الرياض: وقعت الشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونيًا (تبادل)، الشركة الرائدة في ابتكار وتقديم الحلول والخدمات الرقمية والمالية الذكية لقطاع الأعمال والقطاع اللوجستي، ومبادرة "فنتك السعودية"، في مدينة الرياض، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين الطرفين، وإطلاق برامج عمل ومشروعات مُشتركة، تحقق رؤية المملكة وتطلعاتها في تطوير القطاع المالي، وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتهدف المذكرة التي وقعها كل من الرئيس التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والابتكار في "تبادل" الأستاذ فهر بن سيف الدين الشريف، والأستاذ نزار الحيدر المدير العام لمبادرة "فنتك السعودية"، إلى تحفيز ودعم شركات التقنية المالية الناشئة في القطاع اللوجستي، وإطلاق مبادرات مشتركة لتطوير التقنية المالية في المملكة.

وعلى إثر ذلك، قال الرئيس التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والابتكار في "تبادل الأستاذ فهر الشريف، " تسهم هذه الاتفاقية في تعزيز موقعنا ونشر خدماتنا التقنية المالية لدعم القطاع اللوجستي، وبخاصة عبر قنوات الفنتك المتنوعة بالتعاون مع شريك استراتيجي المتمثل بشركة فنتك السعودية؛ وبما يحقق رؤيتنا في أن نكون المزود الأول للحلول التقنية الشاملة لخدمة القطاع اللوجستي على مستوى المنطقة، ومن الأبرز على مستوى العالم".

من جانبه، قال الأستاذ نزار الحيدر: "نسعى في فنتك السعودية لخلق بيئة ملائمة تحتضن رواد الأعمال المبدعين، وتؤهل شركات التقنية المالية وتمكنهم من تقديم حلول مبتكرة تهدف لرفع مستوى الخدمات اللوجستية بما يتوافق مع مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية."

وبموجب المذكرة، سيعمل الطرفان على تطوير وتهيئة منظومة التقنية المالية وتعزيز التعلم والوعي حولها، وخلق فرص جديدة لروّاد الأعمال لتطوير أعمالهم ومُنتجاتهم، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والمعلومات الفنية بما يُسهم في تحقيق الأهداف المُشتركة، والآمال والتطلعات المنشودة، ورسم خريطة طريق لها.

وتساهم المذكرة في تحقيق تطلعات "تبادل" وأهدافها الطموحة في الاستثمار في أنشطة تقنية المعلومات والاتصالات والصناعات المعرفية على أسس تجارية، وتطوير البرامج والأنظمة وتطبيقات الاتصالات وتقنية المعلومات، وحلول التعاملات التجارية الإلكترونية، لتعزيز تبادل ونقل المعلومات إلكترونيًا بين الجهات ذات العلاقة.

كما تتسق المذكرة مع الهدف الاستراتيجي لمبادرة "فنتك السعودية"، المتمثل في تحويل المملكة إلى وجهة للابتكار في مجال التقنية المالية، وإيجاد منظومة مزدهرة ومسؤولة.

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نبذة عن "تبادل":

تأسست الشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونياً (تبادل)، بموجب مرسوم ملكي، وهي من الشركات الرائدة في المملكة العربية السعودية في رحلة التحول الرقمي للقطاع اللوجستي وقطاع الأعمال، وابتكار الحلول التقنية الآمنة، وذلك لرفع الكفاءة والشفافية، وتيسير التجارة العالمية وتعزيز الأداء التشغيلي لدعم تطلعات المنطقة الاقتصادية ورحلتها المستمرة نحو التنمية الشاملة.

نبذة عن ”فنتك السعودية“:

فنتك السعودية هي مبادرة أطلقها البنك المركزي السعودي بالتعاون مع هيئة السوق المالية تحت مظلة برنامج تطوير القطاع المالي لدعم عملية تطوير قطاع التقنية المالية في المملكة العربية السعودية. يتمثل طموح فنتك السعودية في تحويل المملكة العربية السعودية إلى وجهة للابتكار في قطاع التقنية المالية تتميز بمنظومة مزدهرة ومسؤولة.

تسعى فنتك السعودية إلى تحقيق ذلك من خلال دعم عملية تطوير البنية التحتية اللازمة لنمو قطاع التقنية المالية وبناء القدرات والمواهب التي تتطلبها شركات التقنية المالية ودعم رواد أعمال التقنية المالية في كل مرحلة من مراحل تطوّرهم.