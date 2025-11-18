أكد محمد الهاشمي الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد أن التعاونية ملتزمة بشكل كامل بتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة الغذائية في جميع مراحل استيراد وتداول المنتجات الغذائية المعروضة في فروعها، وذلك حرصاً منها على ضمان سلامة المستهلكين وتقديم أفضل السلع بأسعار تنافسية.

وأوضح أن عملية استيراد المواد الغذائية تخضع لضوابط دقيقة تشمل اختيار الموردين والمنتجات بعناية، مع الالتزام باتفاقيات تضمن وصول السلع بمدة صلاحية كافية، حيث يتم استقبالها في المستودع المركزي وفقاً لمعايير نظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة (HACCP) المعتمد دولياً.

وبيّن أن الحد الأدنى لصلاحية المنتجات الغذائية عند الاستيراد هو ستة أشهر لمنتجات السلع الاستهلاكية، مشيراً إلى أنه في حال اقتراب بعض المنتجات من انتهاء صلاحيتها، يتم إرجاعها إلى الموردين، بينما تُطرح بعض الأصناف في عروض ترويجية خاصة قبل انتهاء صلاحيتها بوقت كافٍ.

كما أكد أنه يوجد بالتعاونية نظام رقابي يومي في جميع فروعها، يتم من خلاله التحقق من تواريخ صلاحية المنتجات الطازجة والاستهلاكية، حيث تم تدريب جميع الموظفين على تنفيذ عمليات الفحص والرقابة وفق جداول زمنية محددة لضمان سلامة المعروضات.

وفيما يتعلق بشكاوى العملاء، أوضح الهاشمي أن جميع الملاحظات يتم التعامل معها بسرعة وكفاءة من خلال فرق خدمة العملاء المتخصصة، مؤكداً أن رضا المستهلكين يمثل أولوية قصوى في جميع أعمالها وخططها التشغيلية.

وأشار إلى أن المستهلكين يمكنهم الاطمئنان إلى جودة المنتجات الغذائية المعروضة في فروع التعاونية، بفضل الجهود اليومية التي يبذلها موظفوها لضمان الالتزام الكامل بمعايير السلامة والجودة.

-انتهى-

