تشمل هذه الشراكة إنشاء ثلاث قدرات رئيسية ضمن مركز التميز السيبراني وهي مركز عمليات أمن الفضاء ومختبر التقييم السيبراني، ومختبر التشفير.

تركّز هذه الشراكة الاستراتيجية طويلة المدى على بناء القدرات الوطنية، ودفع الابتكار، وتعزيز قدرات الدفاع السيبراني السيادي، مع التركيز في المرحلة الأولى على قطاع الفضاء.

بمناسبة معرض دبي للطيران، وقّعت تاليس ومجلس الأمن السيبراني مذكرة تفاهم تهدف إلى إقامة شراكة استراتيجية طويلة المدى لإنشاء مركز تميز سيبراني داخل دولة الإمارات.

تشمل هذه الاتفاقية التطوير المشترك وتنفيذ ثلاثة مشاريع رئيسية:

مركز عمليات أمن الفضاء: وهو مركز متخصص مكرّس لتعزيز الأمن السيبراني للبنى التحتية الفضائية، يجري تطويره بالتعاون مع شريك محلي، وسيكون هذا المركز مرتبطاً بمركز العمليات الأمني، ومزوّداً بقدرات تقنية متقدمة، كما سيتيح نقل المعرفة من خلال برامج تدريب متخصصة ببرامج مراقبة الأقمار الاصطناعية وأنظمة المحطات الأرضية.

مختبر التقييم السيبراني: وهو مختبر مخصص لاختبار وتقييم البرمجيات والمكوّنات التقنية، ومصمم ليتم تشغيله من قبل كوادر وطنية إماراتية، كما سيدعم هذا المختبر تطوير السياسات والمعايير وأطر الحوكمة لمجالات حيوية في الدولة، مع التركيز مبدئياً على قطاع الفضاء، بما يعزز مكانة الإمارات كنموذج إقليمي متميز في مجال التميز السيبراني.

مختبر التشفير: وهو منصة مخصصة لتصميم واختبار وتنفيذ والتحقق من حلول التشفير المخصصة لبيئة الفضاء، مع التركيز على التشفير ما بعد الكمي وتوزيع المفاتيح الكمومية وسيقدّم خبراء تاليس برامج تدريب متقدمة ونقل للمعرفة، مستفيدين من خبراتهم المكتسبة في مشاريع وكالة الفضاء الأوروبية.

ستندرج هذه المشاريع ضمن مركز التميز السيبراني، وهي مبادرة يقودها سعادة الدكتور محمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، وتهدف الشراكة إلى دعم رؤية الدولة للسيادة التكنولوجية، وتعزيز البحث والتطوير المحلي، والمساهمة في بناء خبرة إماراتية مستدامة في أمن الفضاء السيبراني، وأكد سعادة الدكتور محمد حمد الكويتي أن هذه الشراكة تأتي في إطار رؤية دولة الإمارات الاستراتيجية لتعزيز المرونة السيبرانية وتدريب الكوادر الوطنية في المجالات الرقمية وحماية الفضاء الرقمي للدولة من المخاطر والتهديدات المتزايدة كما تأتي في إطار استمرار أطر التعاون والتنسيق المتبادل مع كبرى الشركات العالمية في مجالات الأمن السيبراني لضمان مستقبل رقمي آمن ومزدهر.

وقال كريستوف سالومون، نائب الرئيس التنفيذي للاتصالات الآمنة وأنظمة المعلومات في شركة تاليس: "يمثل هذا التعاون مع مجلس الأمن السيبراني محطة مهمة في التزامنا المشترك لدعم منظومة الأمن السيبراني السيادية والآمنة والمستدامة في دولة الإمارات. فمعاً، ندمج خبراتنا المتكاملة وطموحنا المشترك لقيادة مستقبل الأمن السيبراني، بدءاً من مجال الفضاء".

ومن خلال مركز التميز السيبراني، ستعمل تاليس ومجلس الأمن السيبراني على تعزيز القدرات الحالية في دولة الإمارات وبناء قدرات جديدة، عبر الاستفادة من البحث والتطوير والابتكار المشترك، كما ستمتد الشراكة إلى مجالات استراتيجية أخرى تتجاوز قطاع الفضاء، حيث سيعمل الطرفان معاً على استهداف الأسواق الدولية.

أُنشئ مجلس الأمن السيبراني في نوفمبر 2020 بقرار من مجلس الوزراء، بهدف وضع استراتيجية شاملة للأمن السيبراني، وضمان بنية تحتية سيبرانية آمنة ومتينة تواكب رؤية الدولة نحو التحول الرقمي الآمن. يرأس المجلس رئيس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، ويعمل على تطوير الأطر القانونية والتنظيمية للأمن السيبراني، وتأمين التقنيات الحالية والمستقبلية. كما يُعنى المجلس ببناء منظومة سيبرانية نابضة بالحياة من خلال تحفيز الابتكار، وتعزيز التعاون مع الجهات الأكاديمية والحكومية والمؤسسات على المستوى المحلي لدولة الإمارات والدولي، فضلاً عن تنفيذ برامج توعية وبناء القدرات في جميع أنحاء الدولة بما يحقق السلامة الرقمية للمجتمع الإماراتي.

