولة لتعزيز المرونة السيبرانية وضمان تعزيز الوعي السيبراني من خلال دعم عمليات التدريب والتعليم خاصة في المراحل الجامعية وتهيئة كوادر شابة في مجال الأمن السيبراني من خلال دمج المعرفة النظرية بالمعرفة العملية عبر التدريب العملي والمحاكاة الواقعية للتهديدات السيبرانية المتنامية بما يمكن الطلاب من التعرف على كيفية مواجهة التهديدات الفعلية ويساهم في تكوين مجموعة من الكفاءات الوطنية الرائدة والمستقبلية في المجالات السيبرانية لضمان استمرار ريادة الدولة في هذا المجال الحيوي عبر تشجيع التعليم والابتكار في المجالات الرقمية".

تشكّل مذكرة التفاهم امتداداً لجهود جامعة نيويورك أبوظبي الأوسع لتعزيز الشراكات التي تساهم في الأولويات الوطنية لدولة الإمارات في مجالات الابتكار والتحول الرقمي والتنمية القائمة على المعرفة.

تحتل جامعة نيويورك أبوظبي المرتبة الأولى في الدولة من حيث عدد الأبحاث المنشورة في أهم الدوريات العلمية (مؤشر نيتشر)، وقد أسّست جامعة نيويورك أبوظبي أكثر من 90 مختبراً ومشروعاً للأساتذة، أنتجت مجتمعةً أكثر من 9200 بحث عالمي. تعتبر جامعة نيويورك ضمن أفضل 31 جامعة في العالم حسب تصنيف مؤسسة تايمز للتعليم العالي، مما يضع جامعة نيويورك أبوظبي في المرتبة الأولى بين الجامعات المصنفة عالمياً في دولة الإمارات العربية المتحدة.

