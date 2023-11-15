الخريجة تاتيانا حوحو هي أول الحاصلين على المنحة من سوريا والأردن ولبنان وفلسطين والثالثة من غير مواطني دولة الإمارات في تاريخ الجامعة

المنحة تزود تاتيانا بفرصة الحصول على درجة الدكتوراه في الطب السريري من جامعة أوكسفورد

جامعة نيويورك أبوظبي قدمت منحة رودس لـ 19 من طلابها منذ استقبال أولى دفعاتها الطلابية في عام 2010

أبوظبي؛ كشفت جامعة نيويورك أبوظبي عن اختيار الخريجة تاتيانا حوحو للحصول على أحد مقعدي منحة رودس لعام 2023، لتصبح الطالبة الأولى من منطقة سوريا والأردن ولبنان وفلسطين التي تحصل على المنحة.

إن منحة رودس هي جائزة دولية مرموقة تتيح للطلاب المتميزين متابعة دراستهم العليا في جامعة أوكسفورد البريطانية. وتختار الجهة المانحة كل عام صفاً دراسياً مؤلفاً من حوالي 100 طالب من أكثر من 60 دولة مختلفة، ونجح طلاب جامعة نيويورك أبوظبي في الحصول على إجمالي 19 مقعداً في منحة رودس خلال العقد الأخير.

وتعمل تاتيانا، اللبنانية الأصل، حالياً كباحثة مساعدة في مختبر مجذوب بجامعة نيويورك أبوظبي، وهي ثالث خريجي الجامعة من غير مواطني دولة الإمارات الذي يحصلون على هذه المنحة، وتسعى للحصول على درجة الدكتوراه في الطب السريري من جامعة أوكسفورد، مما يتيح لها تعزيز عملها في أبحاث السرطان. ونجحت تاتيانا في استخدام تقنية النانو لتصميم وتركيب أنظمة تقديم الأدوية المخصصة لاستهداف الخلايا السرطانية، كما تهدف إلى مواصلة دراسة الخصائص الجينية للأورام من أجل تحديد الأهداف الجزيئية للعلاجات وتحسين أنظمة تقديم الأدوية وفقاً لاحتياجات كل مريض.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت تاتيانا حوحو: "يساعدني الحصول على منحة رودس على تطوير أبحاثي والمساهمة في تعزيز منظومات الرعاية الصحية في منطقة شرق المتوسط، لا سيما في أوقات الأزمات. وأسعى إلى تسليط الضوء على الحقائق العلمية والاستفادة من التواصل مع صناع القرار والارتقاء بمستوى التطلعات وتحسين الواقع الحالي. ويتمثل طموحي في الحصول على درجة الدكتوراه في الطب السريري من جامعة أوكسفورد، الأمر الذي ينسجم مع شغفي بالاستكشاف العلمي وتصميمي على إحداث تأثير مجتمعي في المنطقة من خلال تعزيز مستويات الصحة والابتكار، مما يتيح لي المساهمة في سد الفجوة بين الأوساط الأكاديمية والسياسية وإحداث الأثر الإيجابي المنشود".

وتتمتع تاتيانا بخبرة واسعة في مجال الطب السريري، كما أجرت أبحاثاً هامة في مجال الطب الحيوي، وعملت قبل التخرج بصفة باحثة مساعدة في مختبر جريشام في نيويورك ومختبر رمادي بأبوظبي، بالإضافة إلى غيرها من المختبرات. كما أن تاتيانا هي المديرة العامة للحملة الطبية، وتقود مجموعة من المدربين الطبيين لتقديم دروس التوعية الصحية للأطفال الصغار، وتشرف في الوقت نفسه على مشروع شبكة الإشراف الذي يهدف إلى الربط بين طلاب الطب والمتخصصين في الرعاية الصحية. وتعمل تاتيانا في الوقت نفسه كأخصائية في التجارب اللامركزية ضمن موف ميد، التطبيق المخصص للنتائج الصحية الذي صممه جراحو الأعصاب وعلماء الحاسوب في جامعة كامبردج، مما وفر لها الفرصة لتعزيز تفاعلها مع المرضى والارتقاء بمهاراتها في قيادة المشاريع.

وتأسست منحة رودس عام 1902، وهي أحد أعرق برامج المنح وأشهرها على مستوى العالم للزمالة الدولية والدراسة الأكاديمية، ويتم اختيار المتقدمين للحصول على المنحة من خلال عملية مكثفة تتضمن طلباً خطياً ومقابلات شخصية.

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تضم جامعة نيويورك أبوظبي أول حرم جامعي شامل للآداب والأبحاث في الشرق الأوسط تديره جامعة بحثية أمريكية مرموقة. وتجمع الجامعة بين خيارات متنوعة من المناهج الجامعية في مختلف التخصصات مع مركز عالمي مرموق للبعثات والبحوث الجامعية، لتتيح لطلابها في مجالات العلوم والهندسة والعلوم الاجتماعية والإنسانية والفنون القدرة على تحقيق النجاح في عالم اليوم الذي يزداد ترابطاً، إلى جانب تزويدهم بفرص التعاون والتطور للتعامل مع التحديات التي تواجهها الإنسانية. وتستقطب الجامعة الطلبة المتفوقين من 125 دولة مختلفة والذين يتحدثون أكثر من 100 لغة. وتشكل جامعات نيويورك في كل من نيويورك وأبوظبي وشنغهاي المحور الأساس لجامعة عالمية فريدة من نوعها، تتيح للطلاب والمدرسين على حد سواء الفرصة لتجربة بيئات تعلم متنوعة ومعرفة المزيد حول الثقافات الأخرى في واحدة أو أكثر من المؤسسات الأكاديمية التابعة لجامعة نيويورك في ست قارات مختلفة.