القاهرة، مصر : يحتفل "تكّة"، مُقدم الحلول المبتكرة للتمويل الاستهلاكي المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية في مصر، من شركة "أبوظبي الإسلامي للتمويل الاستهلاكي"، ذراع التمويل الاستهلاكي لمصرف «أبوظبي الإسلامي-مصر ADIB-Egypt»، بمرور عام على إطلاقه، حيث حقق التطبيق نجاحاً كبيراً مُسجلاً أكثر من مليون عملية تحميل، ما يجعل عامه الأول شاهدًا على تحويل مشهد التمويل الاستهلاكي في مصر.

منذ إطلاقه في يونيو 2023، استلم "تكّة" 250 ألف طلب للحصول على تمويل استهلاكي عن طريق التطبيق، وقد تم منح حدود تمويلية بقيمة إجمالية تجاوزت 500 مليون جنيه مصري، وهو ما يعزز مكانة "تكّة" كأداة رائدة متنامية في قطاع الشمول المالي، حيث توفر للمستهلكين الحرية المالية في شراء المنتجات التي يحتاجون إليها. جدير بالذكر أن "تكّة" هو أول تطبيق تمويل استهلاكي متوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية في مصر، مربوط ببطاقة تكة مسبقة الدفع، وحصل على موافقة البنك المركزي المصري، وكذلك الهيئة العامة للرقابة المالية في مارس 2023، ويتيح "تكّة" للمستخدمين حرية شراء المنتجات وسداد ثمنها على أقساط، من أي ماكينة دفع إلكترونية في جميع المتاجر في مصر. ويعد القبول الشامل الذي تتمتع به بطاقة "تكّة" لدى التجار في جميع أنحاء الجمهورية دليل على تحول ملموس في اختيارات وتفضيلات المستهلكين، كما يعد بمثابة شهادة ثقة من التجار.

ويمّكن "تكّة" المستهلكين من الاستمتاع بتجربة تسوق سهلة، وبدون رسوم إدارية، أو رسوم إصدار بطاقة، وبدون دفعة مُقدمة. بالإضافة إلى ذلك، يقدم "تكّة" فترة سداد مرنة تصل إلى 36 شهراً، مما يسمح للمستخدمين بإتمام عملية الشراء بشكل مريح في أي متجر بجميع أنحاء الجمهورية.

وصرح عمرو سند – رئيس مجلس الإدارة لشركة أبوظبي الإسلامي للتمويل الاستهلاكي ": "لقد حققت الشركة طفرة ملموسة في السوق المصرية، حيث تلعب دورًا حاسمًا في تحقيق الرؤية الشاملة لمصرف «أبوظبي الإسلامي-مصر ADIB-Egypt»، المتمثلة في تعزيز مفهوم الحرية المالية". وأضاف: "نمو ونجاح "تكّة" هو تتويج للجهود الجماعية والتعاون المتناغم بقيادة المتخصصين الأكثر خبرة في مجال التمويل والتكنولوجيا المالية في مصر. وفي ظل التحولات الجذرية التي يشهدها القطاع المالي، ستواصل شركة (أبوظبي الإسلامي للتمويل الاستهلاكي) جهودها للبقاء في طليعة الابتكار، وتقديم حلول مالية رقمية سهلة الاستخدام، وتيسير الوصول إليها، بما يلبي احتياجات العملاء المتغيرة".

بدورها، قالت ياسمين هلال، الرئيس التنفيذي لشركة "أبوظبي الإسلامي للتمويل الاستهلاكي": "إن نمو منتجنا الرائد "تكّة" هو انعكاس حقيقي لالتزامنا بتوفير التمكين المالي. نحن فخورون للغاية بالقيمة التي نقدمها لكل من المستهلكين والتجار، مما يساهم بشكل فعّال في سد فجوة كبيرة بالسوق، عبر تقديم خدمات سلسة وآمنة لعملائنا، ونثق أن دور "تكّة" كقوة دافعة لمستقبل التمويل الاستهلاكي في مصر سيواصل النمو، عبر استمرارنا في إعطاء الأولوية لتقديم حلول مبتكرة وتوسيع الشمول المالي، وبطموح إعادة تعريف مشهد التمويل الاستهلاكي المصري لسنوات قادمة".

يشار إلى أن "تكّة" تتيح للتجار مجموعة من المزايا المصممة لزيادة مبيعاتهم وربحيتهم وتحقيق معدل أعلى من دوران رأس المال دون مخاطرة، بفضل تصميم المنتج المبتكر الذي يعتمد على الدفع بالبطاقة المصرفية.

كما تعطي "تكّة" الأولوية لتعزيز تجربة العملاء عبر فريق دعم ميداني متخصص يعمل يوميًا في خمسة مراكز تسوق في مصر. بالإضافة إلى ذلك، هناك أكثر من 50 نقطة استلام لبطاقات تكة في عدد من فروع مصرف «أبوظبي الإسلامي-مصر ADIB-Egypt» في جميع أنحاء الجمهورية لضمان المزيد من راحة العملاء وتوفير حلول آمنة لكل المستخدمين.

من الجدير بالذكر أن شركة "أبوظبي الإسلامي للتمويل الاستهلاكي" قد تم إطلاقها في أكتوبر 2021 كذراع للتمويل الاستهلاكي لمصرف «أبوظبي الإسلامي-مصر ADIB-Egypt»، لتصبح الشركة الرائدة في رقمنة التمويل المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. وبقيادة فريق من خبراء الصناعة ذوي المعرفة الواسعة في مجال الخدمات المصرفية والتمويل الاستهلاكي والتحول الرقمي، تعيد شركة "أبوظبي الإسلامي للتمويل الاستهلاكي" تعريف مناخ التمويل الاستهلاكي في مصر مع الالتزام بتوسيع نطاق الشمول المالي.

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