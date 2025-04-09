الشارقة، الإمارات العربية المتحدة: أطلقت شركة "تيتان" Titan Company، ماركة الإكسسوارات والموضة الرائدة في الهند والمنضوية تحت مظلة مجموعة "تاتا"، لأول مرة متجراً مبتكراً ومتعدد العلامات التجارية لمنتجات أسلوب الحياة الراقية – ضمن مفهوم جديد يحتضن ثلاثاً من ماركاتها الأكثر شهرة، "تانيشق" و"ساعات تيتان" و"تيتان آي بلس"، تحت سقف واحد.

يقع المتجر في منطقة الرولة، إحدى وجهات التسوق الأكثر شعبية في الشارقة، على مساحة مخصصة للبيع بالتجزئة تمتد على 5،000 قدم مربع موزعة على طابقين، وتم تصميمه لإعادة صياغة تجربة تسوق المنتجات الراقية من خلال توفير مجوهرات رائعة وساعات فاخرة ذات تصاميم متميزة وحلول موثوقة للنظارات، وذلك ضمن تجربة سلسة واستثنائية. وتُرسي "تيتان"، عبر هذا التوسع الجريء في قطاع البيع بالتجزئة، معياراً عالمياً في الصناعة، مما يُحدث تحولاً في الطريقة التي يتفاعل فيها العملاء مع منتجات الرفاهية ونمط الحياة الفاخر الأساسية.

واحتفالاً بالافتتاح الكبير، يوفر المتجر عروضاً ترويجية حصرية عبر جميع العلامات التجارية الثلاث. ويحظى عملاء "تانيشق" على فرصة الحصول على عملة ذهبية مجانية مقابل مشترياتهم. بينما تقدم "ساعات تيتان" عرضاً ترويجياً يتيح استرداد نصف قيمة المشتريات، حيث يحصل العملاء على 50 في المائة من القيمة التي يدفعونها مقابل أول ساعة يشترونها كخصم فوري قابل للاسترداد عند شراء ساعة "تيتان" الثانية في نفس المعاملة. في حين يمكن لعملاء "تيتان آي بلس" أيضاً الاستمتاع بخصم ثابت بنسبة 25 في المائة على مشترياتهم.

وبهذه المناسبة، قال "كوروفيلا ماركوس"، الرئيس التنفيذي للأعمال الدولية في شركة تيتان: "يوفر هذا المتجر تجربة عالمية فريدة من نوعها للبيع بالتجزئة، مُجسداً الروح الريادية التي تتمتع بها تيتان"، مشيراً إلى أنه "لم تتواجد من قبل ثلاث علامات تجارية أيقونية في ذات الوقت تحت سقف واحد، ونحن فخورون بإطلاق هذا المفوم في قلب الشارقة. تحافظ كل علامة تجارية على جوهرها الفردي، بينما تكمّل العلامات التجارية الأخرى بسلاسة، مما يوفر للعملاء رحلة تسوق غامرة وشاملة".

وأضاف: "يمثل إطلاق متجر الرولة خطوة مهمة ضمن استراتيجية النمو الأوسع نطاقاً لشركة "تيتان" في دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن شأن هذا المفهوم أن يضع أساساً للتوسع المستقبلي، إذ نعتبره نموذجاً لتعزيز مشاركة العملاء وتقوية حضورنا في السوق عبر مختلف أنحاء المنطقة".

وختم قائلاً: "تعتبر الشارقة بمثابة بوتقة لانصهار الثقافات وامتزاجها، وأردنا أن نعكس هذا التنوع في عروض البيع بالتجزئة لدينا. من خلال الجمع بين المجوهرات والساعات والنظارات في مكان واحد، نهدف إلى تلبية الاحتياجات المتطورة لعملائنا وتوسيع رقعة انتشارنا في المنطقة. وبفضل معاييرنا العالية في خدمة العملاء وجودة المنتج والتصاميم المتميزة، نعتقد بأن هذا المفهوم سيسهم في تقوية حضور علامتنا التجارية وتعزيز ولاء العملاء".

وبدوره، قال "راغافان إن إس"، الرئيس التنفيذي لقسم العناية بالعيون في شركة "تيتان": "إن طرح متجر تيتان الأول لمنتجات أسلوب الحياة الراقية والذي يضم علامات تجارية متعددة يسمح لنا بدمج حلول النظارات الموثوقة لدينا ضمن بيئة ديناميكية للبيع بالتجزئة من شأنها أن ترتقي بتجربة العملاء الإجمالية، مع التركيز على رؤية طموحة تواكب أحدث صيحات الموضة".

وأضاف: "من خلال الجمع بين "تيتان آي بلس" جنباً إلى جنب مع "تانيشق" و"ساعات تيتان"، فإننا نخلق تجربة تسوق سلسة وراقية تتيح للعملاء انتقاء نظارات عالية الجودة تُلبي احتياجات أسلوب حياتهم بالكامل. ويعزز هذا النمط إمكانية الوصول إلى منتجاتنا وزيادة انتشارها، مما يسهّل على العملاء اكتشاف والاستثمار في حلول النظارات الراقية، سواء النظارات الطبية أو النظارات الشمسية العصرية المخصصة لفئات الرجال والنساء والأطفال أو للجنسين معاً".

ويقدم متجر الرولة مجموعة واسعة ومنسقة بعناية من المنتجات من ثلاث من أشهر العلامات التجارية لدى "تيتان". حيث تعرض "تانيشق" تشكيلة رائعة من المجوهرات الذهبية والماسية واللؤلؤية، بما في ذلك القطع الأساسية متعددة الاستخدامات التي يمكن ارتداؤها يومياً والتشكيلات الأنيقة الخاصة بحفلات الزفاف، مما يُسلط الضوء على إرث العلامة التجارية على صعيد الحرفية والتميز في التصميم.

وتضم محفظة "ساعات تيتان" أكثر من 300 تصميماً للساعات الفاخرة، بما في ذلك مجموعة "راجا" الراقية للنساء، وسلسلة "إيدج" الأنيقة والبسيطة، وساعات "نيبولا" الفاخرة المصنوعة من الذهب الخالص عيار 18 قيراطاً، التي تم تصميمها بدقة وأناقة عصرية.

بينما تضم تشكيلة "تيتان آي بلاس" أكثر من 1000 إطار ونظارة شمسية أنيقة من علامات تجارية عالمية رائدة مثل Ray-Ban و Silhouette و Guess و Emporio Armani و Burberry و Montblanc. وتشتمل تشكيلة النظارات على مجموعة واسعة من النظارات الطبية والشمسية ونظارات القراءة للرجال والنساء والأطفال، فضلاً عن تصاميم مناسبة لكلا الجنسين معاً، مما يضمن تلبية المتطلبات المختلفة لكل زبون.

حول شركة "تيتان" المحدودة:

تأسست شركة "تيتان" المحدودة في عام 1984، وهي شركة مدرجة تبلغ قيمتها 5.7 مليار دولار أمريكي (2023)، وتقوم بتصنيع أكثر من 15 مليون ساعة سنوياً، مع قاعدة عملاء تزيد عن 200 مليون عميل في 32 دولة عبر 11,000 نقطة بيع. وتفخر "تيتان" بحصولها على جوائز تقديرية عديدة من بينها جائزة GPHG المرموقة وجائزة Red Dot Design عن ساعة "تيتان إيدج" Titan Edge - أنحف ساعة على مستوى العالم. ومن خلال تشكيلة Stellar 2.0، تواصل "تيتان" إعادة تعريف صناعة الساعات، ودمج الإلهام مع الحرفية العالية الحائزة على جوائز.

الجودة غير قابلة للمساومة أثناء تطوير ساعات "تيتان"، حيث تمتد منشأة التصنيع الحديثة العصرية للشركة على مساحة 450,000 قدم مربع. وتم تصنيف المنشأة من قبل العديد من الخبراء على أنها من بين الأفضل حول العالم، وهي حاصلة على شهادات آيزو لأنظمة إدارة الجودة والبيئة.

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