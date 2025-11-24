ويلنغتون، نيوزيلندا: جدّدت جامعة حمدان بن محمد الذكية مكانتها كمرجعية دولية في صياغة مستقبل التعليم الذكي المدفوع بالذكاء الاصطناعي، خلال "المؤتمر العالمي للمجلس الدولي للتعلم المفتوح 2025" (ICDE). ومثّل الجامعة سعادة الدكتور منصور العور، رئيس الجامعة، الذي شارك في حوارات رفيعة المستوى شملت "منتدى رؤساء الجامعات العالمي"، وجلسة حوارية بعنوان: "هل نُشكّل الذكاء الاصطناعي أم يشكّلنا؟ عملنا وقيادتنا والطريق إلى الأمام"، مؤكّداً الدور الريادي للجامعة في القيادة المؤسسية والحوكمة الرشيدة والابتكار التعليمي القائم على الجودة.

وقال سعادة الدكتور منصور العور: "القيادة في عصر الذكاء الاصطناعي ليست تقنية فحسب، بل أخلاقية واستراتيجية وإنسانية بامتياز. إن التزامنا في جامعة حمدان بن محمد الذكية هو تحويل الحوار العالمي إلى سياسات عملية وممارسات قابلة للتوسع، تصون النزاهة الأكاديمية وتُسرّع تعلّم المستقبل للجميع".

وخلال "منتدى الرؤساء"، وهو تجمع حصري لكبار قادة التعليم حول العالم، عرض سعادته الخطوات الحوكميّة التي اعتمدتها الجامعة لإطلاق قدرات الذكاء الاصطناعي المؤسسي بصورة مسؤولة، بما في ذلك:

نموذج "الوكيل الذكي" لأعضاء هيئة التدريس الذي يساند إعداد المحتوى وتصميم التقييمات وتحليلات التعلّم وتقديم تغذية راجعة فورية ضمن إطار خصوصي محكوم.

سياسة الإفصاح المنظّم عن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.

آليات مؤسسية لضمان الاستخدام الأخلاقي والمتمحور حول الإنسان في التدريس والتعلّم والبحث .

كما شارك سعادته في جلسة بعنوان: "بناء مخطط الجودة للتعليم المتراكم"، مستعرضاً خبرات الجامعة في تصميم مسارات تعلّم مرنة وقائمة على الكفاءات، تُحوّل "الشارات" والمقررات القصيرة إلى أرصدة أكاديمية معترف بها ومسارات واضحة نحو الدرجات العلمية، بالتكامل مع معايير الاعتماد والجودة.

ويُعدّ المؤتمر العالمي للمجلس الدولي للتعلم المفتوح أحد أهم المنصات المؤثرة عالمياً في تطوير التعليم الذكي والمفتوح عبر الإنترنت، إذ استقطب هذا العام ما يزيد على 1000 مشارك من 70 دولة، مؤكّداً مكانة دولة الإمارات، وإمارة دبي على وجه الخصوص، كلاعب محوري في صياغة مستقبل التعلّم المُمكَّن بالذكاء الاصطناعي.

