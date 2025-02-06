جددت جامعة عجمان شراكتها مع جامعة العلوم والتكنولوجيا في الأردن من خلال توقيع مذكرة التفاهم بينهما، بهدف تعزيز الجهود المشتركة في مجالات التميز الأكاديمي والابتكار. وقد استضافت جامعة عجمان وفداً من الجامعة الأردنية في إطار تحقيق التعاون المستدام.

على مدار السنوات، أثمرت الشراكة بين جامعة عجمان وجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية عن العديد من المبادرات الأكاديمية والبحثية الناجحة، التي أسهمت في تعزيز الابتكار وتعميق التعليم متعدد التخصصات. ويستند هذا الاتفاق المجدد إلى النجاحات السابقة، مما يضمن مواصلة التقدم في مجالات مثل المنشورات البحثية المشتركة، وبرامج تبادل الطلبة، وتطوير القدرات الأكاديمية لأعضاء هيئة التدريس.

وشارك الدكتور كريم الصغير، مدير جامعة عجمان، في مناقشات مثمرة مع الدكتور خالد السالم، رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية. وقد تناولت المحادثات سبل تعزيز تبادل الطلبة وأعضاء هيئة التدريس، ومواصلة المشاريع البحثية المشتركة، بالإضافة إلى تطوير مبادرات أكاديمية مشتركة.

وتعكس هذه الشراكة العلاقة القوية بين جامعة عجمان وجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، مما يعزز التزامهما المشترك بتعزيز التميز الأكاديمي، وتطوير البحث العلمي، وتوسيع التعاون الدولي. كما يمهد الاتفاق الطريق لمزيد من التعاون ويوفر فرصاً مميزة للطلبة وأعضاء هيئة التدريس والباحثين.

في الأسابيع القادمة، سيزور وفد من جامعة عجمان مقر جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية لمتابعة هذه المناقشات وتعزيز التعاون الأكاديمي بين المؤسستين.

نبذة عن جامعة عجمان

تأسست جامعة عجمان عام 1988 كأول جامعة خاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتتمتع بمسيرة حافلة في التميز الأكاديمي والابتكار والتأثير المجتمعي. اليوم، تحتل جامعة عجمان مكانة مرموقة عالمياً، حيث صنفت في المرتبة 477 على مستوى العالم والخامسة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، بحسب تصنيف مؤسسة كيو إس العالمي للجامعات لعام 2025. كما أنها أول جامعة خاصة غير ربحية في المنطقة العربية تحصل على الاعتماد الكامل من هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي في الولايات المتحدة الأمريكية (WSCUC) .

وتلتزم جامعة عجمان، من خلال كلياتها التسع وبرامجها الأكاديمية المتنوعة، بتقديم تعليم شامل ومتميز يُعِد الطلبة للنجاح في بيئة العمل العالمية. وقد ساهم هذا التنوع الأكاديمي في تخريج أكثر من 40,000 طالب وطالبة يشغلون اليوم مناصب قيادية في أبرز المؤسسات على مستوى العالم. وجدير بالذكر أن جامعة عجمان تبوأت المرتبة الأولى من حيث السمعة لدى جهات التوظيف على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبصفتها مؤسسة غير ربحية، تعيد جامعة عجمان استثمار مواردها في مهمتها الرامية إلى جعل التعليم متاحاً للجميع، مع التركيز على تحقيق التميز الأكاديمي وتعزيز البحث العلمي وخدمة المجتمع من خلال برامج دراسية متنوعة على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا. لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة الموقع الالكتروني التالي: www.ajman.ac.ae

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