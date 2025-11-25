أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة هواوي، الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا، وشركة فيرجن موبايل الإمارات، أول علامة اتصالات رقمية بالكامل في المنطقة، عن توسيع شراكتهما الاستراتيجية، بهدف تسريع وتيرة الابتكار الرقمي، وتقديم تجارب أكثر سلاسة وتخصيصاً للعملاء ضمن منظومة هواوي المتكاملة.

وفي إطار هذا التعاون، سيتم تحميل تطبيق فيرجن موبايل الإمارات مسبقاً على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية الجديدة من هواوي، الأمر الذي يمنح المستخدمين حرية الوصول الفوري إلى خدمات فيرجن موبايل الرقمية المرموقة منذ اللحظة الأولى لتشغيل أجهزتهم. وتمثّل هذه الخطوة مرحلة جديدة من التعاون بين علامتين تشتركان في روح الابتكار التي تجمع بين قدرات منظومة هواوي الرقمية، ونهج فيرجن موبايل الذي يضع العميل في صميم تجربة الاتصال.

ويأتي هذا التكامل في إطار تجربة الإعداد المسبق للأجهزة من هواوي، وهي ميزة حصرية تتيح للمستخدمين التفاعل مع فيرجن موبايل الإمارات أثناء إعداد الجهاز للمرة الأولى. ومن خلال نقرة واحدة فقط، يمكن للعملاء استكشاف الباقات، وتنزيل التطبيق، وتفعيل خدماتهم مباشرةً، بما يعزز من انتشار العلامة التجارية لفيرجن موبايل ويُبسّط عملية الانضمام للمستخدمين الجدد.

وقال روب بيسويك، المدير العام لشركة فيرجن موبايل الإمارات: "لقد تمكنت فيرجن موبايل الإمارات من تحقيق النجاح في مواصلة البناء على أسس الابتكار والبساطة، فضلاً عن التركيز المستمر على تجربة العملاء. وتتيح لنا شراكتنا مع هواوي رفع مستوى هذه التجربة إلى آفاق جديدة، عبر التوسع في مجالات رقمية جديدة، وتعزيز نقاط الاتصال الرقمية مع المستخدمين، والوصول إلى شرائح أوسع بطرق أكثر تخصيصاً وفاعلية".

ومن خلال خارطة طريق استراتيجية تمتد لثلاث سنوات، تعزز هذه الشراكة آفاق استكشاف فرص نمو جديدة تشمل استقطاب العملاء عبر قطاع السياحة، وتعميق التكامل مع منظومة هواوي، بدءاً من الأجهزة القابلة للارتداء، وصولاً إلى منصات الإعلانات الرقمية. وبما أن مستخدمي الأجهزة الجديدة يمثلون أهم الفئات في السوق، يُعدّ تحميل التطبيق مسبقاً وسيلة مهمة لبناء علاقة طويلة الأمد قائمة على الثقة والانتماء.

من جانبه، قال ويليام هو، المدير العام لمجموعة هواوي لأعمال المستهلكين في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، قطاع تنمية النظام الإيكولوجي والتشغيل: "يعكس تعاوننا مع فيرجن موبايل الإمارات التزاماً مشتركاً إزاء ابتكار تجارب أذكى وأكثر سلاسة للمستخدمين. ومن خلال تحميل تطبيق فيرجن موبايل مسبقاً على أجهزة هواوي الجديدة وتكامل خدماته ضمن منظومتنا، فإننا نفتح آفاقاً جديدة للنمو ونقدّم في الوقت ذاته قيمة حقيقية للمستهلكين في دولة الإمارات."

وتشمل الشراكة أيضاً تعزيز تجربة تطبيق فيرجن موبايل على سلسلة ساعات هواوي بالتزامن مع إطلاق ساعتها الذكية الرائدة الجديدة في الإمارات، على أن يتم دعم الإطلاق بحملة تسويقية مشتركة عبر منصة إعلانات بيتال لزيادة الوعي والتفاعل عبر القنوات الرقمية.

وفي المرحلة المقبلة، ستواصل هواوي دعم فيرجن موبايل الإمارات من خلال قدراتها الواسعة في إدارة المنظومات الرقمية، لتمكينها من الوصول إلى شرائح رئيسية من العملاء مثل السياح القادمين ومحبي السفر، خصوصاً من السوق الصيني. كما يدرس الجانبان فرص التعاون التسويقي المشترك مع شركاء إقليميين لتنفيذ حملات تفاعلية مبتكرة بين العلامتين.

وفي الوقت الذي تواصل فيه هواوي وفيرجن موبايل الإمارات جهودهما الرامية لتعميق تعاونهما الاستراتيجي، فإن هذه الشراكة ترسي معياراً جديداً لتكامل المنظومات الرقمية في قطاع الاتصالات، حيث تجمع بين ابتكار فيرجن موبايل الذي يركّز على العميل وريادة هواوي التقنية لتقديم تجارب رقمية متكاملة ترتقي بحياة المستخدمين في دولة الإمارات وخارجها.

نبذة حول فيرجن موبايل الإمارات العربية المتحدة

تهدف فيرجن موبايل إلى جعل "خدمات الهاتف المتحرك أفضل"، عبر إعادة ابتكار تجارب الاستخدام يومياً وللجميع، مع تركيز واضح على احتياجات الناس، سواء كوانوا عملاء أو موظفين. وقد أطلقت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (EITC) فيرجن موبايل كأول خدمة هواتف متحركة رقمية بالكامل في دولة الإمارات العربية المتحدة، لتُقدّم تجربة غير مسبوقة في المنطقة. وتُعدّ فيرجن موبايل العلامة التجارية الثانية لخدمات الهاتف المتحرك التي تندرج تحت مظلة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، حيث تعمل وفق حقوق والتزامات رخصة الاتصالات الخاصة بالشركة، بينما تُقدّم عرضاً مختلفاً بوضوح ووعداً مميزاً للعلامة التجارية.

