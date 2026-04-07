تعزيز الشراكات العالمية من أجل رعاية صحية مستدامة وميسّرة للجميع

أبوظبي– أعلنت أسبن الطبية عن سلسلة من المبادرات المتماشية مع شعار «الصحة بلا حدود: التعاون العلمي العالمي من أجل الأمن الصحي». وتؤكد هذه المبادرات على الدور الحيوي للتعاون الدولي في بناء أنظمة رعاية صحية مرنة، وميسّرة، ومستدامة، لا سيما في ظل تزايد القيود على التمويل العالمي.

في ظل الضغوط المتزايدة التي تواجهها أنظمة الرعاية الصحية حول العالم، تعزّز أسبن الطبية التزامها بتطوير الشراكات العابرة للحدود التي تُمكّن من تبادل المعرفة، وتنمية الكفاءات، وتعزيز قدرات الاستجابة السريعة. ومن خلال تعزيز التعاون بين الحكومات ومقدّمي الرعاية الصحية والمجتمعات العلمية، تسعى الشركة إلى دعم الأمن الصحي وتحسين نتائج المرضى في دولة الإمارات والمنطقة بشكل أوسع.

"لم يعد وجود منظومة صحية عالمية قوية ومترابطة خياراً، بل أصبح ضرورة"، قالت كلير ويستبروك-كير، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في أسبن الطبية.

"ومن خلال التعاون وتبادل الخبرات، يمكننا مواجهة أبرز التحديات الصحية الراهنة وضمان إتاحة رعاية صحية عالية الجودة للجميع، بغض النظر عن الموقع الجغرافي."

ستركّز مبادرات أسبن الطبية بمناسبة اليوم العالمي للصحة على ثلاثة محاور رئيسية: تعزيز جاهزية القوى العاملة في قطاع الرعاية الصحية، ودعم تقديم الرعاية المتكاملة في المناطق النائية والمحرومة، وتعزيز الابتكار من خلال الشراكات الدولية.

وتستند هذه الجهود إلى الخبرة الواسعة التي تمتلكها الشركة في تقديم حلول الرعاية الصحية في البيئات المعقّدة وعالية المخاطر، حيث يُعدّ التنسيق والقدرة على التكيّف عنصرين أساسيين.

يأتي هذا الإعلان في وقت تتصاعد فيه النقاشات العالمية حول الحاجة إلى استثمارات مستدامة في أنظمة الرعاية الصحية. وتماشياً مع الأولويات التي حددتها منظمة الصحة العالمية، تدعو أسبن الطبية إلى زيادة التمويل، وتعزيز مواءمة السياسات، وتطوير أطر تعاونية تمكّن الدول من الاستجابة بفعالية للتهديدات الصحية الحالية والمستقبلية.

وفي دولة الإمارات، تواصل أسبن الطبية لعب دور محوري في دعم الأولويات الصحية الوطنية من خلال تقديم رعاية عالية الجودة تركز على المريض، والمساهمة في تطوير بنية تحتية صحية قوية. وعلى مستوى المنطقة، تعمل الشركة بشكل نشط مع شركائها على توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات الأساسية وبناء القدرات في الأماكن الأكثر حاجة.

من خلال وضع التعاون في صميم نهجها، تؤكد شركة أسبن ميديكال التزامها بتعزيز الأمن الصحي العالمي وضمان ألا تُترك أي مجتمع خلف الركب. ومع تسليط يوم الصحة العالمي الضوء على أهمية العمل الجماعي، تدعو الشركة جميع الأطراف المعنية حول العالم للتكاتف من أجل خلق مستقبل أكثر صحة ومرونة للجميع.

عن أسبن الطبية

أسبن ميديكال هي مزود عالمي للحلول الصحية لخدمة مجموعة متنوعة من العملاء في الحكومات والمنظمات غير الحكومية والوكالات العالمية والقطاع الخاص. تُعد الشركة رائدة عالمياً في تقديم الحلول الصحية في أي بيئة، لا سيما تلك التي تكون نائية أو صعبة أو قليلة الموارد. تشمل خدماتها إدارة وبناء البنية التحتية الصحية، وخدمات الإسعاف الجوي والاسترجاع الطبي، وصحة القوى العاملة والوظيفية، والتقنيات الصحية، والاستجابة الإنسانية والكوارث، والإمدادات الطبية، والتدريب، والخدمات الاستشارية.

في عام 2012، تعاونت أسبن ميديكال مع شرطة أبوظبي لإطلاق خدمة "الإسعاف الوطني". وفي عام 2014، وسعت حكومة الإمارات الخدمة لتشمل إمارات الشارقة وعجمان وأم القيوين والفجيرة ورأس الخيمة. وكانت هذه أول شراكة من نوعها مع شركة أسترالية تساهم في تطوير نماذج جديدة لتقديم خدمات الرعاية الصحية في الإمارات ومنطقة الخليج الأوسع.

في عام 2015، بدأت الشركة بتقديم خدمات الإسعاف الطبي الطائر (HEMS) لجميع الشركات التابعة لشركة أبوظبي الوطنية للبترول (أدنوك). أسبن ميديكال هي المنظمة التجارية الوحيدة في العالم التي حصلت على شهادة من منظمة الصحة العالمية (WHO) كفريق طبي طارئ للتعامل مع تفشيات الأمراض المعدية وعمليات الجراحة الطارئة.

بوصفها شركة حاصلة على شهادة B Corp، تؤمن أسبن ميديكال بشغف باستخدام الأعمال التجارية كقوة للخير في كل ما تقوم به، وأينما تعمل.

