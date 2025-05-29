دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "تورمالين بارتنرز"، الشركة العالمية الرائدة في توفير حلول التداول الخارجي، عن افتتاح مكتبها الجديد في مركز دبي المالي العالمي، ما يمثل محطة مهمة في استراتيجية نمو الشركة على المستوى الدولي.

وسيقود كيش ديساي الذي انتقل من مكتب الشركة في لندن إلى دبي، هذا التوسع وجهود "تورمالين" في منطقة الشرق الأوسط، حيث يتولى منصب المسؤول التنفيذي الأول لفرع الشركة في مركز دبي المالي العالمي. يتمتع كيش بخبرة تزيد عن 20 عاماً في التداول العالمي وإدارة علاقات العملاء، ومكانة متميزة تُمكنه من ترسيخ حضور الشركة في سوق سريعة النمو ذات موقع استراتيجي بين أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وقال آرون هانتمان، الرئيس التنفيذي لشركة "تورمالين بارتنرز": "يعد افتتاح مكتبنا الجديد في دبي خطوة طبيعية في إطار سعينا المتواصل لتلبية الطلب المتزايد على خدماتنا حول العالم. وتمثل المنطقة فرصة واعدة للنمو، ونحن على ثقة من أنه بقيادة كيش، سيستفيد عملاؤنا من سهولة الوصول إلى الأسواق والخبرة المحلية، فضلاً عن التنفيذ والخدمة عالية الجودة التي تميز ’تورمالين‘ عالمياً".

من جانبه، قال كيش ديساي: "لقد رسّخت دبي مكانتها كمركز رئيسي للمال والأعمال. ومن المثير للاهتمام أن نشهد هذه الزيادة الملحوظة في أعداد مديري صناديق الاستثمار الجدد في المنطقة، ويسعدنا المساهمة في هذا الزخم وأن نصبح جزءاً أساسياً من هذه المنظومة. ونتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع مركز دبي المالي العالمي والجهات المعنية المحلية والعالمية الأخرى التي تدعم نمو مالكي الأصول ومديري الاستثمارات الذين يعملون ويستثمرون في المنطقة".

وبدوره، قال سلمان جعفري، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في سلطة مركز دبي المالي العالمي: "يسرنا أن نرحب بانضمام شركة ’تورمالين‘ إلى منظومة العمل المزدهرة في مركز دبي المالي العالمي. لا شك أن قرارهم بافتتاح فرع لهم هنا يعزز مكانة مركز دبي المالي العالمي كخيار مُفضل لشركات الوساطة العالمية التي تتطلع إلى الوصول إلى أسواق دبي المالية الديناميكية سريعة النمو. ونتطلع إلى دعم مسيرة نموهم في المنطقة".

سيعمل مكتب دبي الجديد، الذي يقع في مركز دبي المالي العالمي، كمركز للعملاء والشركاء الإقليميين من خلال توفير حلول تداول مُخصصة تتماشى مع ديناميكيات السوق المحلية.

ويؤكد توسع شركة "تورمالين" في دبي التزامها بتوفير حلول تداول خارجية مستقلة وغير متضاربة ومكمّلة على مستوى عالمي، مما يدعم شركات الشراء وأصحاب الأصول من جميع الأحجام في تحقيق قدر أكبر من الكفاءة والشفافية والأداء.

نبذة عن مركز دبي المالي العالمي

يعتبر مركز دبي المالي العالمي أحد أبرز المراكز المالية على مستوى العالم والمركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، التي تضم 77 بلداً بتعداد سكاني يبلغ 3,7 مليار نسمة تقريباً، وناتج محلي إجمالي تقديري يبلغ 10,5 تريليون دولار.

ويمتلك مركز دبي المالي العالمي سجلاً حافلاً بالإنجازات يمتدّ على مدى 20 عاماً على صعيد تعزيز حركة التجارة والتدفقات الاستثمارية عبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وهو يشكّل جسراً يربط أسواق المنطقة متسارعة النمو باقتصادات آسيا وأوروبا والأمريكتين عبر دبي.

ويوفّر المركز بيئة عمل مثالية ومتكاملة تجمع بين هيئة تنظيمية عالمية ومستقلة ونظام قضائي فعّال يستند إلى مبادئ القانون العام الإنجليزي، بالإضافة إلى مجتمع أعمال نابض بالحيوية، يفوق تعداد القوى العاملة فيه 46.000 مهني لدى أكثر من 6,900 شركة نشطة ومسجّلة، ما يجعله المجتمع الأكبر والأكثر تنوعاً من الكفاءات البشرية المتميّزة في المنطقة.

وتتمثّل رؤية المركز في ريادة مستقبل القطاع المالي عبر التقنيات المتطورة وتعزيز الابتكار وبناء الشراكات، وهو اليوم مركز عالمي مستقبلي رائد للقطاع المالي والابتكار، ويوفر البيئة الأكثر شمولية لقطاع الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية ورأس المال الجريء على مستوى المنطقة، ويشمل ذلك توفير حلول ترخيص فعّالة ومنظومة تشريعية هادفة وبرامج مسرعات الابتكار وخدمات تمويل الشركات الناشئة في مرحلة النمو.

ويوفّر مركز دبي المالي العالمي مجموعة متنوعة من خيارات التجزئة والمطاعم العالمية، وغير ذلك من المعارض الفنية والشقق السكنية والفنادق الفاخرة والمساحات العامة. ويواصل المركز مكانته الريادية كأحد أبرز وجهات الأعمال والحياة العصرية في دبي.

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