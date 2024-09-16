دبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت "سيتيزنشيب إنفست"، الشركة الاستشارية الدولية الرائدة المتخصصة في أسرع برامج المستثمرين وأعلى معدلات النجاح للحصول على الإقامة والجنسية في العديد من الدول حول العالم، عن توسع دولي استراتيجي بعد استحواذ "بي ال اس انترناشيونال".ستستفيد "سيتيزنشيب إنفست" من البنية التحتية العالمية الشاملة لشركة "بي ال اس" في تحقيق النمو الدولي بوتيرة أسرع، والتي تشمل مكاتب في 66 دولة حول العالم، والتي ستٌمكن الشركة من تعزيز تواجدها العالمي وتوفير خدماتها لمئات الأفراد والعائلات حول العالم للحصول على جنسية ثانية عن طريق الاستثمار. وتمتلك "بي ال اس" عقدًا حصريًا مع الحكومة الإسبانية لتدابير التأشيرات العالمية بالإضافة لاتفاقيات مع 45 حكومة أخرى، من ضمنها كندا وألمانيا وإيطاليا والمجر، لإدارة التأشيرات في دول مختلفة.

تعتزم شركة "سيتيزنشيب إنفست" افتتاح مكاتب في مختلف أنحاء العالم كجزء من خطتها الاستراتيجية للتوسع بشكل كبير في الأسواق الإقليمية والعالمية الرئيسية. وستطلق حملة توظيف واسعة النطاق لمستشاري المبيعات وغيرها من الوظائف الحيوية لدعم هذا النمو والتوسع الضخم للشركة.

وتعليقًا على هذه الصفقة، قال إينيغو دي لونا، الرئيس التنفيذي لشركة "سيتيزنشيب إنفست": "نخطط من خلال توسعنا الدولي لمضاعفة المبيعات بشكل متسارع خلال السنوات الثلاث المقبلة. كما سيعزز هذا الاستحواذ سجلنا الحافل وخبرتنا كشركة رائدة في هذا المجال، وسيمسح لنا خدمة عدد أكبر من الأفراد ذوي الثروات العالية الذين يسعون للحصول على حلول الإقامة والجنسية في مختلف أرجاء العالم ويبحثون عن الأنظمة الضريبية الملائمة".

وأضاف شيخار أجراوال، المدير الإداري لشركة "بي ال اس انترناشيونال"، مسلطًا الضوء على نقاط القوة التكميلية لكلا الشركتين وإمكانات النمو والتوسع في المستقبل: "يسعدنا أن نعلن عن الاستحواذ على "سيتيزنشيب إنفست"، الشركة الاستشارية الدولية الرائدة في طلبات التأشيرة والإقامة طويلة الأجل، مما يعزز قدراتنا في خدمات التأشيرة والقنصلية. هذه الخطوة الاستراتيجية تعمل على تعزيز التآزر والتعاون وزيادة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك، بالإضافة إلى الاستفادة من الأداء المالي القوي ومعدل نجاح الطلبات المرتفع لشركة "سيتيزنشيب إنفست"، لدفع النمو والحضور في السوق العالمية".

عملت "عواد كابيتال"، الشركة الخاضعة لرقابة سلطة دبي للخدمات المالية، كمستشار مالي حصري لشركة "سيتيزنشيب إنفست" خلال هذه الصفقة. وصرّح زياد عواد، الرئيس التنفيذي لشركة "عواد كابيتال": "تعتبر هذه الصفقة فرصة قوية لمنظومة ريادة الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي. ونفتخر بتسهيلهذا الاندماج واستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال مساعدة شركة عالمية مُدرجة في تأسيس مركز في إمارة دبي".

كما تمت هذه العملية باستشارة مكتب التميمي وشركاه للمحاماة والتحكيم والملكية الفكرية كمستشارين قانونيين لهم.

-انتهى-

#بياناتشركات