الإمارات العربية المتحدة، دبي: أعلنت بي إم سي هيلكس BMC Helix، الشركة الرائدة عالميًا في حلول البرمجيات التي تمكّن أكثر المؤسسات تقدّمًا في قطاع تكنولوجيا المعلومات من تغيير مشهد اقتصاديات تكنولوجيا المعلومات، عن حصول منصّة Helix على أعلى درجة ممكنة في 17 معيارًا، من بينها الرؤية المستقبلية وخارطة الطريق والابتكار وإدارة سير العمليات والمهام و مراقبة البنية التحتية وتطوير وتنظيم الذكاء الاصطناعي الوكيلي (Agentic AI)وغيرها من المعايير، وذلك ضمن تقرير فوريستر ويف الذي صدر اليوم حول منصّات إدارة الخدمات المؤسسية للربع الرابع 2025.

ومن جانبه قال ريان مانينغ، الرئيس التنفيذي للمنتجات في بي إم سي هيلكس: "لا يقتصر اختيارنا كشركة رائدة في هذا التقرير المؤثر على كونه تكريمًا فقط، فهو دليل على أننا لا نكتفي باللعب في المساحة الآمنة. فنحن نؤمن بأن بي إم سي هيلكس حصلت على أعلى الدرجات الممكنة في معايير الرؤية والابتكار وخارطة الطريق لأننا لا نتبع التوجهات السائدة بل نبادر إلى رسم التوجهات انطلاقًا من مهمتنا الجريئة لإعادة صياغة اقتصاديات تكنولوجيا المعلومات من خلال تقديم الابتكار وتجارب استثنائية عبر منصّة تدعم استخدام الذكاء الاصطناعي الوكيلي في عمليات الخدمات

