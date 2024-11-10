تُعلن شركة تمكين للموارد البشرية ("تمكين" أو "الشركة" أو "المجموعة")، إحدى الشركات الرائدة في المملكة العربية السعودية في تقديم حلول الموارد البشرية المبتكرة، اليوم عن انتهاء فترة الطرح للمكتتبين الأفراد واكتمال التخصيص النهائي لأسهم الطرح العام الأولي ("الطرح العام الأولي" أو "الطرح").

بعد انتهاء فترة بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات بنجاح، وتحديد سعر الطرح النهائي عند 50 ريال سعودي للسهم الواحد، وتغطية إجمالي عدد الأسهم المطروحة لهذه الشريحة بما يقارب 138.2 مرة؛ تم إجراء عملية اكتتاب المستثمرين الأفراد خلال الفترة الممتدة بين 5 و6 نوفمبر 2024م. وبلغ عدد الأسهم المخصصة لشريحة المكتتبين الأفراد 1,590,000 سهم تمثل ما مجموعه 20% من إجمالي أسهم الطرح. ووصل إجمالي عدد طلبات المكتتبين الأفراد إلى 389,012 بقيمة إجمالية بلغت 1.147 مليار ريال سعودي، وبذلك تم تغطية إجمالي عدد الأسهم المطروحة لهذه الشريحة بما يقارب 14.43 مرة.

خصصت الشركة 4 أسهم كحد أدنى لكل شخص من شريحة المكتتبين الأفراد. وسيتم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بناءً على نسبة ما طلبه كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المتبقية المطلوب الاكتتاب فيها مع عامل تخصيص بنسبة 0.159%. وتم توزيع الأسهم بشكل تنازلي بدايةً من الطلبات الأعلى وحتى استكمال تخصيص جميع الأسهم بالكامل.

تفاصيل الطرح

· تم تحديد سعر الطرح النهائي عند 50 ريال سعودي للسهم الواحد

· يبلغ إجمالي حجم الطرح 397.5 مليون ريال سعودي

· من المتوقع، بعد استكمال عملية الطرح العام الأولي، أن يتم إدراج 30% من أسهم شركة تمكين للتداول الحر في السوق الرئيسية التابعة للسوق المالية السعودية "تداول".

· سيتم إدراج الأسهم وبدء تداولها في السوق الرئيسية لتداول السعودية بعد استكمال الطرح والإدراج لدى هيئة السوق المالية وتداول السعودية.

للمزيد من المعلومات حول الطرح العام الأولي، يُرجى الموقع الإلكتروني: https://tamkeenhr.com/IPO

-انتهى-

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