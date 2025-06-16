مسقط: تماشيًا مع استراتيجيته الرامية إلى توسيع انتشاره على مستوى السلطنة وتعزيز حضوره في المناطق الصناعية، افتتح البنك الأهلي، مؤخرًا فرعه الجديد في منطقة الرسيل الصناعية. ويجسد هذا الإنجاز التزام البنك بتعزيز سهولة الوصول إلى خدماته ومنتجاته، مع تقديم حلول مالية تلبي الاحتياجات المتنامية للأفراد والمؤسسات على حد سواء. ويأتي فرع الرسيل ضمن مبادرة أوسع لتوسيع شبكة الفروع، مما يعزز من دور البنك الأهلي في خدمة المواقع الواعدة ويدفع بمسيرة النمو المرتكزة على العملاء.

وفي تعليقه على افتتاح الفرع الجديد، قال منير البلوشي، مساعد المدير العام، رئيس إدارة الفروع: "تُعد الرسيل منطقة صناعية نشطة تحتضن مجموعة متنوعة من الشركات التي تشكّل جزءًا حيويًا من العمود الفقري للاقتصاد العُماني. وقد جاء اختيارنا للرسيل كموقع لأحدث فروعنا استنادًا إلى أهميتها التجارية الاستراتيجية، إضافةً إلى تزايد الطلب في المنطقة على حلول مصرفية مبتكرة. نحن في البنك الأهلي نؤمن بأن الوصول السهل للخدمات والمنتجات المصرفية يشكّل محفزًا لبناء أنظمة مالية شاملة تنسجم فيها التنمية الاقتصادية مع احتياجات المجتمع. ومن خلال ترسيخ حضورنا في الرسيل، نؤكد على دورنا في دعم المناطق التي تسهم في دفع عجلة التنمية الوطنية. ويمثل الفرع الجديد ترجمة فعلية لهذا الالتزام، إذ يجمع بين النزاهة المالية ووصول المجتمعات التي نسعى إلى تمكينها للخدمات بسهولة."

يسهم افتتاح فرع الرسيل في تعزيز قدرة البنك الأهلي على خدمة العملاء بشكل أكثر قربًا واستجابة، مما يتيح لهم الوصول إلى مجموعة شاملة من الخدمات المالية بالقرب من أماكن سكنهم أو عملهم، ويوفر لهم دعمًا مباشرًا وسرعة في إنجاز المعاملات لتلبية احتياجاتهم المصرفية الشخصية والتجارية بكفاءة أكبر .وقد تم تجهيز الفرع ببُنى تحتية متطورة، بما يتماشى مع معايير التميز الخدمي التي يلتزم بها البنك، ويضم فريقًا متمرسًا من المختصين، ويتمتعون بفهم عميق للسوق المحلي ووعي ثقافي يُمكّنهم من تقديم استشارات دقيقة وملائمة.

ويقدّم فرع الرسيل باقة متكاملة من الحلول المالية المصرفية، تشمل الحسابات الجارية والتوفير، والتمويل الشخصي، والتمويل المنزلي وتمويل السيارة، بالإضافة إلى تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتمويل التجاري، إلى جانب حلول استثمارية متنوعة، وتسهيلات بطاقات الائتمان، والخدمات المصرفية المخصصة للشركات. وعلى صعيد المؤسسات، يلبي الفرع أيضًا متطلبات التمويل التجاري، بما في ذلك خطابات الاعتماد والضمانات، المصمّمة لتواكب احتياجات المؤسسات بمختلف أحجامها. ومن خلال ذلك، لا يقتصر دور الفرع على توسيع نطاق الوصول إلى حلول مالية متخصصة، بل يعزز كذلك مكانة البنك كشريك موثوق لمسار تنموي مستدام في سلطنة عُمان.

في الوقت الذي يواصل فيه البنك الأهلي تسريع استراتيجية توسيع شبكة فروعه، يظل تركيزه منصبّا على مواءمة انتشاره الجغرافي مع أولويات التنمية الاقتصادية المتجددة في السلطنة. ومن خلال الجمع بين الحلول المالية الشاملة والخبرة المحلية المتجذّرة، يواصل البنك أداء دور محوري في دعم الأهداف الوطنية للتنمية، مع تعزيز مكانته كمزود رائد لخدمات مصرفية مميزة.

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