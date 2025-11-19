دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة بي اتش ام كابيتال للخدمات المالية، المؤسسة المالية الرائدة في أسواق رأس المال في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن تعيينها مزوداً للسيولة على أسهم شركة باركن المدرجة في سوق دبي المالي.

وبموجب الاتفاقية، ستقوم بي اتش ام كابيتال بتوفير خدمات تزويد السيولة لأسهم باركن المدرَجة في سوق دبي المالي، من خلال إدخال أوامر شراء وبيع يومية ثنائية الاتجاه في نظام تداول السوق، وذلك بما يتوافق مع الأنظمة المعمول بها في سوق دبي المالي وهيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال عبد الهادي السعدي، الرئيس التنفيذي لشركة بي اتش ام كابيتال: "يسعدنا تعييننا مزوّدًا للسيولة لشركة باركن في سوق دبي المالي. ويعكس هذا التعاون التزامنا بدعم الشركات الرائدة المدرَجة في السوق وتعزيز سيولة السوق في دولة الإمارات. ومن خلال تعزيز نشاط التداول، نهدف إلى دعم باركن في تحقيق قيمة طويلة الأجل لمساهميها."

من جانبه، قال محمد العلي، الرئيس التنفيذي لشركة باركن:"تُعد السيولة عنصرًا أساسيًا في تعظيم قيمة حقوق المساهمين. ومن خلال تعيين بي اتش ام كابيتال" مزوّد سيولة إضافيًا، نتخذ خطوات استباقية لتعزيز نشاط التداول وتقديم فرصة استثمارية أكثر جاذبية لمساهمينا. وسوف تسهم الخبرة الطويلة والسجل الحافل لـ بي اتش ام كابيتال في أسواق رأس المال بدولة الإمارات في دعم بيئة تداول أكثر كفاءة وشفافية."

ويساهم هذا التعيين في دعم الجهود المستمرة لتعميق مستويات السيولة وتوسيع فرص الاستثمار في سوق دبي المالي. ومن خلال الجمع بين الموقع القوي الذي تتمتع به باركن في السوق وخبرة بي اتش ام كابيتال في مجال تزويد السيولة، من المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في زيادة مشاركة المستثمرين، وتعزيز الثقة في أسواق رأس المال في دبي، ودعم النمو المستدام للقطاع المالي في دولة الإمارات.

نبذة عن شركة بي اتش ام كابيتال للخدمات المالية:



"بي اتش ام كابيتال" هي شركة مساهمة خاصة مدرجة في سوق دبي المالي وخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة. وهي شركة خدمات مالية رائدة للمستثمرين الأفراد والشركات منذ عام 2006، وتقدم حزمة متكاملة في الخدمات المالية والاستثمارية في الأسواق المالية، المحلية، الإقليمية والعالمية.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الالكتروني للشركة: www.bhmuae.ae

للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل مع:

عبير حماد

+971 50 213 0251

-انتهى-

#بياناتشركات