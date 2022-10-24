لتحقيق مستهدفات مبادرة "السعودية الخضراء"

سعياً لتحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء، أبرم البنك السعودي البريطاني (ساب) ومؤسسة تنمية الغطاء النباتي الأهلية "مروج" اتفاقية تعاون مشترك لتنفيذ "المبادرة البيئية الوطنية للتشجير"، والتي تهدف لزراعة مليون شجرة في مختلف مناطق المملكة، تحت إشراف وزارة البيئة والمياه والزراعة، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر.

ووقع الاتفاقية كل من السيد توني كريبس، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك ساب، و المهندس وائل بوشه ، الرئيس التنفيذي لمؤسسة تنمية الغطاء النباتي "مروج"، وسط حضور عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين من الطرفين.

وبموجب الاتفاقية، سيتم تفعيل أطر التعاون بين الطرفين لتنفيذ أكبر مبادرة بيئية على مستوى القطاع المالي في المملكة. حيث ستتولي مؤسسة مروج، الذراع التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، مهام تنفيذ المبادرة التي يقودها بنك ساب للإسهام في تحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء. مع تكفل البنك بتغطية كافة التكاليف المالية للمبادرة بمبلغ إجمالي 46 مليون ريال سعودي.

وبهذه المناسبة صرح السيد توني كريبس قائلاً: " بداية أود أن أغتنم هذه الفرصة للثناء على الدور الريادي للمملكة تجاه معالجة القضايا البيئية. وحقيقة أننا نفخر بالدور المحوري الذي نقدمه في سبيل الاستدامة والمحافظة على البيئة. والحال كذلك مع إطلاق هذه المبادرة القيمة، المبنية على أساس التعاون التكاملي لدعم التنمية المستدامة، وتحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء. ونشكر مؤسسة مروج على الترحيب والتفاعل ، وإبداء استعدادهم الكامل لإثراء هذه المبادرة بخبراتهم وجهودهم".

من جهته قال المهندس وائل بوشه: " تأتي هذه الاتفاقية ضمن إطار جهود المؤسسة لتعزيز التعاون والتكامل مع مختلف المؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص في سبيل تحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء، خصوصاً في ظل التفاعل المجتمعي الكبير والرغبة بالمشاركة في هذه المبادرة الوطنية. فإننا نفخر بتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لكافة المبادرات الرامية لتنمية الغطاء النباتي، وتعزيز الجهود البيئية المتوافقة مع رؤية المملكة 2030 . وهنا نود أن نشكر البنك السعودي البريطاني على طرح هذه المبادرة، التي سيكون لها أثر مباشر في حماية البيئة وتحسين جودة الحياة".

ومن الجدير بالذكر، أن مؤسسة تنمية الغطاء النباتي "مروج"، مؤسسة حكومية غير ربحية تم تأسيسها من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر لتكون الذراع التنفيذي للمركز ويرأس مجلس أمناءها معالي وزير البيئة والمياه والزراعة. وقد جمعت هذه المبادرة "ساب" و "مروج" من منطلق الاهتمام المشترك بين الطرفين بمجال حماية البيئة، حيث يولي بنك ساب أهمية قصوى بالمبادرات المعززة للاستدامة، ويضع الممارسات البيئية والمجتمعية في صميم استراتيجيته.

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عن البنك السعودي البريطاني (ساب):

البنك السعودي البريطاني (ساب) هو مؤسسة مالية مرخصة وخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي السعودي. وتم تأسيسه في عام 1978م كشركة مساهمة سعودية، وتجمعه شراكة استراتيجية مع مجموعة HSBC .

ويقدم ساب خدمات مالية ومصرفية متكاملة، كالخدمات المصرفية الشخصية، والخدمات المصرفية للشركات والاستثمار والخدمات المصرفية الخاصة والخزينة. ويبلغ رأسمال ساب المدفوع 20.5 مليار ريال سعودي.

عن مؤسسة تنمية الغطاء النباتي الأهلية (مروج) :

مؤسسة غير ربحية أسستها وزارة البيئة والمياه والزراعة، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر. ويرأس مجلس أمناء المؤسسة معالي وزير البيئة والزراعة والمياه.