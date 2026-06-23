عمّان، الأردن – أعلن تطبيق التواصل الاجتماعي الجديد بوينت زيرو المبني على تحكم المستخدم وتجربة اكتشاف أكثر ذكاءً واتصال قائم على الثقافة والاهتمامات المشتركة، عن إطلاقه رسميًا، مقدمًا طريقة جديدة تتيح للأفراد تشكيل ما يشاهدونه، واكتشاف محتوى متنوع، والمشاركة في المحادثات الرقمية بطريقة أكثر فاعلية.

وانطلاقًا من إيمانه بأن منصات التواصل الاجتماعي يجب أن تكون أكثر شفافية وشخصية وتركيزًا على المستخدم، يمنح بوينت زيرو مستخدميه قدرة أكبر على التحكم في الخوارزمية خاصتهم واهتماماتهم ومسارات اكتشافهم للمحتوى. فبدلًا من أن تتحكم الخوارزمية بما يظهر للمستخدم، تتيح للمستخدمين التواصل مباشرة مع التطبيق وتحديد ما يرغبون في مشاهدة المزيد منه أو التقليل منه أو تجنبه بالكامل.

ومن أبرز مزايا بوينت زيرو أيضًا ميزة الـ Signals (~)، وهي أداة اكتشاف صُممت لتنظيم المحتوى حول المواضيع النشطة والاهتمامات المشتركة واللحظات الثقافية المؤثرة. وعلى عكس الوسوم التقليدية (Hashtags)، تساعد الـ Signals المستخدمين على الوصول إلى محادثات أكثر صلة باهتماماتهم، مع منحهم سيطرة أكبر على ما يشاهدونه ويستكشفونه ويتفاعلون معه.

وقال عيسى العدِيلي، مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بوينت زيرو: "شهدنا مدى الإحباط الذي أصبح يشعر به المستخدمون تجاه تجارب التواصل الاجتماعي التي تبدو متكررة ومقيدة وخارجة عن سيطرتهم. لقد تم تطوير بوينت زيرو لإحداث تغيير حقيقي في هذا الواقع، من خلال منح المستخدمين طريقة مباشرة لتخصيص والتحكم بما يشاهدونه، واكتشاف ما يهمهم، وصياغة تجربتهم الرقمية بأنفسهم."

يجمع التطبيق الجديد بين الفيديوهات القصيرة، والتفاعل المباشر، واكتشاف المواضيع، وتخصيص المحتوى، والتفاعل القائم على صناع المحتوى ضمن منصة واحدة، إلى جانب مجموعة من الميزات الفريدة الأخرى. وقد صُممت التجربة لتلبية احتياجات المستخدمين وصناع المحتوى والمجتمعات والعلامات التجارية الباحثة عن طرق أكثر عمقًا ومعنى للتواصل حول الاهتمامات المشتركة واللحظات الثقافية الحقيقية.

ومع استمرار نمو المنصة، تخطط بوينت زيرو لإطلاق فرص نمو منظمة من خلال برامج معتمدة تهدف إلى دعم صناع المحتوى المؤهلين والمشاركين النشطين على المنصة.

ويعكس هذا الإطلاق الرؤية الأوسع لـ بوينت زيرو والمتمثلة في إعادة تشكيل أسس وسائل التواصل الاجتماعي، وبناء منصة يصبح فيها اكتشاف المحتوى أكثر صلة وفاعلية، وتكون المشاركة أكثر وعيًا وهدفًا، ويتمتع فيها المستخدمون بدور أكبر في تشكيل بيئتهم الرقمية.

واستكمالًا للزخم الذي رافق إطلاق التطبيق، نظمت بوينت زيرو أول فعالية مجتمعية لها في المقر الرئيسي للشركة في عمّان، حيث اجتمع صناع المحتوى والمؤثرين والمتخصصون في القطاع وممثلي وسائل الإعلام لاستكشاف فرص التعاون وتبادل الأفكار. ويعكس هذا اللقاء التزام بوينت زيرو لبناء مجتمع رقمي وواقعي أكثر تمكينًا، قادر على المساهمة الفاعلة في تشكيل مستقبل الثقافة الرقمية في المنطقة.

يتوفر تطبيق بوينت زيرو الآن للتنزيل عبر App Store وGoogle Play.

الموقع الإلكتروني: www.pointzeroapp.com

للتواصل الإعلامي: press@pointzeroapp.com

نبذة عن بوينت زيرو

بوينت زيرو منصة اجتماعية مبنية حول التحكم، الاكتشاف، المشاركة، والقيمة المشتركة. من خلال الـ AlgoZero ،Signals، والـ Growth Program، تمنح بوينت زيرو الناس دورًا أكثر فاعلية في تشكيل تجربتهم الرقمية. المنصة مصممة لعلاقة جديدة بين الناس ووسائل التواصل: أنظمة أوضح، اكتشاف أكثر مشاركة، ومحتوى يمكن للمستخدمين التأثير فيه فعلًا.

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