اطلقت جامعة الخليج العربي مشروعٍ مؤسسي لإعداد استراتيجية التحول الرقمي يضع الطالب والأكاديمي في قلب التجربة، ويرفع كفاءة الخدمات والإجراءات، ويعزّز اتخاذ القرار المبني على البيانات ومتطلبات الاعتماد الأكاديمي. ويرتكز المشروع على حوكمة رقمية واضحة، وتوحيد البيانات ومؤشرات الأداء (KPIs)، وتحسين تكامل الأنظمة والخدمات الإلكترونية، مع تعزيز أمن المعلومات واستدامة البنية التقنية.

وأوضح معالي رئيس جامعة الخليج العربي الدكتور سعد بن سعود آل فهيد، أن الجامعة ماضية في تنفيذ خارطة طريق رقمية تستجيب لرؤيتها المستقبلية، قائلًا: “التحول الرقمي ليس خيارًا تقنيًا فحسب، بل مسارًا استراتيجيًا لتحديث التعليم الجامعي وضمان جاهزية الطلبة للمستقبل. نسعى من خلال هذه الخطوة إلى تحسين جودة التعلم، وتطوير خدمات الجامعة، وتحقيق كفاءة تشغيلية تعزز قدرتنا على التنافس إقليميًا” .

هذا، وسيتم تنفيذ المشروع عبر ورش تشاركية مع الكليات والمراكز والإدارات لضمان مواءمة المخرجات مع أولويات الجامعة، والخروج بخارطة طريق عملية ومتدرجة تتضمن مبادرات قصيرة المدى وأخرى استراتيجية بعائد مؤسسي واضح. ومن المتوقع أن ينعكس ذلك في تسريع الخدمات الإلكترونية، ورفع جودة التعليم والتعلّم والبحث، وتحسين موثوقية الشبكات والأنظمة، مع جاهزية مسؤولة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي بما يدعم رسالة الجامعة.

وتتعاون الجامعة في تنفيذ المشروع مع شركة Sysprove Consulting المتخصصة في التحول الرقمي وحوكمة تقنية المعلومات، للمساندة في تقييم الوضع الراهن وتطوير مسارات العمل وإعداد خطة تنفيذية تُسهم في تحقيق مستهدفات الجامعة. وقال الرئيس التنفيذي للشركة، السيد رافي جاياسونديرا: “هدفنا تمكين جامعة الخليج العربي من قدرات رقمية متقدمة تُسهم في تحسين العملية التعليمية وتعزيز جاهزيتها للتحولات المستقبلية.”

وتؤكد هذه المبادرة حرص جامعة الخليج العربي على تبني أفضل الممارسات العالمية في التحول الرقمي وتعزيز الابتكار في التعليم العالي، بما يرسّخ مكانتها الريادية في المنطقة ويعزّز قدرتها على تخريج كفاءات مواكبة لمتطلبات سوق العمل.