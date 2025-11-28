دبي: تواصل شركة تريدرز هب، شركة الوساطة المالية المرخّصة من هيئة الأوراق المالية والسلع (SCA) والمقرّ الرئيسي لها في أبوظبي، ترسيخ مكانتها كشريك تداول موثوق للمستثمرين الإقليميين والدوليين، عبر الجمع بين الموثوقية التنظيمية المحلية والتنوّع في الأدوات الاستثمارية، ضمن نموذج تشغيلي يضع مصلحة العميل في صميم عملياته.

توفر الشركة إمكانية الوصول إلى أكثر من ألف سوق عالمي تشمل العملات الأجنبية، الأسهم، المؤشرات، صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs)، والسلع، عبر منصّات تداول متقدمة تدعم التداول الآلي والاجتماعي. وتستند عملياتها إلى بنية المعالجة المباشرة (STP) التي تضمن تنفيذ الأوامر بسرعة وشفافية ومن دون أي تدخل يدوي، فيما تُحفظ أموال العملاء في حسابات منفصلة وفق أعلى معايير الأمان المالي.

وتقدّم "تريدرز هب" نظام حسابات متدرّجًا يستوعب مختلف فئات المتداولين، بدءًا من الحسابات الأساسية بإيداع أدنى يبلغ 100 دولار أمريكي وفروقات أسعار تبدأ من 1.9 نقطة دون عمولات، وصولاً إلى حسابات المحترفين والمؤسسات التي توفر فروق أسعار مباشرة (Raw Spread)، واتصال FIX API، وخدمة مدير حسابات مخصصة لكل عميل.

ويعتمد نموذج خدمة العملاء في الشركة على العنصر البشري والتركيز الإقليمي، حيث توفر دعماً متعدّد اللغات على مدار خمسة أيام في الأسبوع. وفي أكتوبر 2025، أطلقت الشركة حسابًا حصريًا للمواطنين الإماراتيين يتيح التداول من دون رسوم، مع حوافز مخصصة، في خطوة تعكس التزامها بدعم مشاركة المستثمر المحلي وتعزيز دوره في الأسواق المالية.

وقد لاقت هذه المبادرة إقبالًا متزايدًا من المستثمرين الإماراتيين، الذين يرون في "تريدرز هب" وسيطًا محليًا موثوقًا يجمع بين الموثوقية التنظيمية وإمكانية الوصول إلى الأسواق العالمية. كما تواصل الشركة انخراطها النشط مع المجتمع الإماراتي من خلال برامج تهدف إلى تعزيز الثقافة المالية وتمكين شبكات التداول المحلية في الدولة، بما ينسجم مع رؤية الإمارات في بناء اقتصاد معرفي متقدم.

وحصلت "تريدرز هب" على جائزة «أكثر وسيط منظم واعد لعام 2024» تقديراً لالتزامها بالحوكمة والشفافية التشغيلية. كما تواصل تطوير منظومتها الرقمية عبر التكامل مع UAE PASS وتحسين وظائف منصاتها لتيسير تجربة التداول لكل من المستثمرين الجدد والمحترفين.

وقال حافظ بكر، الرئيس التنفيذي للعمليات في "تريدرز هب: "نلتزم بتوفير بيئة تداول آمنة ومنظّمة تواكب المعايير العالمية وتجمع بين السرعة والموثوقية. هدفنا بسيط وواضح تقديم تجربة تداول تضع ثقة العميل في المقدمة، وتعكس مكانة الإمارات كمركز مالي متطور على مستوى المنطقة والعالم."

ومع توسّع قاعدة عملائها، وتنامي خدماتها التقنية، وتعزيز تواصلها مع مجتمع المتداولين الإماراتيين، تواصل "تريدرز هب" ترسيخ موقعها كإحدى أبرز شركات الوساطة المالية في دولة الإمارات، قائمة على أسس التنظيم، الشفافية، والنمو المستدام.

عن تريدرز هب

تريدرز هب هي شركة وساطة مالية خاضعة لتنظيم هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات، ويقع مقرها الرئيسي في أبوظبي. توفر المنصة الوصول إلى أصول متعددة تشمل الفوركس، الأسهم، المؤشرات، السلع، صناديق المؤشرات، والعملات الرقمية. مستندة إلى مبادئ الشفافية والابتكار وخدمة العملاء أولًا، تقدم تريدرز هب مستويات مختلفة من الحسابات لتلبية احتياجات كل متداول، من المستثمرين الجدد إلى المؤسسات الكبيرة. ومع دعم متعدد اللغات يركز على العنصر البشري وبنية تحتية آمنة، تمكن المنصة المتداولين في المنطقة من الانخراط في الأسواق العالمية بثقة وطمأنينة.

-انتهى-

#بياناتشركات