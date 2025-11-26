يتوافق هذا التعاون مع محفظة "إيه آي كيو" من حلول الحفر المعزّزة بالذكاء الاصطناعي، ويهدف إلى إحداث أثر إيجابي في عمليات الحفر لدى العملاء

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة – أوسلو، النرويج : أعلنت شركة "كونغسبيرغ ديجيتال"، المزود العالمي لحلول البرمجيات الصناعية، وشركة "إيه آي كيو"، الرائدة في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي لقطاع الطاقة، عن توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي تهدف إلى تعزيز كفاءة عمليات الحفر باستخدام الذكاء الاصطناعي.

ويهدف هذا التعاون إلى دمج الخبرة الصناعية العميقة والقدرات التقنية المتطورة لشركة "كونغسبيرغ ديجيتال" مع خبرة "إيه آي كيو" في تصميم وتطبيق حلول الذكاء الاصطناعي، وذلك بهدف استكشاف فرص التعاون المشترك وتطوير قدرات وكلاء الذكاء الاصطناعي (Agentic AI) التي من شأنها تعزيز كفاءة العمليات وتحسين أداء أنشطة الحفر الحالية والمستقبلية.

تعليقاً على ذلك، قال شين ماكاردل، الرئيس التنفيذي لشركة "كونغسبيرغ ديجيتال": "يتطلّب مشهد الطاقة العالمي تعاوناً مفتوحاً وحلولاً ذكية قابلة للتوسع. ومن خلال الجمع بين منصّة (Industrial Work Surface) التابعة لنا وخبرة ’إيه آي كيو‘ في مجالي الذكاء الاصطناعي والابتكار التقني، نعمل على تحقيق مستويات غير مسبوقة من الكفاءة وتسريع وتيرة تحقيق القيمة في القطاع الصناعي."

وتجسّد هذه الاتفاقية التزام شركة "كونغسبيرغ ديجيتال" بتوسيع شبكة شراكاتها مع أبرز المبتكرين على مستوى العالم، بما يعزّز انتشار منصّتها الصناعية (Industrial Work Surface) ويساهم في بناء منظومات صناعية رقمية متكاملة ذات طابع عالمي.

وتُساهم "إيه آي كيو" في هذا التعاون بخبرتها الواسعة في تطوير وتسويق حلول الذكاء الاصطناعي التي تعزّز الكفاءة التشغيلية وترسّخ مبادئ الاستدامة وترفع مستوى الأداء في قطاع الطاقة. كما تؤدي الشركة دوراً محورياً في دعم رؤية دولة الإمارات الرامية إلى ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2031، من خلال تمكين الشركات من خلال تسريع تبنّي التقنيات الرقمية وتحقيق نتائج تشغيلية ملموسة قائمة على الذكاء الاصطناعي.

من جانبه، قال دينيس جول، الرئيس التنفيذي لشركة "إيه آي كيو": "نُدرك أهمية التعاون مع روّاد التكنولوجيا لدفع الابتكار وتسريع وتيرته، ومواكبة التحوّل الجوهري الذي يشهده قطاع الطاقة. يتوافق هذا التعاون مع مجموعة حلول "إيه آي كيو" للحفر المعزّزة بالذكاء الاصطناعي، ونحن نتطلّع إلى الأثر الإيجابي الذي سيُحدثه هذا التعاون في عمليات الحفر لدى عملائنا."

ويُجسّد هذا التعاون بين "كونغسبيرغ ديجيتال" و"إيه آي كيو" خطوةً متقدّمة نحو ترسيخ الابتكار القائم على الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة، عبر توظيف الذكاء الصناعي لدعم مسيرة التحوّل نحو أنظمة طاقة أكثر كفاءة واستدامة وموثوقية.

نبذة عن "كونغسبيرغ ديجيتال"

تُعدّ "كونغسبيرغ ديجيتال" من أبرز مزوّدي الجيل الجديد من حلول التوأم الرقمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتقدّم خدماتها لعملاء في قطاعات النفط والغاز والتصنيع وطاقة الرياح البحرية. وتعتمد منصتها الصناعية (Industrial Work Surface) على تقنية Kognitwin®، لتُعيد تعريف أساليب استخدام البيانات والرؤى في دعم اتخاذ القرار ورفع كفاءة العمليات الصناعية.

نبذة عن شركة "إيه آي كيو"

"تعد إيه آي كيو" شركة رائدة متخصصة في تطوير حلول الذكاء الاصطناعي المخصصة لقطاع الطاقة، وتهدف إلى تسريع التحول الرقمي عبر منظومة النفط والغاز، وسلسلة القيمة على نطاق أوسع. وقد قامت الشركة بتطوير ENERGYAI وهو أول حل من نوعه قائم على وكلاء الذكاء الاصطناعي (Agentic AI) لقطاع الطاقة، ويتم تطبيقه مبدئياً عبر عمليات أدنوك في الاستكشاف والانتاج. كما تعمل "آيه آي كيو" على تطوير ونشر مجموعة من حلول الذكاء الاصطناعي التي تعزز الكفاءة التشغيلية وتقدم قيمة مضافة لعملائها في قطاع الطاقة.

لمعرفة المزيد، الرجاء زيارة: aiqintelligence.ae/

