طرح عقود أعمال الهندسة والمشتريات والتشييد لمرافق الخدمات العامة واللوجستية حيث من المتوقع اتخاذ قرارات الاستثمار النهائية بشأن مشاريع منطقة "تعزيز" للكيماويات الصناعية خلال هذا العام

إبرام اتفاقية لتأسيس (تعزيز إي دي سي آند بي في سي) كمشروع مشترك

زيادة عدد المواد الكيماوية المنتجة بأكثر من الضعف وتطوير منشأة جديدة للتكسير البخاري ذات مستوى عالمي تتميز بانخفاض الانبعاثات

أبوظبي- الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" و "القابضة" (ADQ)، الشريكين المالكين لحصة الأغلبية في "تعزيز"، عن إطلاق مرحلة جديدة من النمو والتوسع في منطقة "تعزيز" للكيماويات الصناعية، في مدينة الرويس الصناعية، والتي ستشهد زيادة عدد المواد الكيماوية المنتجة فيها بأكثر من الضعف.

وتشمل هذه المرحلة تطوير منشأة جديدة للتكسير البخاري ذات مستوى عالمي وتتميز بانخفاض الانبعاثات، والتي ستنتج مواد أولية لوحدات إنتاج الكيماويات المرتبطة بقطاع التكرير للمرة الأولى في دولة الإمارات. ويمر المشروع حالياً بمرحلة دراسة الجدوى، حيث من المقرر أن تبدأ مرحلة التصميم في الربع الأول من عام 2023.

وتم خلال معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2022" إبرام اتفاقية استراتيجية جديدة بالتزامن مع تقدم العمليات الإنشائية في المرحلة الأولى من منطقة "تعزيز" للكيماويات الصناعية حسب الجدول المحدد. وتهدف الاتفاقية للمضي قدماً في تطوير منشآت عالمية المستوى لإنتاج " ثاني كلوريــد الإيثيلين" (أي دي سي) و"كلوريد البولي فينيل" (بي في سي). ومع تقدم تنفيذ أعمال تجهيز الموقع في "تعزيز"، من المتوقع اتخاذ قرارات الاستثمار النهائية بشأن مشاريع المرحلة الأولى قبل نهاية العام.

وتماشياً مع مبادرة دولة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحول عام 2050، ستستفيد "تعزيز" من مصادر الطاقة الكهربائية منخفضة الانبعاثات مثل التوليد المشترك للطاقة من مرافق الخدمات العامة في الموقع، وشبكة الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة النووية والشمسية النظيفة، كما تستخدم أفضل التقنيات المتوفرة لدفع النمو الصناعي منخفض الانبعاثات.

وبهذه المناسبة، قال خليفة يوسف المهيري، الرئيس التنفيذي بالإنابة لـ "تعزيز": "تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة بالمساهمة في دعم النمو الصناعي والاقتصادي المستدام في دولة الإمارات، تمثل ’تعزيز‘ مُمكّناً رئيساً لتحفيز النمو الصناعي وتطوير قطاع التصنيع المحلي. ونعمل الآن على تسريع تنفيذ خطط المرحلة الجديدة من التوسع والنمو في مجال إنتاج المواد الكيماوية".

وأضاف: "ضمن استراتيجية ’أدنوك‘ للتوسع في مجال البتروكيماويات، تسعى الشركة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد الطبيعية للدولة، وذلك من خلال المواد الأولية المستخرجة من الغاز لبناء سلاسل قيمة لصناعة المواد الكيماوية منخفضة الانبعاثات من خلال الاعتماد على الكهرباء المنتجة من المصادر النظيفة، وبما يسهم في تعزيز نمو قطاع الصناعة في دولة الإمارات، وضمان مواكبته للمستقبل، وخلق المزيد من الفرص لدعم نمو وتطور القطاع الخاص".

كما شهد "أديبك 2022" توقيع عدد من الاتفاقيات مع شركاء "تعزيز أي دي سي/بي في سي" شملت اتفاقية لتأسيس مشروع مشترك تم إبرامها بين "ريلاينس للصناعات المحدودة"، وشركة شاهين كيم القابضة للاستثمارات ذ.م.م "شاهين"، لتطوير منشأة عالمية المستوى لإنتاج ""ثاني كلوريد الإيثيلين" (أي دي سي) والكلور القلوي" و"كلوريد البولي فينيل" (بي في سي)، باستثمارات تزيد على 7.34 مليار درهم إماراتي (2 مليار دولار أمريكي).

كما تتعاون كل من "فرتيجلوب"، و"ميتسوي وشركاه المحدودة"، و"جي إس إنرجي"، مع "تعزيز" لتطوير منشأة عالمية المستوى لإنتاج الأمونيا منخفضة الكربون، فيما تُركز "تعزيز" و"برومان" على تطوير منشأة لإنتاج الميثانول، وستقام كلا المنشأتين في منطقة "تعزيز" للكيماويات الصناعية.

ومن جانبها، ستتعاون كل من "أدنوك" وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" في تطوير مرافق لخدمات الطاقة والبخار والتبريد وإزالة الشوائب المعدنية ومعالجة مياه الصرف الصحي، كما ستتعاون "أدنوك للإمداد والخدمات" ومجموعة موانئ أبوظبي لتطوير ميناء جديد عالمي المستوى ومحطة للسوائل ومنطقة خدمات لوجستية وذلك بالتعاون مع "في تي تي أي بي.في" الشريك الدولي.

وتم طرح مناقصة لعقدي أعمال الهندسة والمشتريات والتشييد "EPC" لكل من مرافق الخدمات العامة، والأعمال البحرية لمنطقة مرافق الخدمات اللوجستية، ومن المتوقع أن يتم ترسيتهما قريباً.

وتبلغ قيمة الاستثمارات الخاصة بالمرحلة الأولى في "تعزيز" أكثر من 18 مليار درهم إماراتي (5 مليار دولار أمريكي) والتي سيتم من خلالها إنتاج معظم المواد الكيماوية للمرة الأولى في دولة الإمارات. وتخضع جميع الاتفاقيات لموافقة الجهات التنظيمية.

وتقوم "تعزيز"، التي تم إطلاقها في آواخر 2020، بدور رئيسي في دفع وتمكين خطط تطوير وتوسعة مدينة الرويس الصناعية وقطاعات البتروكيمياويات والتصنيع والصناعات في أبوظبي.

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حول "أدنوك"

أدنوك هي مجموعة رائدة في مجال الطاقة المتنوعة والبتروكيماويات مملوكة بالكامل لإمارة أبوظبي. تهدف أدنوك إلى تعظيم قيمة الاحتياطيات الهيدروكربونية الهائلة في الإمارة من خلال عمليات الاستكشاف والإنتاج المسؤولة والمستدامة لدعم النمو الاقتصادي والتنويع في دولة الإمارات العربية المتحدة. لمعرفة المزيد، يُرجى زيارة: www.adnoc.ae

حول "تعزيز"

تعد "تعزيز" منظومة للخدمات الصناعية واللوجستية تعمل على دفع ودعم وتمكين نمو مجمع الرويس الصناعي وقطاع التكرير والبتروكيماويات، والتصنيع المتقدم، والقطاعات الصناعية في أبوظبي. لمعرفة المزيد، يُرجى زيارة:

www.taziz.com

حول "القابضة"

تأسست "القابضة" في عام 2018، وهي شركة استثمارية قابضة في إمارة أبوظبي تمتلك محفظة واسعة من الشركات الكبرى، لتمتد استثماراتها إلى القطاعات الرئيسية ضمن اقتصاد دولة الإمارات المتنوّع، في مجالات الطاقة والمرافق والأغذية والزراعة والصحة وعلوم الحياة، والنقل والخدمات اللوجستية وغيرها. وانطلاقاً من كونها شريكاً استراتيجياً لحكومة أبوظبي، تلتزم القابضة بالمساهمة في عملية تسريع وتطوير اقتصاد الإمارة ليكون قائماً على المعرفة وأكثر تنافسيةً على المستوى العالمي.