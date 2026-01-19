أعلنت اليوم شركة جـورمـيه ايجيبت دوت كوم للأغذية - ش.م.م ("جورميه" أو "GE" أو "الشركة"( وهي شركة رائدة في مجال التجزئة الفاخرة لبيع منتجات الغذائية، عن نيتها للمضي قدمًا في طرح عام أولي ("الطرح العام الأولي" أو "الطرح") لأسهمها في البورصة المصرية ("EGX").

من المتوقع أن يتكون الطرح من بيع ثانوي يصل إلى 190,516,824 سهمًا عاديًا، يمثل 47.6% من رأس المال المصدر للشركة، وذلك من قبل شركة بى انفستمنتس القابضة ش.م.م ("بي انفستمنتس")، باسم أبو غزالة، جلال أبو غزالة، ديمه أبو غزالة، وأمجد سلطان (ويشار إليهم مجتمعين مع بي انفستمنتس بـ "المساهمين البائعين")، في حين ستحتفظ بي انفستمنتس بحصة قدرها 40%، مما يعكس ثقتها في أعمال الشركة وآفاق نموها المستقبلية.

سيشمل الطرح (i) شريحة طرح خاص للمستثمرين المؤهلين في مصر ("الطرح الخاص") و(ii) شريحة طرح عام للجمهور في مصر ("الطرح العام") (ويشار إليهما مجتمعين بـ "الطرح المشترك"). تفاصيل الطرح المشترك موضحة في قسم "تفاصيل الطرح" أدناه .

سيتم طرح كل من الطرح الخاص والطرح العام بنفس سعر السهم ("سعر الطرح"). سيتم تحديد سعر الطرح من خلال عملية ال Book Building.

تعمل جورميه حاليًا بالحصول على الموافقات اللازمة المتعلقة بالطرح، بما في ذلك الموافقة على نشرة الطرح (“PSN”) وأي موافقات أخرى من الهيئة العامة للرقابة المالية (“FRA”)والبورصة المصرية ومن المتوقع إتمام الطرح المشترك وبدء التداول في فبراير 2026، وذلك بشرط الحصول على الموافقات اللازمة وظروف السوق السائدة.

تعليقاً على الطرح، صرح مايكل رايت، رئيس مجلس إدارة الشركة: "يعد الطرح العام الأولي لجورميه نقطة محورية في مسيرة الشركة ويمهد الطريق لمرحلة النمو المستقبلية. ونظل ملتزمين بتعزيز القيمة السوقية لعلامة جورميه التجارية من خلال الاستمرار في الوفاء بوعدنا في التميز والجودة. ومع تطلعنا إلى المستقبل، نركز على توسيع نطاق أعمالنا مع الحفاظ على المبادئ الأساسية التي تميز علامة جورميه — الابتكار، والأصالة، والاهتمام بعملائنا."

نبذة عن جورميه

تأسست جورميه على يد عائلة أبو غزالة في عام 2006، وفي عام 2008، بدأت الشركة بالعمل في قطاع التجزئة، وكانت نقطة تحول الشركة إلى شركة رائدة للتجزئة الفاخرة في مصر. ومع التزامها القوي بالجودة، طورت جورميه شبكتها التجارية ونوعت منتجاتها لتشمل مجموعة واسعة من منتجات تحت علامة جورميه التجارية من الأغذية والمشروبات.

وفي عام 2015، وفي ظل الظروف الاقتصادية وتحديات النقد الأجنبي، أطلقت جورميه شركة جورميه سوليوشن للأغذية – ش.م.م ("جورميه فود سوليوشنز " أو "GFS")، وهي شركة تصنيع مملوكة بالكامل، لتصبح من أوائل الشركات في مصر التي قامت بالتكامل الرأسي بين تجارة التجزئة للمنتجات الغذائية والتصنيع الغذائي. وقد مكّنت GFS الشركة من تقليل الاعتماد على الاستيراد، وتعزيز الهوامش، وتوسيع نطاق منتجات تحت علامة جورميه التجارية "منتج بواسطة جورميه" الحصرية — والتي أصبحت ركيزة أساسية في القيمة التنافسية لجورميه. كما كانت جورميه من بين أوائل متاجر التجزئة للمواد الغذائية في مصر التي أطلقت منصة تجارة إلكترونية وتطبيقًا خاصًا بالهواتف المحمولة، مما ساهم في إنشاء قناة توزيع رقمية إلى جانب شبكة متاجرها الفعلية.

ومع انتقال الشركة الي مرحلة النمو ، استحوذت بي انفستمنتس على حصة الأغلبية، مما وفر رأس المال اللازم لتسريع التوسع. ومنذ ذلك الحين، قامت جورميه بتوسيع شبكتها من المتاجر، والاستثمار في البنية التحتية التشغيلية، وتنمية منصات التوصيل والتجارة الإلكترونية. واعتبارًا من عام 2024، يتم توليد نحو حوالي 35% من المبيعات من خلال التوصيل، بينما تمثل مبيعات العملاء داخل المتاجر حوالي 65%

اليوم، تُعد جورميه علامة رائدة في سوق التجزئة المصري، وتشتهر باختيارها المميز للمنتجات، وعروضها الحصرية، وتجربة العملاء السلسة. وتشمل محفظة الشركة منتجات تجزئة تقليدية بالإضافة الي منتجات العلامة التجارية الخاصة ذات الهوامش المرتفعة تحت علامة “منتج بواسطة جورميه”.

تدير GFS منشأتين رئيسيتين للإنتاج تقومان بتصنيع منتجات اللحوم والدواجن. كما تدير ثمانية مطابخ متخصصة لإنتاج الوجبات الجاهزة، والأطباق الشرقية، والسلطات، ومنتجات الألبان، والمخبوزات، والمعكرونة، والحلويات. ويتيح هذا النموذج المتكامل للشركة التحكم الكامل في سلسلة القيمة من التوريد حتى البيع النهائي، بما يضمن جودة المنتجات واستقرار الإمدادات. كما تقوم GFS بالتوريد لعملاء من الأطراف الثالثة، مثل مطار القاهرة الدولي وسلاسل (HORECA)، مما يعزز مكانتها الصناعية.

تشغل جورميه حاليًا 21 متجرًا في مواقع استراتيجية عبر القاهرة الكبرى (شرق وغرب القاهرة، وسط البلد، مصر الجديدة، والمعادي)، والإسكندرية، والجونة، ومنافذ موسمية في الساحل الشمالي. وتستهدف الشركة المستهلكين المهتمين بجودة المنتجات وتجربة التسوق المميزة، والذين يظهروا استقرار تجاه التقلبات الاقتصادية.

بلغت الإيرادات المجمعة لجورميه 2,118 مليون جنيه مصري في عام 2024 و2,085 مليون جنيه مصري في التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر من عام 2025 محققًا نموًا بنسبة 39.6% مقارنة بالإيرادات المجمعة في التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر من عام 2024. وبلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة 293 مليون جنيه مصري و281 مليون جنيه مصري للفترتين المذكورتين، مع صافي ربح قدره 135 مليون جنيه مصري في كل من عام 2024 وفي التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر من عام 2025.

واعتبارًا من أكتوبر 2025، حافظت الشركة على مركز مالي قوي بسيولة نقدية وما في حكمها قدرها 274 مليون جنيه مصري ومديونية مصرفية محدودة قدرها 29 مليون جنيه مصري. عقب إتمام الطرح، تعتزم الشركة اعتماد سياسة لتوزيع الأرباح تعكس التدفقات النقدية المتولدة من أعمال الشركة، مع مراعاة فرص الاستثمار والنمو المستقبلية.

أبرز ملامح الاستثمار

ريادة سوقية مدعومة بسجل قوي من النمو

تُعد جورميه من الشركات الرائدة في قطاع التجزئة الفاخرة وبيع منتجات غذائية عالية الجودة ، حيث تطورت من نشاط توصيل أغذية فاخرة تخدم قطاع السياحة والفنادق إلى منصة متكاملة للتجزئة الغذائية. واليوم، تعمل الشركة من خلال شبكة وطنية متنامية تشمل متاجر تجزئة فعلية، ومنصة تجارة إلكترونية، وبنية تحتية قوية لخدمات التوصيل.

ولتحقيق رؤيتها في مجال العلامات التجارية الخاصة، أسست الشركة جورميه فود سوليوشنز — وهي شركة تصنيع مملوكة بالكامل لجورميه — تركز على إنتاج منتجات حصرية تحت علامة "منتج بواسطة جورميه". وقد أصبحت هذه المنتجات عالية الجودة والمصنوعة يدويًا ركيزة أساسية لعلامة الشركة التجارية وأحد أهم عناصر تميزها في السوق.

وكنتيجة مباشرة لتأسيس GFS ، تمكنت الشركة من تقليل اعتمادها بشكل كبير على المنتجات المستوردة، مما ساهم في خفض الاعتماد على الاستيراد، وتحسين الهوامش الربحية، وتوسيع نطاق منتجات "منتج بواسطة جورميه" الحصرية.

تدير الشركة 21 متجرًا في مواقع استراتيجية عبر المدن المصرية الرئيسية، مدعومة بمنصات التجارة الإلكترونية وخدمات التوصيل، والتي تمثل نحو 35% من إجمالي المبيعات، مما يعزز نموذج القنوات البيعية المتعددة ويُمكّن الشركة من الوصول بفعالية إلى شريحة المستهلكين من ذوي الدخل المرتفع، الذين تُعد جودة تجربة التسوق من أبرز العوامل التي تلبي احتياجاتهم وتوقعاتهم.

سلسلة تجزئة متميزة تخدم الشريحة الأكثر استقرار في مصر

تعمل جورميه في قطاع التجزئة الغذائية عالية الجودة والفاخرة، مستهدفةً شريحة المستهلكين من ذوي الدخل المرتفع الذين يضعون الاستمرارية في الجودة وتكامل المنتج في صدارة أولوياتهم. وتشمل تشكيلة المنتجات المختارة بعناية سلعًا عالية الجودة وخطوطًا حصرية من منتجات "منتج بواسطة جورميه"، تُقدَّم من خلال منافذ بيع راقية تعتمد على تجربة تسوق راقية كعنصر أساسي في تقديم الخدمة

ترتكز علامة جورميه التجارية على مجموعة من المزايا التنافسية الواضحة، تشمل الجودة العالية للمنتجات، والتركيز الفردي على العملاء، وسرعة التفاعل مع الصيحات الجديدة، وتشكيلة منتجات مصنوعة يدويًا، وثقافة قائمة على الإبداع في فنون الطهي. وتسهم هذه العناصر مجتمعة في تعزيز ولاء العملاء وترسيخ مكانة جورميه كأحد أبرز العلامات في قطاع التجزئة الفاخرة التي تستهدف شريحة المستهلكين الأكثر استقرارا.

ربحية قوية على المستوى العالمي مقارنةً بالنظراء الدوليين والإقليميين

تحافظ جورميه على هوامش صافي ربح تنافسية مقارنة بنظرائها من شركات التجزئة الغذائية المدرجة إقليميًا ودوليًا، وذلك بفضل نموذج أعمالها المتكامل وقوة خطوط منتجاتها الحصرية "منتج بواسطة جورميه".

وتستند الربحية إلى سياسات تسعير منضبطة، ومزيج منتجات يشمل علامات تجارية خاصة ذات هوامش مرتفعة، وقاعدة عملاء تتمتع بولاء قوي لعلامة جورميه.

آلية مدروسة للابتكار وطرح المنتجات

تعتمد جورميه عملية ابتكار منظمة وقابلة للتكرار تُمكّنها من تطوير وتحسين عروضها باستمرار استنادًا إلى ملاحظات السوق والأداء الفعلي للمنتجات وملائمتها للعملاء . ويُمكّن هذا الإطار المرن الشركة من تحسين عروضها بشكل مستمر عبر إدخال المنتجات أو تعديلها أو إيقافها بناءً على أدائها ومدى توافقها مع تفضيلات العملاء .

يتم الاستفادة بشكل مستمر من سلوك العملاء من التفاعل داخل المتاجر الفعلية، وسلوك المستخدمين على المنصات الرقمية، وتحليلات المبيعات التفصيلية، وذلك لتحسين محفظة المنتجات وضمان توافقها المستمر مع تطور تفضيلات المستهلكين .

يتم تقييم المنتجات الجديدة والقائمة وفق إطار متكامل متعدد المعايير يشمل الاتساق مع هوية العلامة التجارية لجورميه، ومعايير الجودة، ومستويات التسعير المعتمدة.

تشكيلة متنوعة من المنتجات مدعومة بمنتجات "منتج بواسطة جورميه"

يجمع مزيج منتجات جورميه بين تشكيلة واسعة من منتجات التجزئة التقليدية ومحفظة متنامية من منتجات "منتج بواسطة جورميه"، والتي تمثل عنصر التميز الرئيسي للشركة .

تركز منتجات "منتج بواسطة جورميه" على عروض منتجات فاخرة عالية الجودة تشمل الوجبات الطازجة، والجاهزة للطهي، والجاهزة للأكل، مما يعزز هوية الشركة ويبني مستويات قوية من ولاء العملاء في قطاع التجزئة الفاخرة في مصر .

يوفّر نموذج الإنتاج في مصانع جورميه مستوى مرتفعًا من التحكم في جودة المنتجات واتساقها، إلى جانب تحقيق هوامش ربح أعلى بصورة ملموسة.

علامة تجارية قوية وعرض مميز للعملاء في السوق المحلي

نجحت جورميه في ترسيخ هوية علامتها التجارية المميزة القائمة على تقديم منتجات غذائية فاخرة وحصرية ووجبات جاهزة مصنوعة يدويًا، مما يخلق ميزة تنافسية قوية .

تم تصميم تجربة التسوق داخل المتاجر بما يتلائم مع المستهلك المستهدف، حيث تقع الفروع في أحياء استراتيجية مع التركيز على التصميم، وعرض المنتجات، وجودة خدمة العملاء .

تقدم جورميه أيضًا مجموعة من المنتجات غير الغذائية والاحتياجات المنزلية، بما يوفر للعملاء تجربة تسوق متكاملة .

تتمتع الشركة بقاعدة عملاء وفية ومتنامية، مدعومة بتقديم منتجات عالية الجودة بشكل متسق، مما يعزز معدلات تكرار الشراء ويرسخ ارتباطًا قويًا بالعلامة التجارية.

انتشار واسع للفروع مع تواجد مُوجَّه في المدن والمجتمعات الرئيسية، بما يوفّر وصولًا مباشرًا إلى العملاء المستهدفين

تدير جورميه شبكة من متاجر التجزئة في القاهرة الكبرى والإسكندرية والجونة والساحل الشمالي، تم اختيار مواقعها بعناية بما يتماشى مع تمركز الشركة في قطاع التجزئة الفاخرة .

وإلى جانب شبكة فروعها الحالية، أبرمت الشركة اتفاقيات لافتتاح ثلاثة متاجر إضافية، مما يوفر رؤية واضحة للنمو على المدى القريب ويدعم استراتيجية التوسع المستمر بكفاءة رأسمالية .

وقد انعكس التوسع في شبكة المتاجر في نمو مستمر في كل من المبيعات المماثلة (Like-for-Like) وعدد الوحدات المباعة، مما يعكس الإقبال القوي من المستهلكين في المواقع الجديدة.

نمو عمليات التوصيل والتجارة الإلكترونية

قامت جورميه بتطوير وإطلاق منصة تجارة إلكترونية مخصصة، محققةً ميزة الريادة والسبق في مجال التجزئة الغذائية الفاخرة عبر الإنترنت .

واعتبارًا من عام 2024، شكّلت خدمات التوصيل والتجارة الإلكترونية نحو 35% من إجمالي الإيرادات بالتقريب، لتكمل شبكة المتاجر الفعلية وتُعد محركًا رئيسيًا للنمو وتعزيز تفاعل العملاء.

برنامج ولاء مطوّر لتعزيز الاحتفاظ بالعملاء وزيادة حجم سلة المشتريات

تم تصميم برنامج الولاء لدى جورميه بعناية لزيادة معدلات الاحتفاظ بالعملاء، وتحفيز الزيارات المتكررة، وتوسيع متوسط قيمة المعاملة من خلال آليات مكافآت موجهة ومتدرجة .

ترتكز الاستراتيجية الأساسية على ترقية العملاء عبر مستويات محددة — فضي، ذهبي، و VIP — يتيح كل منها مزايا متزايدة تدريجيًا وتشجع على زيادة الحصة من إنفاق العميل .

يحفز البرنامج العملاء على تجاوز حدود إنفاق معينة، مع توجيه الطلب في الوقت ذاته نحو المنتجات ذات الهوامش المرتفعة من خلال حوافز ومكافآت مدروسة.

نموذج اعمال متكامل لتقديم محفظة منتجات عالية التميز

تستفيد جورميه من نموذج اعمال متكامل تشمل التوريد، ومعالجة الأغذية، والتخزين، والتوزيع، مما يمكّن الشركة من إحكام التحكم في الجودة، وضمان مستوى عالٍ من المرونة التشغيلية، وتقديم منتجات متسقة الجودة .

تعتمد الشركة على توريد مكونات عالية الجودة لمنتجاتها التي تُطرح تحت علامة " Handcrafted by Gourmet "، بما يدعم تمركزها في قطاع التجزئة الفاخرة ويعكس التزامها بوعد العلامة التجارية .

ومن خلال شركتها التابعة المملوكة بالكامل، GFS، تدير الشركة منشأة إنتاج غذائي متعددة المطابخ تضم ثمانية مطابخ متخصصة — تشمل المخبوزات والحلويات، والأطباق الشرقية، والخضروات المحشوة — إلى جانب وحدات لمعالجة اللحوم الحمراء والدواجن واللحوم الباردة.

أداء تشغيلي ومالي قوي

حققت جورميه نموًا قويًا في الإيرادات، انعكس في معدل نمو سنوي مركب قدره 38.9% خلال الفترة 2022–2024. واستمر هذا الأداء القوي في عام 2025، حيث نمت الإيرادات بنسبة 39.6% خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في شهر سبتمبر من عام 2025 مقارنة بفترة التسعة أشهر المنتهية في شهر سبتمبر من عام 2025 .

نجحت الشركة في الجمع بين النمو وتحسين الربحية، حيث ارتفعت هوامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة من 6.3% في عام 2022 إلى 13.8% في عام 2024، بما يعكس قوة الرافعة التشغيلية والتنفيذ المنضبط .

وبالتوازي، تحافظ جورميه على مركز مالي قوي، منعكس في 274 مليون جنيه مصري نقدية وما في حكمها وإجمالي مديونية بنكية حوالي 29 مليون جنيه مصري فقط في أكتوبر 2025.

فريق إداري ذو خبرة، بسجل حافل في قطاع التجزئة

تُدار جورميه بواسطة فريق إدارة يتمتع بخبرة واسعة ومعرفة عميقة بقطاع التجزئة، إلى جانب سجل حافل في تشغيل الأعمال وتنميتها بنجاح.

تتمتع الإدارة العليا بخبرات ممتدة عبر أسواق إقليمية وعالمية متعددة، وقد شغل أعضاؤها سابقا مناصب إدارية عليا في شركات رائدة، من بينها على سبيل المثال لا الحصر Spinneys UAE، Bindawood، Mars، P&G و Tesco

استراتيجية واضحة المعالم

التوسع في المتاجر : الاستمرار في التوسع داخل المناطق السكنية الراقية والمشاريع التجارية من خلال افتتاح متاجر أكبر حجمًا، بما يدعم تنوع محفظة المنتجات، ويُحسّن تجربة العملاء، ويعزز كفاءة تنفيذ طلبات التجارة الإلكترونية .

نمو العلامات التجارية الخاصة والشراكات الاستراتيجية: تسريع وتيرة تطوير خطوط منتجات "منتج بواسطة جورميه"، وإبرام شراكات مع موردين محليين وعالميين لتقديم منتجات حصرية عالية الربحية .

تجربة العملاء والتفاعل: تعزيز تجربة العملاء عبر القنوات الرقمية وداخل المتاجر من خلال تحسين تخطيط المتاجر، وتوسيع نطاق التخصيص للعملاء، وتسريع خدمات التوصيل، بما يسهم في تعميق ولاء العملاء وزيادة متوسط قيمة سلة المشتريات .

التحول الرقمي: الاستفادة من بيانات العملاء وبرامج الولاء لتطبيق تسعير ذكي، وتسويق موجه، وبناء ثقافة مؤسسية قائمة على البيانات.

أبرز ملامح الطرح

عقب الحصول على الموافقات النهائية من الهيئة العامة للرقابة المالية ( FRA ) والبورصة المصرية ( EGX )، ستطرح الشركة أسهم تمثل نحو 47.6% من رأس المال المصدر، وبحد أقصى 190,516,824 سهمًا عاديًا .

سيتكوّن الطرح المشترك من 152,413,459 سهمًا ضمن الطرح الخاص، بالإضافة إلى 38,103,365 سهمًا ضمن طرح العام .

يشمل المساهمون البائعون كلًا من بي انفستمنتس، وباسم أبو غزالة، وجلال أبو غزالة، وديمه أبو غزالة، وأمجد سلطان .

وتقوم شركة إي اف چي هيرميس لترويج وتغطية الاكتتاب بدور المنسق الدولي الاوحد للطرح المشترك، ويتولى إم إتش أر وشركاهم بالمشاركة مع وايت أند كيس كمستشار قانوني محلي لمُصدر الطرح.

