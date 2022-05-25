عامٌ جديد ثانٍ يستهله فندق كورال دبي ديرة، الذي تديره إدارة الضيافة القابضة (إتش إم إتش)، بتعاونٍ مبتكر مع شركة «دي جريد» لتحويل نفايات PET (البولي إيثيلين) إلى خيوط عالية الجودة لصناعة الأقمشة.

فقد مكنت مبادرة Be Green, Go Green التي أطلقتها إدارة ضيافة القابضة (إتش إم إتش) في 2021، فرق عمل المجموعة لاتخاذ موقف إيجابي في مجتمعاتهم المحلية للتصدي لتغير المناخ وحماية البيئة.

يقول السيد محمد فؤاد، المدير العام: "يشتري العملاء المليارات من زجاجات المشروبات البلاستيكية كل عام. وعلى الرغم من أن معظم هذه الزجاجات مصنوعة من مادة PET عالية القابلية لإعادة التدوير، فلا يُعَاد تدوير سوى نسبة ضئيلة منها فقط فعلياً، بينما ينتهي الحال ببقيتها في مكبات النفايات أو في الأنهار والبحار، ما يسفر عن مشكلة بيئية خطيرة".

في إطار حملة فندق كورال دبي ديرة للتخلص من النفايات البلاستيكية في المكبات، التزام الفندق بالتخلص من النفايات البلاستيكية المصنوعة من مادة PET (إيثيلين تيرفثالات) بطريقة بديلة. تُصنع عبوات الأغذية والمشروبات عادةً من مادة PET، وهو نوع شفاف وقوي وخفيف الوزن من البلاستيك يشيع استخدامه في عبوات المشروبات الغازية والعصائر والمياه صغيرة الحجم.

وأضاف السيد فؤاد: "لا يدخر فريقنا جهداً في التأكد من وجود رمز إعادة تدوير نفايات PET المميز (PET1) على نفايات مواد التعبئة في جميع مقار عملنا. وعلى مدار العام الماضي، ساهمنا بما يزيد عن ٢٠٠ حقيبة من النفايات القابلة لإعادة التدوير في مبادرة "زجاجات ببساطة" في إطار التزامنا بمبدأ "تحويل المخلفات بدلاً من التخلص منها". كل شيء يعاد تدويره يحدث فرقاً، ونحن نفخر بأداء دورنا في هذا الشأن".

يقدم فندق كورال دبي ديرة خدمة عملاء رائدة، ومعايير سلامة تحظى بتقدير دولي، ومرافق استثنائية لرفاهية النزلاء، ما يمنح عملاءنا تجربة مميزة تتسم بالترحيب والرعاية، كل ذلك مع وضع الآثار العائدة على البيئة في الاعتبار دائماً.

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حول فنادق ومنتجعات كورال

فنادق ومنتجعات كورال، بإدارة أتش أم أتش-إدارة الضيافة القابضة-افتتحت عام 2003 كأول سلسلة لفنادق الخالية من الكحول. هي مشاريع ذات أربع وخمس نجوم تركز على الجودة والامتياز. كورال تشمل فنادق ومنتجعات رائعة منتشرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومصممة للمسافرين الذين يبحثون عن جو حميم وخدمات مميزة وبيئة آمنة. تخدم كورال زوارها بشغف كبير من خلال فنادقها العديدة: فندق كورال بيروت الحمرا، فندق وشقق كورال مسقط، فندق كورال الأحساء، فندق كورال الجبيل، فندق كورال الخبر، فندق كورال الخرطوم، فندق كورال بورسودان، فندق كورال دبي ديرة، ومنتجع كورال بيتش الشارقة. جميع الفنادق والمنتجعات تشمل مطاعم ومقاهي متنوعة ومرافق أعمال وترفيه، كما أنّها مجهزة بغرف مختلفة الأحجام لتلبي احتياجات الزوار سواء كانوا قادمين بإجازة عائلية أو لرحلة طويلة أو بهدف العمل أو الترفيه.

للمزيد من المعلومات:

www.hmhhotelgroup.com/coralbeachresortsharjah

حول أتش أم اتش

تأسست أتش أم أتش - إدارة الضيافة القابضة عام 2003 في دبي، وهي شركة إدارة فنادق متكاملة تفخر بأنها إحدى أكبر الشركات في المنطقة، المتخصصة في قطاع الفنادق الخالية من الكحول. تقدم أتش أم أتش لمالكي الفنادق والمطورين العقاريين مجموعة واسعة من الحلول عالمية المستوى للإدارة الشاملة مع خمس أسماء فندقية متميزة ومع ذلك متكاملة تلبي احتياجات قطاعات متنوعة من السوق من الحياة العصرية إلى الفاخرة. وتشمل فنادق ومنتجعات باهي، فنادق ومنتجعات كورال، فنادق كورب، شقق ايوا الفندقية وفنادق ايكوس.



نجحت أتش أم أتش بتوسعها الاستراتيجي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في فتح أبواب عالم من الفرص وفي الوقت نفسه خلق قيمة لشركائها، العاملين فيها وعملائها. قائمة أعمالها الحالية تشمل فنادق رائعة تقع في بعض من أكثر الوجهات المطلوبة في أرجاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة إلى مجموعة متميزة من الفنادق تحت التطوير لزيادة تواجد أتش أم أتش في المنطقة بصورة أوسع.

للمزيد من المعلومات حول أتش أم اتش، رجاء زيارة الموقع: http://www.hmhhotelgroup.com

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مومينا تشودري Momina Chaudhry

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