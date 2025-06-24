دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "ترف"، شركة التطوير العقاري الإماراتية التابعة لـ"ياس القابضة"، اليوم عن تعيين شركة "بيناكل إنترناشيونال بايلينغ فاونديشنز ذ.م.م" مقاولاً للأعمال التمهيدية لمشروعها المرتقب، فلل "كارل لاغرفيلد"، في منطقة "ميدان" بمدينة محمد بن راشد.

ويتماشى مشروع "كارل لاغرفيلد" مع الطلب المتنامي على الوحدات السكنية التي توفر نمط الحياة فائق الفخامة في دبي، والإقبال التصاعدي على منطقة "ميدان" التي تشهد حالياً اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين العقاريين، بفضل موقعها المميز، والعوائد الإيجارية المرتفعة، ونظام التملك الحر، ومشاريع البنية التحتية الضخمة بمليارات الدراهم.

وبهذه المناسبة، قال محمد الدهّان، الرئيس التنفيذي لشركة "ترف": "يسرنا توحيد الجهود مع شريك عالمي مرموق يشاركنا الشغف لإرساء معايير جديدة للفخامة. فالتعاون مع أفضل الشركات في القطاع لتوفير تجربة سكنية فريدة تجمع بين الفخامة والأناقة العصرية هو جوهر قيمنا في ترف". وأضاف: "إن تعيين شركة ’بيناكل إنترناشيونال‘ خطوة محورية نحو تحقيق رؤيتنا لفلل ’كارل لاغرفيلد‘، التي تتجاوز بمعاييرها كونها مجرد مجموعة منازل، بل تجسيد للأناقة والإبداع والنزاهة المعمارية تعكس إرث المصمم العالمي وتحمل توقيعه، وتعكس مكانة دبي كوجهة عالمية للعقارات الفاخرة ومركز استثماري عالمي".

من جانبه، قال راهول ساي من شركة "بيناكل إنترناشيونال": "يسعدنا أن نكرس خبراتنا لتنفيذ مشروع بهذه الرؤية الطموحة. فالمشهد المعماري في منطقة ميدان يتطلب كلاً من الدقة والابتكار، وهما أبرز سمات نهج ’بيناكل‘ في تنفيذ الأساسات الراسخة".

تجدر الإشارة إلى أن فلل "كارل لاغرفيلد" تتكوّن من 51 فيلا فاخرة، تتراوح بين خمس وسبع غرف نوم، وتتميز بتصاميم داخلية ذات طابع عصري مستقبلي، وحدائق خاصة، وإمكانية دخول حصرية إلى نادٍ خاص، وتطل جميعها على بحيرة كريستالية مع إطلالة خلابة على معالم وسط مدينة دبي. ومن المخطط أن يتم الانتهاء من المشروع مع نهاية عام 2027.

لمحة حول ترف:

تختص ترف في التطوير العقاري، وتهدف إلى تصميم مجموعة من المشاريع السكنية الفاخرة في جميع أنحاء دولة الإمارات. وتعتزم الشركة، التي تأسست مطلع عام 2023، طرح سلسلة من العقارات السكنية الحصرية والفاخرة في عدد من أبرز المواقع الفاخرة في الدولة لصالح العملاء المحليين والأجانب. وتعكس منهجية ترف بالتركيز على أدق التفاصيل مدى التزامها بتطوير مساحات عالية الجودة وقائمة على أسلوب الحياة، لتُلهم مجتمعاتها وعملاءها لتحقيق كامل إمكاناتهم. وتندرج ترف تحت مظلة مجموعة ياس القابضة، المجموعة الاستثمارية الرائدة التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها. وينسجم إطلاق ترف مع جهود المجموعة لتنويع محفظتها ودعم خطط نموها إلى جانب وضع معايير جديدة لأسلوب الحياة الفاخر الخاص بالسكان والمستثمرين في دولة الإمارات وخارجها. الموقع الإلكتروني: www.tarafholding.com

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