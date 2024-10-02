الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي، أعلنت شركة آر إم إس كابتال إنفستمنت للتطوير العقاري، التحالف المكون من 3 شركات إماراتية وأذربيجانية وتركية، عن إطلاق أولى مشروعاتها في دبي، وهو عبارة عن مرحلة جديدة من مشروع "فيردانا" الذي تباشر شركة ريبورتاج العقارية تطويره في دبي.

ويخطط التحالف الذي يضم كلا من شركة ريبورتاج العقارية الإماراتية وميسا القابضة التركية ومجموعة صباح الاستثمارية الأذربيجانية لضخ استثمارات مبدئية تُقدر بنحو 600 مليون دولار في الأسواق الثلاثة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي دولي عقد في دبي الأسبوع الحالي للإعلان عن الخطط المستقبلية لشركة آر إم إس كابتال إنفستمنت للتطوير العقاري، حيث تعتزم الشركة إطلاق ثاني مشاريعها على شواطئ بحر قزوين في باكو بأذربيجان، وذلك ضمن مشروع المرابع العربية نسيم البحر في أذربيجان.

فرص واعدة

وفي كلمته خلال المؤتمر الصحفي، أكد أندريا نوسيرا، العضو المنتدب لشركة ريبورتاج العقارية، أن التحالف يسعى لتطوير مشاريع مبتكرة ومستدامة في القطاع العقاري، وتقديم منتج عقاري متميز يوفر قيمة مضافة للعملاء.

وأوضح نوسيرا أن القطاع العقاري في الإمارات يوفر فرص استثمارية متميزة، في ظل ما توفره الإمارات من بيئة استثمارية جاذبة ومشجعة للمستثمرين من مختلف دول العالم، ما يشجع العديد من شركات التطوير على استكشاف الفرص الواعدة بالقطاع العقاري في الدولة.

وأضاف أن دبي تعد وجهة استثمارية عالمية جاذبة للمستثمرين والأثرياء من مختلف دول العالم، لاسيما في ظل توالي الكشف عن العديد من المبادرات والإجراءات المحفزة للاستثمارات بالدولة.

وأكد نوسيرا أن زيادة مبيعات "ريبورتاج العقارية" في كافة مشاريعها التي تم طرحها بالإمارات، يشجع التحالف الجديد، والذي يضم شركتين عملاقتين مثل "ميسا القابضة" التركية، ومجموعة صباح الاستثمارية الأذربيجانية، على إطلاق مشاريع جديدة بالدولة.

وتضم محفظة «ريبورتاج العقارية» 50 مشروعا بالإمارات، ومصر، وتركيا، والمغرب والسعودية، وشرق أفريقيا (روندا، أوغندا)، وأذربيجان.

وحققت «ريبورتاج العقارية» مبيعات بقيمة 3.7 مليار درهم (مليار دولار) خلال عام 2023، مقابل مبيعات بقيمة 2,3 مليار درهم حققتها الشركة خلال عام 2022، بنمو يتجاوز 60%، كما حققت مبيعات تتجاوز 3 مليارات درهم، خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي.

خبرات كبيرة

بدوره، أكد ميرت بويسان أوغلو، الرئيس التنفيذي لشركة ميسا القابضة، أن الشراكة الجديدة تسعى لأن تصبح لاعباً قوياً في السوق العالمية من خلال تطوير مشاريع كبيرة عالمياً خلال الفترة المقبلة، مستفيدة من الخبرات الكبيرة للشركات الثلاثة وكفاءتها في تطوير مشاريع عقارية متميزة وناجحة بالعديد من دول المنطقة.

وسيتم تنفيذ مشاريع الشراكة الأولى في كل من دبي واسطنبول وباكو بين عامي 2024 و2025، باستثمارات إجمالية تبلغ 600 مليون دولار. وسيتم توفير التمويل من قبل الشركاء، بينما يتم تنظيم الإدارة المركزية للمشاريع من دبي.

طلب مرتفع

من جهته، قال أورخان مصطفاييف، الرئيس التنفيذي لمجموعة صباح الاستثمارية، أن مشروعات التحالف الجديد ستمثل علامة فارقة في القطاع العقاري، من خلال توفير فرص استثمارية متميزة للعملاء، وتعزيز التواجد في الأسواق المستهدفة وبناء شراكات جديدة وناجحة، متوقعا طلب قوي على المشاريع الجديدة التي سيتم طرحها في الإمارات وتركيا وباكو.

وتتوزع حصص الشركات الثلاثة في التحالف بواقع 34% لصالح ريبورتاج العقارية، و33% لشركة ميسا القابضة، و33% لمجموعة صباح الاستثمارية.

ويرمز الاسم الثلاثي "آر إم إس" المكون من الأحرف الأولى للعلامات التجارية الثلاث، إلى الرؤية المشتركة لهذه العلامات والتي تشمل الثقة والجودة ورضا العملاء والاستدامة والابتكار والمساهمة الاجتماعية.

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